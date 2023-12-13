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نتنياهو: سنواصل الحرب ولن توقفنا الضغوط الدولية

12/13/2023 2:30:43 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارة لمعسكر قوات المدرعات بالمنطقة الجنوبية إن حكومته ستواصل الحرب على قطاع غزة ولن توقفها الضغوط الدولية.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد ذكرت أن هناك قلقا إسرائيليا من طرح مستشار الأمن القومي الأميركي موعدا نهائيا لإنهاء العملية العسكرية خلال زيارته إلى تل أبيب نهاية الأسبوع الحالي.-(وكالات)

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