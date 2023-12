استعادة شعار من النهر إلى البحر‏

MENAFN - Alghad Newspaper) ‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏

حميد دباشي* - (ميدل إيست آي) 2/12/2023



تعرض الفلسطينيون للإهانة بشكل غير عادل بسبب ترديدهم شعار "من النهر إلى البحر"، بينما يواصل الصهاينة سعيهم غير القانوني إلى التوسع في الأراضي.‏ وما لا تذكره آلة الدعاية الصهيونية بأكملها هو حقيقة أن أكثر ممارسي فكرة "من النهر إلى البحر" حماسَة هم الإسرائيليون، وليس الفلسطينيون ومؤيدوهم العالميون.

* * *

منذ بداية الجولة الأخيرة من حرب الإبادة الجماعية المتصاعدة ‏‏المدعومة من الغرب‏‏ ضد الشعب ‏‏الفلسطيني‏‏، تعلم الأميركيون المطمئنون الخالون من الشك عبارة جديدة: "من النهر إلى البحر".

ومع معرفتهم الأسطورية عن جغرافيا العالم، يجب أن يغفر لهم القليل من الحيرة عندما يتعلق الأمر بأي نهر (‏‏الأردن‏‏) أو أي بحر (البحر الأبيض المتوسط) هو الذي تتم الإحالة إليه، وما يدور حوله كل الضجيج.

يجب أن نكون جميعًا ممتنين، كما كان واقع الحال، لمنافذ الدعاية الصهيونية الرائدة في مجال الإعلام الغربي للفتها انتباه جمهورها إلى مثل هذه المصطلحات.‏ وكل ما نحتاج إلى القيام به الآن هو دحض تشويهها للحقائق ذات الصلة.

ثمة معانٍ ثلاثة مختلفة بشكل جذري تتصارع على استدعاء الاهتمام في هذه العبارة الموجزة. أولاً وقبل كل شيء، حقيقة أن مستعمرة إسرائيل الاستيطانية الأوروبية/ الأميركية تمارس بالفعل نسختها من مفهوم "من النهر إلى البحر" في فلسطين.

المعنى الثاني هو شعار التحدي الذي يرفعه الفلسطينيون ضد سرقة وطنهم بالجملة. والثالث هو الطريقة الرؤيوية التي أعاد بها مثقفون فلسطينيون، مثل ‏‏إدوارد سعيد،‏‏ صياغة العبارة بسخاء.

‏دعونا نلقِ نظرة فاحصة على هذه المعاني الثلاثة المتباينة.

مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في حرب غزة -الذي ‏‏تجاوز 15.000 حتى كتابة هذه السطور‏‏- قرر كاتب العمود في صحيفة "نيويورك تايمز" بريت ستيفنز، أن هذا هو الوقت المناسب ‏‏لكتابة ما يلي‏‏: "إن معاداة السامية هي الكراهية التي لا تعرفُ اسمها... العديد من أولئك الذين يسمون أنفسهم معادين للصهيونية أو يهتفون 'من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة' ينكرون بشدة أنهم متورطون في سلوك معاد للسامية".

لكنَّ ما لا يذكره ستيفنز، والصحيفة التي توظفه، وآلة الدعاية الصهيونية بأكملها، هو حقيقة أن أكثر ممارسي فكرة "من النهر إلى البحر" حماسة هم الإسرائيليون، وليس الفلسطينيون ومؤيدوهم العالميون. ‏

إن السرقة المخطط لها والتي تتم ممارستها والمشار إليها باسم "‏‏إسرائيل الكبرى‏‏" -الاسم الذي يطلق على هدف تل أبيب المتمثل في سرقة المزيد من الأراضي من الفلسطينيين ودول إقليمية أخرى- يلفُّها شعار "من النهر إلى البحر".‏

‏قد يفهم اليهود في جميع أنحاء العالم هذه العبارة على أنها إشارة إلى "وطنهم التاريخي"، ولكن في ظل المنطق الموسع للاستعمار البريطاني الذي خلق هذه الكارثة، والإمبريالية الأميركية التي تدعمها الآن، أصبحت إسرائيل قاعدة عسكرية للهيمنة الغربية على الإقليم.‏

