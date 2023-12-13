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ما سر الانقلاب المفاجئ بالموقف الأميركي تجاه تهجير الغزيين لمصر ودول الجوار؟

12/13/2023 2:30:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رغم تأكيد الإدارة الأميركية في عدة مناسبات، وعلى لسان عدد من أرفع مسؤوليها، رفضها القاطع لأي محاولات للتهجير القسري لفلسطينيي غزة إلى الأراضي المصرية، طلب الرئيس جو بايدن في تصريح مفاجئ من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمان فتح "البوابة لدخولهم مصر".
ويعتقد محللون أن التحول المفاجئ في موقف الادارة الاميركية، قد يكون من خلفه ضغط من الاحتلال الصهيوني من تحت الطاولة على صيغة صفقة مقايضة كشرط لوقف الحرب في غزة.
وفتح الحدود المصرية واتاحة الترحيل للسكان في غزة يعني وفق مراقبين، أن الاحتلال سيبث رسائل مفادها أن كل من تخلف عن الرحيل سيعتبر منتميا للفصائل الفلسطينية المقاومة، في مسعى لازالة وصمة قصف المدنيين العزل، التي أدانها وانتفض لها العالم أجمع.
طلب الرئيس الاميركي جاء خلال كلمة بمناسبة عيد الأنوار اليهودي (هانوكا) بالبيت الأبيض أمس الأول، وجاء في إطار حديثه أمام ضيوف حضروا الاحتفال بالمناسبة اليهودية في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض، حيث بدأ بايدن كلمته وبجواره زوج نائبة الرئيس كامالا هاريس اليهودي دوغ إمهوف، شاكرا الحاخامات المشاركين في الاحتفالية، ومقدرا مباركتهم البيت الأبيض.
وعرض بايدن جهوده لدعم المجهود العسكري لإسرائيل، والإفراج عن الرهائن والأسرى المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وعدد ما قام به لدعم إسرائيل وسط تصفيق وإشادة من الحاضرين.
وقال "نحن نعمل بلا كلل من أجل العودة الآمنة للرهائن، لقد قضيت شخصيا ساعات لا حصر لها وأعني ذلك، ربما تصل إلى 20 ساعة مع القطريين والمصريين والإسرائيليين لتأمين حرية الرهائن، وإدخال الشاحنات، وتدفق المساعدات الإنسانية، وإقناعهم بفتح البوابة، ونجعل الرئيس المصري يضمن فتح البوابة إلى مصر".
ومع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وتفاقم الوضع الإنساني هناك، تتكرر النداءات في بعض الدوائر الأميركية بضرورة سماح الحكومة المصرية بدخول أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين لشمال سيناء.
وتتجه عيون المراقبين في واشنطن إلى معبر رفح كونه المخرج الوحيد عن طريق البر، لكن الحكومة المصرية ترفض بقوة فكرة قبول تدفق اللاجئين، ولو بشكل مؤقت، لأنها تخشى أن يؤدي ذلك إلى توطينهم بشكل دائم، كما حدث مع بعض الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين في مناطق أخرى منذ عقود.
وخلال زيارته للقاهرة في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حاول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، طمأنة مصر بالقول إن الولايات المتحدة لا تدعم الترحيل الجماعي لسكان غزة إلى مصر.
وأكد قائلا "نريد أيضا التأكد من أنهم بعيدون عن الأذى، وأنهم يحصلون على المساعدة التي يحتاجون إليها".
وتطلب إدارة بايدن من الكونغرس اعتماد مبلغ 106 مليارات دولار للتعامل مع "الآثار الإنسانية العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا وهجمات حماس على إسرائيل، بما في ذلك تقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة"، وفق تعبيرها.
واللافت في طلب الاعتماد المالي تخصيص جزء من المبلغ المطلوب تحت عنوان "مساعدات الهجرة واللجوء"، وقيمته 3.495 مليار دولار، خصصها بايدن ليظل متاحا لإنفاقه في تلبية للاحتياجات الإنسانية للجوء.
وأشار الطلب إلى أن هذه المبالغ ستوضع في حساب إدارة مساعدة الهجرة واللاجئين (إم آر أي) داخل وزارة الخارجية، وأن من شأن هذه الموارد أن "تدعم المدنيين النازحين والمتضررين من النزاع، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية، وأن تلبي الاحتياجات المحتملة لسكان غزة الفارين إلى البلدان المجاورة".
اللغة الاميركية المفاجئة والغامضة تركت الباب مفتوحا ليراها البعض كاستعداد أميركي لتوفير الموارد المالية التي تعكس خطط تهجير وتوطين سكان غزة خارج القطاع.
من جانبها، حذرت منظمة "الديمقراطية للعالم العربي الآن" إدارة بايدن بشأن طلبها من الكونغرس الموافقة على تمويل بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل، معتبرة أن هذه الدفعة تحتوي على لغة تشير إلى دعم فكرة الترحيل القسري للفلسطينيين من غزة.
وحثت المنظمة الكونغرس على رفض مشروع قانون التمويل التكميلي، الذي يقترح تمويل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين الذين ينزحون من غزة إلى الدول المجاورة.
وكان البيت الأبيض أكد خلال منتدى المنامة الأمني الشهر الماضي، على لسان بريت ماكغورك منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي، رؤية البيت الأبيض لأزمة غزة، والتي تتضمن رفض أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة.
غير أنه في الوقت ذاته، لا يتوقف الكثير من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، إضافة لعدد من افتتاحيات الصحف، عن الإشارة إلى ضرورة أن تتحمل الحكومة المصرية مسؤولياتها، وتفتح أراضيها أمام الفلسطينيين من أجل تجنب كارثة إنسانية في غزة، دون الإشارة إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع هو سبب هذه المعاناة الإنسانية غير المسبوقة.-(وكالات)

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