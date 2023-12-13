خلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أنه توجد خلافات في مجلس الحرب بشأن صفقة تبادل جديدة لتحرير مزيد من المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة.
وقالت القناة إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعتقدان أنه يجب انتظار أي إشارة من حماس بأنها معنية بصفقة تبادل، وهو ما لم يحصل.
وأشارت إلى أن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس يعتقد أنه يتحتم على إسرائيل إيجاد فرصة لتحريك عملية المفاوضات من جديد.-(وكالات)
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