استعادة شعار من النهر إلى البحر‏

MENAFN - Alghad Newspaper) ‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏

حميد دباشي* - (ميدل إيست آي) 2/12/2023



تعرض الفلسطينيون للإهانة بشكل غير عادل بسبب ترديدهم شعار "من النهر إلى البحر"، بينما يواصل الصهاينة سعيهم غير القانوني إلى التوسع في الأراضي.‏ وما لا تذكره آلة الدعاية الصهيونية بأكملها هو حقيقة أن أكثر ممارسي فكرة "من النهر إلى البحر" حماسَة هم الإسرائيليون، وليس الفلسطينيون ومؤيدوهم العالميون.

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منذ بداية الجولة الأخيرة من حرب الإبادة الجماعية المتصاعدة ‏‏المدعومة من الغرب‏‏ ضد الشعب ‏‏الفلسطيني‏‏، تعلم الأميركيون المطمئنون الخالون من الشك عبارة جديدة: "من النهر إلى البحر".

ومع معرفتهم الأسطورية عن جغرافيا العالم، يجب أن يغفر لهم القليل من الحيرة عندما يتعلق الأمر بأي نهر (‏‏الأردن‏‏) أو أي بحر (البحر الأبيض المتوسط) هو الذي تتم الإحالة إليه، وما يدور حوله كل الضجيج.

يجب أن نكون جميعًا ممتنين، كما كان واقع الحال، لمنافذ الدعاية الصهيونية الرائدة في مجال الإعلام الغربي للفتها انتباه جمهورها إلى مثل هذه المصطلحات.‏ وكل ما نحتاج إلى القيام به الآن هو دحض تشويهها للحقائق ذات الصلة.

ثمة معانٍ ثلاثة مختلفة بشكل جذري تتصارع على استدعاء الاهتمام في هذه العبارة الموجزة. أولاً وقبل كل شيء، حقيقة أن مستعمرة إسرائيل الاستيطانية الأوروبية/ الأميركية تمارس بالفعل نسختها من مفهوم "من النهر إلى البحر" في فلسطين.

المعنى الثاني هو شعار التحدي الذي يرفعه الفلسطينيون ضد سرقة وطنهم بالجملة. والثالث هو الطريقة الرؤيوية التي أعاد بها مثقفون فلسطينيون، مثل ‏‏إدوارد سعيد،‏‏ صياغة العبارة بسخاء.

‏دعونا نلقِ نظرة فاحصة على هذه المعاني الثلاثة المتباينة.

مع ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في حرب غزة -الذي ‏‏تجاوز 15.000 حتى كتابة هذه السطور‏‏- قرر كاتب العمود في صحيفة "نيويورك تايمز" بريت ستيفنز، أن هذا هو الوقت المناسب ‏‏لكتابة ما يلي‏‏: "إن معاداة السامية هي الكراهية التي لا تعرفُ اسمها... العديد من أولئك الذين يسمون أنفسهم معادين للصهيونية أو يهتفون 'من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة' ينكرون بشدة أنهم متورطون في سلوك معاد للسامية".

لكنَّ ما لا يذكره ستيفنز، والصحيفة التي توظفه، وآلة الدعاية الصهيونية بأكملها، هو حقيقة أن أكثر ممارسي فكرة "من النهر إلى البحر" حماسة هم الإسرائيليون، وليس الفلسطينيون ومؤيدوهم العالميون. ‏

إن السرقة المخطط لها والتي تتم ممارستها والمشار إليها باسم "‏‏إسرائيل الكبرى‏‏" -الاسم الذي يطلق على هدف تل أبيب المتمثل في سرقة المزيد من الأراضي من الفلسطينيين ودول إقليمية أخرى- يلفُّها شعار "من النهر إلى البحر".‏

‏قد يفهم اليهود في جميع أنحاء العالم هذه العبارة على أنها إشارة إلى "وطنهم التاريخي"، ولكن في ظل المنطق الموسع للاستعمار البريطاني الذي خلق هذه الكارثة، والإمبريالية الأميركية التي تدعمها الآن، أصبحت إسرائيل قاعدة عسكرية للهيمنة الغربية على الإقليم.‏

