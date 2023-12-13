حماس اللاعب الأهم

ديمتري شومسكي



الدكتور عوفر غروزبيرد، الذي عمل لنصف سنة كاختصاصي نفسي في قسم الابحاث في "أمان" (الاستخبارات العسكرية)، وجه هنا في الصحيفة في 26/11 انتقادا شديدا للصورة الاجتماعية – الثقافية والعاطفية للقسم، وطبيعة الاستعداد لدى رجاله فيما يتعلق بنماذج سلوك حماس. احد الادعاءات الرئيسية في هذا السياق يشير الى ما يصفه كتجاهل كامل في الاستخبارات للجوانب النفسية بين الثقافات، من اجل التوضيح الفرق في التفكير بين الحضارة الغربية وبين العالم العربي، والاسهام في تحسين والتدقيق في التشخيص والتنبؤ بنوايا التنظيمات الاسلامية.

حسب قوله فان الاعضاء في قسم الابحاث في الاستخبارات هم في معظمهم من الشباب الذين لديهم خلفية غربية عصرية، التي فيها توجد اولوية "للتفكير التحليلي". ويفترضون بالخطأ أن "العدو يفكر مثلنا، وينزلون عليه طبيعة تفكيرنا". أي كمن يفعل مثلهم، على اساس مقاربات عقلانية وتحليلات منطقية محسوبة، في حين أن الامر يتعلق بعالم يسير حسب شيفرات مختلفة للثقافة، مثل "الشرف العربي المعروف"، الذي هو بعيد جدا عن العقلانية والتفكير التحليلي. هذا الفهم الخاطئ، حسب قوله، هو أحد اسباب فشل الاستخبارات الذريع فيما يتعلق بالخطة القاتلة لحماس.

معروف أنه لا يجب تجاهل قيمة ووزن البعد في الاختلافات بين المجموعات الانسانية. ولكن احدى المشكلات التي تتعلق بادعاء غروزبيرد حول "التداخل الثقافي" تكمن في حقيقة أن المذبحة في يوم السبت اللعين كانت لها اهداف يجب فحصها بأدوات من مجال السياسة العقلانية بالذات. في حين أن بنيامين نتنياهو نجح خلال الـ 15 سنة الاخيرة في زج القضية الفلسطينية الى زاوية الساحة الدولية، سعت حماس من خلال الوسائل القاتلة الى لفت انتباه العالم للقضية. ونتنياهو تفاخر بأنه تمكن من تجاوز القضية الفلسطينية في الطريق الى التطبيع الذي انتظره طويلا مع السعودية، في حين حاولت حماس الاظهار بأن هذا مجرد حلم. فحماس ارادت الاثبات بأنها اللاعب الاهم في الشرق الاوسط الذي بدونه لن يكون بالامكان القيام بأي حراك اقليمي. ويمكن تقديم ذلك كتعبير عن السعي الى "الشرف العربي"، لكن الطموح للقوة من هذا النوع له نظراء في العرب العقلاني.

مشكلة اخرى في ادعاء غروزبيرد تكمن في حقيقة أنه اذا قمنا بالحكم حسب التقارير الاخيرة حول طبيعة الاخفاق في جمع المعلومات في "أمان" فان رجالها كما يبدو كانوا اكثر اصغاء للفرضيات في علم النفس بين الثقافات، التي يأسف غروزبيرد على رفضها. مثلا، مقال عاموس هرئيل في "هآرتس" في 27/11، عن ضابطة الصف ف. في "أمان" التي حذرت من نية حماس تنفيذ مذبحة في غلاف غزة، ونقلت لقادتها بأن رجال حماس انهوا تدريبا لهم بالجملة "أنهينا قتل كل سكان الكيبوتس". هذا التحذير حصل على الرفض من قبل ضابط كبير في الاستخبارات الذي في الحقيقة اثنى على عمل ضابطة الصف ولكنه اضاف: "هذا يبدو لي خياليا". ضابطة الصف صممت على موقفها وانضم اليها ضابط صف آخر، المسؤول عنها، الذي قال بأنه حسب تجربته فان الحديث كان يدور عن مناورة حقيقية. ولكن كل ذلك كان عبثيا. فالقيادة العليا في الاستخبارات العسكرية "أمان" لم تتعامل بشكل جدي مع هذه التحذيرات.

يصعب التحرر من الانطباع - الى جانب المفهوم اللعين الذي يقود جذوره الى المستوى السياسي والذي بحسبه "حماس خائفة" - بأن رفض القيادة العليا في "أمان" تفسير المناورات والتدريبات لحماس استعدادا لهجوم حقيقي نبع من الافتراضات المسبقة لنفسية تداخل ثقافي استشراقي. وحسب هذه الافتراضات فان احتمالية أن مجموعة عرب بدائيين وبعيدين عن أي تفكير عقلاني وتحليلي وستقوم بعملية منظمة ومخطط لها جيدا، هي تقريبا صفر. بكلمات اخرى، باعادة صياغة الحلم المسلي للمحامي دوف فايسغلاس من فترة الانفصال، "اذا كان جيراننا بدلا من الفلسطينيين هم فنلنديين أو أي شعب اوروبي آخر "عقلاني" فانه ليس من الخطأ الافتراض بأن مستوى الاصغاء الى التحذيرات الاستخبارية من هذا النوع التي وفرتها ضابطة الصف ف، كان سيكون أكبر بعشرة اضعاف.

7 تشرين الاول جعل الكثير من اعضاء الوسط – يسار يمرون في عملية "استيقاظ". تعبيرا عن هذه العملية في الخطاب الفكري يظهر أن جزءا من "المستيقظين" يوجد لهم كيس مريح للكمات. المرحوم ادوارد سعيد، فلسطيني الاصل، الباحث في الأدب الاميركي والثقافة الاميركية ومؤلف كتاب "الاستشراق" (1978) الذي هو الكتاب التأسيسي في العلوم الانسانية والمجتمع في العصر الحديث المتأخر، وصف في هذا الكتاب كيف أن الخطاب الثقافي الغربي الحديث فهم صورة المشرق العربي المسلم كبربري وجاهل و"حسي" من خلال عرضه كالنقيض للهوية الغربية "المتنورة والعقلانية". هذا ليس المكان المناسب للتعليق على العمى المؤسف الذي يعاني منه بعض المؤيدين الحاليين لـ "استشراق" ادوارد سعيد، الذي ما زال سوء استخدامه يستحق الانتقاد الحاد. ولكن من المؤكد أن اعادة تبني الصورة النمطية للشرق "غير العقلاني" كوسيلة للتعامل مع الوحش الحمساوي، القاسي والبارد، ليست اسلوبا يوصى به.

إن الفشل الاستخباري الذي أدى الى كارثة 7 تشرين الاول لم ينبع من الافتقار الى الصورة النمطية الاستشراقية في الطرف الاسرائيلي، بل نبع من استخدامها الزائد.