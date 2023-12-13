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المرصد الأورومتوسطي: وثقنا إنشاء 120 مقبرة جماعية في غزة

12/13/2023 2:30:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان توثيق إنشاء أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية في محافظات قطاع غزة لدفن قتلى العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ووفقا للمرصد فقد " لجأ الناس في القطاع لإنشاء مقابر جماعية عشوائية في الأحياء السكنية وأفنية المنازل والطرقات وصالات الأفراح والملاعب الرياضية، في ظل صعوبة الوصول للمقابر الرئيسية والمنتظمة".
وأوضح أنهم وثقوا "أكثر من 120 مقبرة جماعية عشوائية دفن فيها 3 أفراد فأكثر من أبناء العوائل المستهدفة".-(وكالات)

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