وفي الأثناء، يستخدم الفلسطينيون عبارة "من النهر إلى البحر" بطريقة معاكسة؛ كدعوة لاستعادة وطنهم التاريخ المسروق. وقد حولوا السطو المسلح الذي مورس على وطنهم إلى شعار لحركة تحررهم الوطني ونضالهم ضد الاستعمار.‏

‏وثمة القراءة الثالثة، التي يكاد يكون من المستحيل الآن حتى مجرد تخيلها، والتي تشكل جزءا بنيويا من فكرة حل الدولة الواحدة، كما دعا إليها الراحل سعيد، الذي كان الضمير الأخلاقي للتحرُّر الفلسطيني.

في ‏‏مقال نُشر في العام 1999‏‏، قدم سعيد وصفًا بسيطًا وأنيقًا لهذه الفكرة: "البداية هي تطوير شيء مفقود تمامًا في كل من الواقع الإسرائيلي والواقع الفلسطيني اليوم: فكرة وممارسة المواطنة، ليس لمجتمع عرقي أو إثني، وإنما باعتبارها الوسيلة الرئيسية للتعايش في دولة حديثة، جميع أعضائها مواطنون بحكم وجودهم فيها، وتشارُك الحقوق والمسؤوليات. وبذلك تمنح المواطنة اليهودي الإسرائيلي، والعربي الفلسطيني، الامتيازات والموارد نفسها".

هذا الحل المتسم بالكرامة، السخي، المتسامح والعملي تمامًا، الذي ظل غائبًا تمامًا عن فكر الصهاينة، يحول فكرة "من النهر إلى البحر" إلى وطن لكل من اليهود والفلسطينيين -وهو بعيد كل البعد عن الاستيلاء الجشع على الأراضي الذي يمارسه الإسرائيليون.

‏بينما أكتب هذا العمود، ينشغل الإسرائيليون في سعيهم المستمر والمنهجي إلى القضاء على الفلسطينيين وإخراجهم من وطنهم، وحيث يواصل الدعاة في الغرب إلقاء اللوم على الفلسطينيين وتشويه سمعتهم وتعنيفهم لمجرد محاولتهم استعادة شعار.‏

من تل أبيب إلى نيويورك، يفتقر الصهاينة ولو إلى حجة واحدة معقولة لاستمرار ذبح الفلسطينيين. وليس من قبيل المصادفة أن تستهدف القوات الإسرائيلية ‏‏الأطفال‏‏ على وجه الخصوص، بهدف قتل مستقبل فلسطين.

‏ولكن، مُقابل كل طفل فلسطيني يقتل، سيظهر العديد من الفلسطينيين الآخرين الذين سيناضلون لاستعادة وطنهم، من النهر إلى البحر -في وطن حيث سيتمكن اليهود والمسيحيون والمسلمون وغيرهم يومًا ما من العيش في سلام وقد أصبح كابوس الصهيونية وراءهم.



*حميد دباشي Hamid Dabashi: أستاذ هاغوب كيفوركيان للدراسات الإيرانية والأدب المقارن في جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، حيث يدرِّس الأدب المقارن والسينما العالمية ونظرية ما بعد الاستعمار. تشمل أحدث كتبه "مستقبل وهمَين: الإسلام بعد الغرب" The Future of Two Illusions: Islam after the West (2022). "آخر مثقف مسلم: حياة وإرث جلال الأحمد" The Last Muslim Intellectual: The Life and Legacy of Jalal Al-e Ahmad (2021)؛ "مراجعة النظرة الاستعمارية: المسافرون الفارسيون في الخارج" Reversing the Colonial Gaze: Persian Travelers Abroad (2020) ؛ و"الإمبراطور عارٍ: عن الزوال الحتمي للدولة القومية" The Emperor is Naked: On the Inevitable Demise of the Nation-State (2020). ترجمت كتبه ومقالاته إلى العديد من اللغات.‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israel-Palestine war: Reclaiming the slogan 'from the river to the sea'