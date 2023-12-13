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واشنطن: لا نريد استمرار هذه الحرب يوما واحدا أكثر مما هو ضروري

12/13/2023 2:30:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزارة الخارجية الأميركية ان إنهاء الصراع هدف نتشاركه مع العالم، ولا نريد استمرار هذه الحرب يوما واحدا أكثر مما هو ضروري.

وأضافت انه يجب إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية للمضي نحو إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وحكمهما.-(وكالات)

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