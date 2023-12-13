مستشفى إسرائيلي: وصلنا 49 جندياً إسرائيلياً مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية

مستشفى إسرائيلي: وصلنا 49 جندياً إسرائيلياً مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية
التاريخ
12/13/2023 2:30:40 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفاد المتحدث باسم مستشفى سوروكا الإسرائيلي عن وصل 49 جندياً صهيونياً مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية، من مناطق القتال في قطاع غزة.-(وكالات)
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