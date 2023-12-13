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أنصار الله الأوفياء (اللواء 19 في الحشد الشعبي): لمحة عامة

12/13/2023 2:30:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أمير الكعبي؛ مايكل نايتس؛ وحمدي مالك* - (معهد واشنطن) 2023/11/29


تعد جماعة "أنصار الله الأوفياء" أحد أهم الوكلاء العراقيين لـ"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإسلامي الإيراني"، وهي جماعة منشقة عن التيار الصدري تحرس الحدود العراقية السورية منذ فترة طويلة، وكانت قد قتلت متظاهرين عراقيين لإظهار ولائها.
الاسم: "أنصار الله الأوفياء"، اللواء 19 في "قوات الحشد الشعبي" العراقية.
نوع الحركة: فصيل من المستوى الثاني ومنظمة حكومية عراقية. تنفذ الجماعة عمليات عسكرية حركية ضد أهداف أميركية وضد "قوات سورية الديمقراطية"، وعمليات شبه عسكرية حركية وعمليات محلية معتدلة مضادة في المجالين السياسي والاجتماعي (القمع العنيف) ضد حقوق الإنسان و/أو حرية التعبير للعراقيين.
التاريخ والأهداف:
. قام بتشكيل جماعة "أنصار الله الأوفياء" حيدر إبراهيم الغراوي، الأمين العام للميليشيا في العام 2014.
. تربط مصادر متعددة قيادة اللواء بحزب سياسي في ميسان يدعى "كيان الصدق والعطاء" في فترة ما قبل العام 2014، ومن المحتمل أن يكون فصيلاً صدرياً أو منشقاً عن التيار الصدري. وكدليل على ذلك، ترأس حيدر جبار البيضاني من "أنصار الله الأوفياء" المكتب الإقليمي لـ"الحشد الشعبي" في ميسان عندما أُنشئ في العام 2015.
. في العام 2019، أصبحت جماعة "أنصار الله الأوفياء" مرتبطة علناً باختطاف وقتل شخصيتين رمزيتين في "حركة تشرين" الاحتجاجية، هما سجاد العراقي (في الناصرية) وعلي جاسب (في العمارة، ميسان). وفي العام 2019 أيضاً، طرد الصدر عبد الزهرة السويعدي (القائد العسكري آنذاك لـ"أنصار الله الأوفياء")، وهو رجل دين في التيار الصدري، بتهمة "الفساد".
. في 4 نيسان (إبريل) 2020، كانت جماعة "أنصار الله الأوفياء" إحدى ثماني جماعات في "المقاومة" التي هددت بشن هجمات على الولايات المتحدة وعلى المرشح لرئاسة الوزراء عدنان الزُّرفي الذي اتهمته بأنه "عميل أميركي".
. في أيار (مايو) 2021، ترك حيدر إبراهيم الغراوي منصبه كقائد "اللواء 19" في "الحشد الشعبي" وحل محله عمار اللامي، ربما بسبب الدعاوى القضائية والتغطيات الإعلامية التي ذكرت اسمه فيما يتعلق بعمليات القتل المذكورة أعلاه. ومع ذلك، ظل حيدر الغراوي هو القائد الأعلى داخل الحركة ككل.
. في العام 2022، انضمت جماعة "أنصار الله الأوفياء" إلى "الإطار التنسيقي" من خلال "تجمع السند" بزعامة أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية في "حكومة المقاومة" التي يترأسها محمد شياع السوداني.
. في أوائل صيف العام 2023، ورد في مقال مفتوح المصدر (يعد موثوقاً) أن مؤسس الجماعة، حيدر الغراوي، كان واحداً من مجموعة مختارة مكونة من ثمانية قادة من "المقاومة" اجتمعوا بآية الله علي خامنئي في إيران.
. في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، شوهدت أعلام "أنصار الله الأوفياء" مرفوعة في تشييع فاضل المكصوصي، أحد مقاتلي "كتائب حزب الله" الذي قُتل في غارة جوية أميركية. وفي 25 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، أصدر الأمين العام لـ"كتائب حزب الله" أحمد محسن فرج الحميداوي (المعروف أيضاً باسم أبو حسين) بياناً ذكر فيه "أنصار الله الأوفياء" باعتبارها إحدى الميليشيات الرئيسية في "المقاومة الإسلامية في العراق" وشكرها على عملياتها ضد إسرائيل والقوات الأميركية في العراق.
تسلسل القيادة
. إيران. "أنصار الله الأوفياء" هي ميليشيا مؤيدة لمذهب "ولاية الفقيه" الذي اتبعه "الخميني"، وتعمل وفقاً لتوجيهات رجال ولي الفقيه الإيراني؛ أي آية الله علي خامنئي حالياً. وقد قدمت خدمات غير محدودة لـ"فيلق القدس" التابع لـ"الحرس الثوري الإسلامي الإيراني" في العراق وسورية، من خلال الاجتماع مع قادته.
. ما يزال حيدر الغراوي أهم قائد في جماعة "أنصار الله الأوفياء".
. عمار اللامي هو القائد الحالي للواء "أنصار الله الأوفياء" في "الحشد الشعبي". وعادل الغراوي هو المتحدث الرسمي الحالي باسم جماعة "أنصار الله الأوفياء".
علاقات التبعية
. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2023، قام الأمين العام لـ"كتائب حزب الله"، أبو حسين، بإدراج "أنصار الله الأوفياء" ضمن قائمة مختارة من "الإخوة المجاهدين الذين شاركوا في العمليات الجهادية العسكرية ("أنصار الله الأوفياء"، "حركة النجباء"، "كتائب سيد الشهداء"، و"كتائب حزب الله") تحت راية المقاومة الإسلامية في العراق".
. وبالمثل، في صيف العام 2023 تم اختيار قائد جماعة "أنصار الله الأوفياء" من بين أهم ثمانية قادة في "المقاومة" للاجتماع مع خامنئي (إلى جانب زعيم "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، الذي صنفته الولايات المتحدة على لائحة الإرهاب، ورئيس "هيئة الحشد الشعبي" فالح الفياض الذي صنفته الولايات المتحدة على لائحة منتهكي حقوق الإنسان، وأعضاء "كتائب حزب الله" المدرجين على قائمة الإرهاب الأميركية أبو حسين وعبد العزيز المحمداوي (أبو فدك)، وزعيم "منظمة بدر" هادي العامري، والأمين العام لـ"حركة حزب الله النجباء" أكرم الكعبي المدرج على لائحة الإرهاب الأميركية، والأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء" أبو آلاء الولائي المدرج على لائحة الإرهاب الأميركية).
. في وقت سابق، في نيسان (إبريل) 2020، كانت "أنصار الله الأوفياء" أيضاً واحدة من ثماني جماعات في "المقاومة" دعت إلى شن هجمات على الولايات المتحدة وعلى عدنان الزرفي، إلى جانب "عصائب أهل الحق" و"كتائب سيد الشهداء" و"كتائب جند الإمام" و"حركة حزب الله النجباء" و"كتائب الإمام علي" ("اللواء 40" في "الحشد الشعبي") و"سرايا عاشوراء" ("اللواء 8" في "الحشد الشعبي") و"سرايا طليعة الخراساني" ("اللواء 18" في "الحشد الشعبي").
. تَجمع شراكة وثيقة بين جماعة "أنصار الله الأوفياء" و"كتائب حزب الله"، خاصة في مناطق عملياتهما في محافظة الأنبار. كما عمل اللواء بشكل وثيق على طول الحدود العراقية السورية (وداخل سورية) مع "سرايا طليعة الخراساني" ("اللواء 18")، و"كتائب سيد الشهداء" ("اللواء 14")، و"سرايا الجهاد" ("اللواء 17" في "الحشد الشعبي")، و"لواء الطفوف" ("اللواء 13" في "الحشد الشعبي")، و"كتائب أنصار الحجة" ("اللواء 29" في "الحشد الشعبي")، و"لواء المنتظر" ("اللواء 7" في "الحشد الشعبي").
. النائب مرتضى علي حمود الساعدي (رئيس كتلة "السند" النيابية) هو صاحب الأقدمية من بين نائبين تابعين لـ"أنصار الله الأوفياء" اللذين يتنافسان تحت مسمى "حركة الصدق والعطاء".
. لدى "أنصار الله الأوفياء" شراكة سياسية مع الأمين العام لميليشيا "كتائب جند الإمام" ("اللواء 6" في "الحشد الشعبي") أحمد الأسدي. وفي الانتخابات البرلمانية الأخيرة شاركت جماعة "أنصار الله الأوفياء" مع الأسدي وستشارك في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في كانون الأول (ديسمبر) 2023 مع الأسدي، ومجدداً ضمن تحالف "نبني".
تمتلك جماعة "أنصار الله الأوفياء" قناة على "تلغرام" تحت اسم "أف إي إي" (FAA)، يتابعها أكثر من 13.000 شخص، وتروج لزعيم الجماعة وممثليها السياسيين.
. تمتلك جماعة "أنصار الله الأوفياء" محطة إذاعية تحت اسم "أثير الأوفياء".
. خلال الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، كان لدى "أنصار الله الأوفياء" كتيبة تابعة لها تسمى "كتائب الشهيد الأول" تحت قيادة قائد تكتيكي يدعى واثق الفرطوسي. وكان للوحدة صلة قائمة منذ وقت طويل بقاعدة "الكيلو 160" في غرب الأنبار وبمنطقة البغدادي بالقرب من "عين الأسد".

*أمير الكعبي: محلل عراقي لديه عشر سنوات من الخبرة في تحليل الأحداث الأمنية والسياسية في العراق. وهو متخصص في الشؤون السياسية البينية الشيعية وأنشطة الميليشيات المدعومة من إيران.
*مايكل نايتس: زميل في برنامج الزمالة "ليفر" في معهد واشنطن ومقره في بوسطن، ومتخصص في الشؤون العسكرية والأمنية للعراق وإيران ودول الخليج.
*حمدي مالك: زميل مشارك في "معهد واشنطن" ومتخصص في الميليشيات الشيعية. وهو المؤسس المشارك لمنصة "الأضواء الكاشفة للميليشيات"، التي تقدم تحليلاً متعمقاً للتطورات المتعلقة بالميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسورية. وقد شارك في تأليف دراسة المعهد للعام 2020 "التكريم من دون الاحتواء: مستقبل "الحشد الشعبي" في العراق". ويتكلم العربية والفارسية.

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