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شكوك بقبول حماس هدنة مؤقتة

12/13/2023 2:30:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فيما أكدت مصادر مصرية مطلعة أن كيان الاحتلال طلب وساطة من القاهرة والدوحة لإبرام صفقة تبادل أسرى ومحتجزين في إطار هدنة إنسانية جديدة في غزة، شكك محللون بقبول حماس والفصائل الفلسطينية في غزة بهدنة مؤقتة وفق الشروط السابقة.
ومؤخرا حين كانت رغبة الاحتلال صدرت على لسان مصدر مسؤول لم يتم الكشف عن أسمه، رأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن ذلك مجرد "مناورة" هدفها مغالطة الرأي العام في كيان الاحتلال .
ورغم ذلك قال أكثر من مسؤول في حماس أبرزهم أسامة حمدان أن الحركة لن تبرم أي صفقة تبادل مع الاحتلال قبل وقف العدوان على غزة بشكل تام ونهائي.
وسبق حمدان القيادي في "حماس" خليل الحية الذي كان أكد أن الحركة تريد أن يتوقف "العدوان على الشعب الفلسطيني بشكل كامل، وأن تدخل المساعدات لقطاع غزة"، مضيفا "نحن جادون في الوصول إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي ماجد أبو دياك أن ما تحدثت عنه وسائل إعلام الاحتلال عن استعداد الاحتلال لاستئناف التفاوض والهدن الإنسانية، يأتي بعد الخسائر الفادحة التي تعرض لها الجيش في خان يونس جنوب غزة، وفي جباليا وحي الشجاعية في شمال القطاع.
وأكد أن الاحتلال يريد إعادة ترتيب صفوف قواته، بالاستفادة من الهدن الإنسانية، وإرسال رسالة إيجابية لأهالي الأسرى الذين يتظاهرون بشكل شبه يومي ضد الحكومة مطالبين بالعودة للتفاوض باعتباره الطريقة الوحيدة لاستعادة الأسرى، مستبعدا أن تستجيب حماس لهذه الدعوة، لأنها أعلنت بعد استئناف العدوان أنها لن تتفاوض على صفقة جزئية أو كلية إلا بعد وقف إطلاق النار.
ويأتي الحديث عن صفقة التبادل المحتملة، في وقت قال فيه منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن التوصل إلى هدنة جديدة مهم من أجل إخراج المحتجزين في قطاع غزة، غير أن الخارجية الأميركية قالت، إن موقف واشنطن هو التوصل إلى هدن إنسانية، وليس وقفا لإطلاق النار في القطاع.
وأوضحت المصادر أن الجانب المصري انخرط بالفعل في وساطة جديدة مع الجانبين القطري والأميركي لتنفيذ صفقة تبادل أسرى جديدة قريبا بين حماس والاحتلال، مشيرة إلى لقاءات مرتقبة بين الاحتلال ومصر وقطر برعاية أميركية قريبا في هذا الإطار.
وشهدت هدنة إنسانية بين حماس والاحتلال استمرت أسبوعا وانتهت في الاول من تشرين ثاني (ديسمبر) الحالي إطلاق سراح 105 رهائن من غزة، بينهم 80 إسرائيليا، مقابل إطلاق الاحتلال سراح 240 أسيرا فلسطينيا.
لكن جهود تمديد الهدنة تعثرت، ويقول الاحتلال إن ما لا يقل عن 137 محتجزا يعتقد أنهم ما يزالون لدى حماس.-(وكالات)

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