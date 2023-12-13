نتنياهو: سنواصل الحرب ولن توقفنا الضغوط الدولية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أثناء زيارة لمعسكر قوات المدرعات بالمنطقة الجنوبية إن حكومته ستواصل الحرب على قطاع غزة ولن توقفها الضغوط الدولية.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد ذكرت أن هناك قلقا إسرائيليا من طرح مستشار الأمن القومي الأميركي موعدا نهائيا لإنهاء العملية العسكرية خلال زيارته إلى تل أبيب نهاية الأسبوع الحالي.-(وكالات)
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