نتنياهو.. والمقارنة المضللة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) معاريف
يعقوب بيري*
في المداولات في لجنة الخارجية والامن في موضوع الحرب والمخطوفين، تجادل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع النائبة ميراف ميخائيلي وادعى بأن عدد القتلى في الهجوم المفاجئ في 7 أكتوبر والذي وصل الى 1200 قتيل مساو لعدد قتلى اتفاقات أوسلو.
مع أن رئيس الوزراء تكبد عناء الإشارة الى أن "المدة الزمنية كانت أطول" إلا أنه يثور بكل شدته السؤال الأليم: هل صحيحة، من حيث الحقائق، هذه المقايسة؟ لا شك ان المقايسة ليست صحيحة وليست في مكانها.
يوجد نتنياهو في ذروة حملة انتخابات مكثفة. لأسفنا، في هذا السياق ينبغي التحفظ على هذا التصريح، مثل تصريحات كثيرة أخرى. فقد أضاف وأشار الى أن "السلطة الفلسطينية لن يكون ممكنا لها أن تحكم غزة باي حال من الأحوال، والمسؤولية الأمنية ستبقى في أيدي إسرائيل".
يطرح السؤال لماذا لم يعمل نتنياهو على الغاء اتفاقات أوسلو. ولما كان لم يعمل هذا، فان أقواله تعد جزءا من حملة بقائه.
الادعاء الدارج ضد اتفاقات أوسلو هو انها تسببت بتعاظم العمليات. اما المعطيات فانها وإن كانت تظهر ارتفاعا ما في عدد القتلى، لكن للأسف الشديد – كان غير قليل من القتلى قبل اتفاقات أوسلو أيضا، وقبل أن ينتخب اسحق رابين لرئاسة الوزراء. السنة الأكثر هدوءا كانت بالذات سنة ولاية ايهود باراك كرئيس للوزراء.
من مسافة السنين واضح ان اتفاقات أوسلو أدت الى آلية وعمليات، لكن المقايسة مضللة. ما نشهده في السنوات الأخيرة هو نتيجة سنوات الصراع بين أولئك الذين يتطلعون الى حل وسط وسلام وبين أولئك الذين ليسوا مستعدين لأن يساوموا على سنتيمتر واحد.
في 7 أكتوبر اجرى مهاجمو حماس مذبحة، غير إنسانية ضد مواطنين أبرياء. وهذه تلخصت في يوم واحد.
كان من الأفضل لو انتقت قيادة إسرائيل تصريحاتها بعناية أكبر وبدقة تاريخية. فليس مناسبا على الاطلاق ان يتحدث رئيس هيئة الامن القومي تساحي هنغبي بهذا الشكل الذي قال فيه في مقابلة تلفزيونية انه اذا كانت إسرائيل ستقف عند تصفية يحيى السنوار بينما هو محوط بالمخطوفين – ستكون هذه "معضلة تمزق القلب".
قول بائس. واضح للجميع بانه حتى لو كانت حاجة لدحر تصفية السنوار فلا يعقل ان تمس إسرائيل عن وعي بمخطوفيها. تصفية السنوار يمكنها أن تدحر، وعودة المخطوفين احياء هي في الأولوية العليا. هنغبي اصلح صيغة أقواله، لكن من الصعب شطب قوله الأصلي.
حان الوقت لان يتصرف رئيس الوزراء ووزراؤه بحساسية اكبر، ويحرصوا على صياغة اقوالهم بحذر وبمراعاة قصوى لاولئك الذين من شأنهم أن يتضرروا ويدفعوا اثمانا باهظة.
* وزير ورئيس سابق للشاباك
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