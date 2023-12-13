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خلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي

12/13/2023 2:30:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أنه توجد خلافات في مجلس الحرب بشأن صفقة تبادل جديدة لتحرير مزيد من المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة.
وقالت القناة إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتقدان أنه يجب انتظار أي إشارة من حماس بأنها معنية بصفقة تبادل، وهو ما لم يحصل.
وأشارت إلى أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس يعتقد أنه يتحتم على إسرائيل إيجاد فرصة لتحريك عملية المفاوضات من جديد.-(وكالات)

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