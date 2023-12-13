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نتنياهو ملزم بالرحيل

12/13/2023 2:30:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس في فراره من المسؤولية عن احداث 7 أكتوبر يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كي يثبت اسحق رابين كالمذنب المركزي في الكارثة. فنتنياهو يغرس في الوعي الجماعي الفهم بان المفهوم الوحيد الذي تفجر في ذاك السبت هو مفهوم أوسلو من التسعينيات وليس لا سمح الله السياسة التي اتخذها هو نفسه – رئيس الوزراء يضرب الرقم القياسي الإسرائيلي لاطول مدة متراكمة في المنصب. ويواصل نتنياهو مناكفة الحل الوسط الإقليمي والانفصال عن الفلسطينيين التي استند اليها عمله السياسي على مدى كل سنواته في الحكم. وهو لا يخجل من التباهي باتفاقات إبراهيم والتلويح بحلم التطبيع مع السعودية وكأن شيئا من هذا كان ممكنا بدون أوسلو. وكما اسلفنا أيضا بالنسبة للنمو الاقتصادي الذي يعزوه لنفسه. فما الذي سمح به لو لم يكن اتفاق أوسلو واتفاق السلام مع الأردن الذي لم يكن ممكنا بدون أوسلو.
بدلا من أن يستقيل مكللا بالعار ويعترف بمسؤوليته عن كارثة أكتوبر وعن تحطم مفهومه، فانه يواصل دون خجل ويطلق مواعظ دبلوماسية. وكأن موت 1200 إسرائيلي واختطاف 240 آخرين لم يثبت بما لا لبس فيه بانه لا يمكن شطب النزاع الإسرائيلي الفلسطيني عن جدول الاعمال وانه من غير المجدي تعزيز منظمة والسماح لنموها الى حجوم وحشية واضعاف الجهة المعتدلة – التي هجرت طريق العنف وتنسق امنيا مع إسرائيل منذ بضعة عقود – وكل ذلك فقط لاجل تعميق الفصل بين الضفة وقطاع غزة، بتر القيادة الفلسطينية ومنع نشوء الظروف لحل الدولتين.
نتنياهو لا ينشغل بـ "اليوم التالي" لدولة إسرائيل ولا بـ "اليوم التالي" لغزة. فكله بكليله منشغل بالاستعدادات للجنة التحقيق في القصور وبالانتخابات. فلكونه خبير في الهروب من الذنب يعرف نتنياهو بانه لاجل ان يعفيه المحلفون الجماهيريون من التهمة فان عليه أن يشير الى احد آخر كمذنب. هكذا ينبغي أن نفهم ما قاله هذا الأسبوع في المداولات في لجنة الخارجية والامن في أن "اتفاق أوسلو هو المصيبة التي أدت الى عدد ضحايا كعددها في هجوم حماس المفاجئ، على مدى زمن أطول". كما أن هذا هو التفسير لتهجمات على السلطة الفلسطينية في تلك المداولات: "الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية هو فقط في أن حماس تريد أن تبيدنا هنا والان والسلطة تريد أن تفعل هذا على مراحل".
كفى للاكاذيب، لنكران الجميل، لتحريض المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني الواحد على الاخر ودفعهما معا الى التطرف على حد سواء. نتنياهو ملزم بان يرحل والان. وعلى إسرائيل ان تتبنى الطريق الدبلوماسي المباشر: المس بمن اختار ان يكافحها بوسائل عنيفة وفي نفس الوقت ان تمد اليد لمن يهجر الكفاح العنيف ويتبنى الدبلوماسية.

MENAFN13122023000072011014ID1107590223

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