وفي الأثناء، يستخدم الفلسطينيون عبارة "من النهر إلى البحر" بطريقة معاكسة؛ كدعوة لاستعادة وطنهم التاريخ المسروق. وقد حولوا السطو المسلح الذي مورس على وطنهم إلى شعار لحركة تحررهم الوطني ونضالهم ضد الاستعمار.‏

‏وثمة القراءة الثالثة، التي يكاد يكون من المستحيل الآن حتى مجرد تخيلها، والتي تشكل جزءا بنيويا من فكرة حل الدولة الواحدة، كما دعا إليها الراحل سعيد، الذي كان الضمير الأخلاقي للتحرُّر الفلسطيني.

في ‏‏مقال نُشر في العام 1999‏‏، قدم سعيد وصفًا بسيطًا وأنيقًا لهذه الفكرة: "البداية هي تطوير شيء مفقود تمامًا في كل من الواقع الإسرائيلي والواقع الفلسطيني اليوم: فكرة وممارسة المواطنة، ليس لمجتمع عرقي أو إثني، وإنما باعتبارها الوسيلة الرئيسية للتعايش في دولة حديثة، جميع أعضائها مواطنون بحكم وجودهم فيها، وتشارُك الحقوق والمسؤوليات. وبذلك تمنح المواطنة اليهودي الإسرائيلي، والعربي الفلسطيني، الامتيازات والموارد نفسها".

هذا الحل المتسم بالكرامة، السخي، المتسامح والعملي تمامًا، الذي ظل غائبًا تمامًا عن فكر الصهاينة، يحول فكرة "من النهر إلى البحر" إلى وطن لكل من اليهود والفلسطينيين -وهو بعيد كل البعد عن الاستيلاء الجشع على الأراضي الذي يمارسه الإسرائيليون.

‏بينما أكتب هذا العمود، ينشغل الإسرائيليون في سعيهم المستمر والمنهجي إلى القضاء على الفلسطينيين وإخراجهم من وطنهم، وحيث يواصل الدعاة في الغرب إلقاء اللوم على الفلسطينيين وتشويه سمعتهم وتعنيفهم لمجرد محاولتهم استعادة شعار.‏

من تل أبيب إلى نيويورك، يفتقر الصهاينة ولو إلى حجة واحدة معقولة لاستمرار ذبح الفلسطينيين. وليس من قبيل المصادفة أن تستهدف القوات الإسرائيلية ‏‏الأطفال‏‏ على وجه الخصوص، بهدف قتل مستقبل فلسطين.

‏ولكن، مُقابل كل طفل فلسطيني يقتل، سيظهر العديد من الفلسطينيين الآخرين الذين سيناضلون لاستعادة وطنهم، من النهر إلى البحر -في وطن حيث سيتمكن اليهود والمسيحيون والمسلمون وغيرهم يومًا ما من العيش في سلام وقد أصبح كابوس الصهيونية وراءهم.



*حميد دباشي Hamid Dabashi: أستاذ هاغوب كيفوركيان للدراسات الإيرانية والأدب المقارن في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، حيث يدرِّس الأدب المقارن والسينما العالمية ونظرية ما بعد الاستعمار. تشمل أحدث كتبه "مستقبل وهمَين: الإسلام بعد الغرب" The Future of Two Illusions: Islam after the West (2022). "آخر مثقف مسلم: حياة وإرث جلال الأحمد" The Last Muslim Intellectual: The Life and Legacy of Jalal Al-e Ahmad (2021)؛ "مراجعة النظرة الاستعمارية: المسافرون الفارسيون في الخارج" Reversing the Colonial Gaze: Persian Travelers Abroad (2020) ؛ و"الإمبراطور عارٍ: عن الزوال الحتمي للدولة القومية" The Emperor is Naked: On the Inevitable Demise of the Nation-State (2020). ترجمت كتبه ومقالاته إلى العديد من اللغات.‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israel-Palestine war: Reclaiming the slogan 'from the river to the sea'