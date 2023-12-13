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جنون نتنياهو يثير مخاوف العالم

12/13/2023 2:30:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين يثير "جنون" رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، مخاوف العالم وفزعه من تهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إزاء تشبثه بمعادلة صفرية للفوز وإنكار الهزيمة، حتى بعد انكسارات لواء "النخبة"، صاحب القوة التي لا تقهر، وفشل مهامه في قلب شمال قطاع غزة، مما دفع الاحتلال لمداراتها بارتكاب زهاء 25 مجزرة وحشية بيومين فقط بحق الضحايا المدنيين.
ويجسد تلك المخاوف، المتأخرة بشهرين، تقاطر أكثر من ثلاثة أرباع الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية 153 دولة من إجمالي 193، حول وقف إطلاق النار في القطاع، مثلما تعبر عنها تصريحات الرئيس الأميركي، "جو بايدن"، التي تنم عن إحباط شديد تجاه سلوك حكومة الاحتلال المتطرف، بدعوة تغييرها، ولكنها لا تكفي لتغيير موقفه الداعم لاستمرار الحرب على القطاع وارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين، فهي خلافات وقتية تفجرت للعلن، ولن تلغي الحلف الإستراتيجي الثنائي.
غير أن الاحتلال لا يصغي إلا لصوت القتل والإبادة؛ فصعد عدوانه الدموي في الضفة الغربية التي شيعت جثامين شهداءها السبعة، على وقع تهديد "نتنياهو" بمواجهة مع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي أثار تنديد فلسطيني واسع.
كما واصل الاحتلال حرب الإبادة في قطاع غزة، التي تستهدف المدنيين العزل في ظل انعدام صورة النصر لجيش الاحتلال، أسوة بما سمي "الأربعاء الأسود"، حينما دفع بأقوى جنوده في صفوف لواء "غولاني" إلى ساحة المعركة الشمالية لأداء مهام عجز عنها جيشه النظامي، ولكنهم رجعوا بجثامين عشرة جنود لقوا حتفهم على يد المقاومة الفلسطينية، وهو أكبر عدد من القتلى تعلن عنه سلطات الاحتلال خلال يوم واحد، ما يرفع حصيلة خسائر جيس الاحتلال منذ الـ7 من أكتوبر إلى 444، وفق المعلن عنه.
وتداولت مواقع الاحتلال أنباء شروع الاحتلال بضخ مياه البحر في الأنفاق بغزة، تحت مزاعم تدمير البنية التحتية لحركة "حماس"، والذي يمكن أن يستغرق أسابيع، مما قد يعرض استخدام مياه البحر لإغراق الأنفاق إمدادات المياه العذبة في غزة للخطر، فيما اعتبر مراقبون هذا الأمر في إطار الحرب النفسية ضد أهالي قطاع غزة.
بينما تواصلت الغارات الجوية الكثيفة على مناطق مختلفة من قطاع غزة، مما أدى لارتقاء العديد من الشهداء والجرحى، الذين وصل عددهم إلى 18412 شهيدا وأكثر من 50 ألف جريح منذ بداية العدوان على القطاع.
وارتقى 25 شهيدا على الأقل وعشرات الجرحى في قصف قوات الاحتلال عدة منازل لعائلات فلسطينية كاملة، بحي الدرج في غزة، كما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على حي الشجاعية شرق المدينة، واستهدفت مدفعيته المنازل في شارع غزة القديم بجباليا البلد شمال القطاع.
وواصلت قوات الاحتلال محاولات التوغل أكثر في مدينة خان يونس وقصفت طائراتها منزلا لعائلة فلسطينية ما أدى لاستشهاد تسعة من أفرادها، كما ارتقى شهيدان وعدد من الإصابات جراء قصف منزل لعائلة أخرى عامر في المخيم وشهيدين و7 إصابات متوسطة جراء إستهداف منزل لعائلة ثالثة في معسكر خان يونس، و4 شهداء وعدد من الإصابات، جراء استهداف منزل جنوبي المدينة.
وتكررت مشاهد جرائم الاحتلال في وسط القطاع، باستهدافه الأبنية السكنية التي أدت لارتقاء العديد من الشهداء، بالتزامن مع اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان ونقلته الى جهة غير معلومة خارح المستشفى، بالإضافة إلى أكثر من 70 فلسطينيا من الكوادر الطبية.
وبالسيطرة على مشفى كمال عدوان؛ فإنه يخرج عن الخدمة بعد خروج المشفى "الإندونيسي"، بينما أصبح مشفى "العودة" محاصرا.
وفي الأثناء؛ يستمر عدوان الاحتلال على جنين بالضفة الغربية، بارتقاء 7 شهداء والعديد من الجرحى، خلال مواجهات عنيفة أطلقت خلالها قوات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء جنين ومخيمها، ودفعت بتعزيزات عسكرية في عدة أحياء، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيرة.
وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن قوات الاحتلال احتجزت طواقمه ومنعتهم من الدخول إلى مخيم جنين لإخماد حريق نشب بأحد المنازل الفلسطينية بعد تعرضه لقصف من طائرة مسيرة، ومركبة تعرضت لقصف إسرائيلي بصاروخ أنيرجا.
وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 100 شاب من جنين ومخيمها كحصيلة أولية، وقد أفرج عن عدد منهم بعد تعرضهم لعمليات تحقيق ميداني، فيما أستمرت عمليات الاعتقال لمساء أمس.
وأشار إلى أن هذا العدوان يأتي في إطار العدوان الشامل والمستمر على الشعب الفلسطيني، وتصاعد حملات الاعتقال في الضفة الغربية.
وأوضح نادي الأسير، أن حصيلة حالات الاعتقال في محافظة جنين بعد 7 تشرين أول (أكتوبر)، بلغت أكثر من (400)، علما أن حالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.
وأشار إلى أن محافظة جنين تشهد منذ بداية العام الماضي، تصاعدا في عمليات الاعتقال بما يرافقها من جرائم مروعة، وإعدامات ميدانية، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة التي طالت المنازل، والبنى التحتية.
وبين أن حملات الاعتقال استهدفت كافة الفئات، وغالبية من تم اعتقالهم هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال عدة مرات، إلى جانب استهداف عائلات الشهداء، والمعتقلين، والمطاردين.
يأتي ذلك بالتزامن مع قيام قوات الاحتلال بهدم بناية سكنية في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، جنوب المسجد الأقصى المبارك، أدت إلى تشريد 4 عائلات فلسطينية، تضم 36 فردا، بينهم أطفال وكبار السن، بعد اقتحام الحي والدفع بتعزيزات عسكرية، والشروع بهدم البناية السكنية.
وبحسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، ففي عام 2022، هدم الاحتلال 1,058 مبنى فلسطينيا (353 مبنى سكني و705 منشآت)، معظمها في القدس المحتلة.

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