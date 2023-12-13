نتنياهو.. والمقارنة المضللة

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

يعقوب بيري*

في المداولات في لجنة الخارجية والامن في موضوع الحرب والمخطوفين، تجادل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع النائبة ميراف ميخائيلي وادعى بأن عدد القتلى في الهجوم المفاجئ في 7 أكتوبر والذي وصل الى 1200 قتيل مساو لعدد قتلى اتفاقات أوسلو.

مع أن رئيس الوزراء تكبد عناء الإشارة الى أن "المدة الزمنية كانت أطول" إلا أنه يثور بكل شدته السؤال الأليم: هل صحيحة، من حيث الحقائق، هذه المقايسة؟ لا شك ان المقايسة ليست صحيحة وليست في مكانها.

يوجد نتنياهو في ذروة حملة انتخابات مكثفة. لأسفنا، في هذا السياق ينبغي التحفظ على هذا التصريح، مثل تصريحات كثيرة أخرى. فقد أضاف وأشار الى أن "السلطة الفلسطينية لن يكون ممكنا لها أن تحكم غزة باي حال من الأحوال، والمسؤولية الأمنية ستبقى في أيدي إسرائيل".

يطرح السؤال لماذا لم يعمل نتنياهو على الغاء اتفاقات أوسلو. ولما كان لم يعمل هذا، فان أقواله تعد جزءا من حملة بقائه.

الادعاء الدارج ضد اتفاقات أوسلو هو انها تسببت بتعاظم العمليات. اما المعطيات فانها وإن كانت تظهر ارتفاعا ما في عدد القتلى، لكن للأسف الشديد – كان غير قليل من القتلى قبل اتفاقات أوسلو أيضا، وقبل أن ينتخب اسحق رابين لرئاسة الوزراء. السنة الأكثر هدوءا كانت بالذات سنة ولاية ايهود باراك كرئيس للوزراء.

من مسافة السنين واضح ان اتفاقات أوسلو أدت الى آلية وعمليات، لكن المقايسة مضللة. ما نشهده في السنوات الأخيرة هو نتيجة سنوات الصراع بين أولئك الذين يتطلعون الى حل وسط وسلام وبين أولئك الذين ليسوا مستعدين لأن يساوموا على سنتيمتر واحد.

في 7 أكتوبر اجرى مهاجمو حماس مذبحة، غير إنسانية ضد مواطنين أبرياء. وهذه تلخصت في يوم واحد.

كان من الأفضل لو انتقت قيادة إسرائيل تصريحاتها بعناية أكبر وبدقة تاريخية. فليس مناسبا على الاطلاق ان يتحدث رئيس هيئة الامن القومي تساحي هنغبي بهذا الشكل الذي قال فيه في مقابلة تلفزيونية انه اذا كانت إسرائيل ستقف عند تصفية يحيى السنوار بينما هو محوط بالمخطوفين – ستكون هذه "معضلة تمزق القلب".

قول بائس. واضح للجميع بانه حتى لو كانت حاجة لدحر تصفية السنوار فلا يعقل ان تمس إسرائيل عن وعي بمخطوفيها. تصفية السنوار يمكنها أن تدحر، وعودة المخطوفين احياء هي في الأولوية العليا. هنغبي اصلح صيغة أقواله، لكن من الصعب شطب قوله الأصلي.

حان الوقت لان يتصرف رئيس الوزراء ووزراؤه بحساسية اكبر، ويحرصوا على صياغة اقوالهم بحذر وبمراعاة قصوى لاولئك الذين من شأنهم أن يتضرروا ويدفعوا اثمانا باهظة.

* وزير ورئيس سابق للشاباك