واشنطن: لا نريد استمرار هذه الحرب يوما واحدا أكثر مما هو ضروري

واشنطن: لا نريد استمرار هذه الحرب يوما واحدا أكثر مما هو ضروري
التاريخ
12/13/2023 2:30:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزارة الخارجية الأميركية ان إنهاء الصراع هدف نتشاركه مع العالم، ولا نريد استمرار هذه الحرب يوما واحدا أكثر مما هو ضروري.
وأضافت انه يجب إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية للمضي نحو إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة وحكمهما.-(وكالات)
MENAFN13122023000072011014ID1107590217
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.