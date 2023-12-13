المرصد الأورومتوسطي: وثقنا إنشاء 120 مقبرة جماعية في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان توثيق إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في محافظات قطاع غزة لدفن قتلى العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووفقا للمرصد فقد " لجأ الناس في القطاع لإنشاء مقابر جماعية عشوائية في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية، في ظل صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والمنتظمة".
وأوضح أنهم وثقوا "أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية دفن فيها 3 أفراد فأكثر من أبناء العوائل المستهدفة".-(وكالات)
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