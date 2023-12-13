فشل إسرائيل في غزة‏

MENAFN - Alghad Newspaper) ‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

سيد ماركوس تينوريو*‏ - (ميدل إيست مونيتور) 6/12/2023



حتى في مواجهة الثمن الباهظ الذي يُدفع من أرواح ودمار، استطاعت جماعات المقاومة الفلسطينية تدمير أسطورة القوات المسلحة الصهيونية التي لا تقهر. ومن الواضح بشكل متزايد أنه من غير المرجح أن تتمكن إسرائيل من هزيمة المقاومة على أي أساس. والأسرى المفرَج عنهم هم رمز قوي لقدرة "حماس" على تحقيق نتائج ملموسة، واستعدادها للقتال من أجل تحرير فلسطين.

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أكملت دولة إسرائيل الإرهابية حتى كتابة هذا المقال 60 يومًا من حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والتي تهدف إلى الاستيلاء على قطاع غزة المحاصر من أجل توسيع المستوطنات اليهودية غير القانونية. ويتجاوز عدد الشهداء في القطاع الفلسطيني، حتى كتابة هذه السطور، 16.000 شهيد، منهم 7.112 طفلاً، و4.885 امرأة، بالإضافة إلى ما يقرب من 50.000 جريح و10.000 مفقود تحت الأنقاض. وفي الضفة الغربية المحتلة، ما يزال عدد الشهداء والجرحى والمعتقلين في ازدياد.‏

‏ويكرر مجرم الحرب ورئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، يومًا بعد يوم، إعلانه أن إسرائيل "ستستخدم كل قوتها لتدمير حماس"، وهو الشعار الذي يستخدمه الصهاينة منذ العام 1987 عندما تأسست "حركة المقاومة الإسلامية"، (حماس)، وبدأت في مواجهة الاحتلال في فترة ‏‏الانتفاضة الأولى‏‏.‏

‏ومنذ ذلك الحين فشلت إسرائيل في جميع محاولاتها لتدمير "حماس". وفي كل مناسبة، كانت قوى المقاومة الفلسطينية هي التي خرجت أقوى وأكثر تجذرًا في الشعب، وأفضل استعدادًا على المستوى العسكري، مع كسب بدعم شعبي مهم في كل من غزة، والضفة الغربية، والأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1948‏‏.‏

‏وفي الوقت نفسه، أصبح الشعور بأن الردع العسكري الإسرائيلي يضعف، مع عدم وجود نصر وعجز واضح عن هزيمة "حماس" وجماعات المقاومة الفلسطينية الأخرى يضعف، في ارتفاع داخل أوساط الجمهور الإسرائيلي. وقد تزايد هذا الشعور منذ الهزيمة المهينة للجيش الصهيوني في لبنان في العام 2006، عندما قام "حزب الله" بطرد جنوده وذيولهم بين أرجلهم.‏

تكمن القوة العسكرية للجيش الصهيوني في أنه يهاجم غزة من الجو وبالمدفعية الثقيلة والدبابات، مع العلم بأن الفلسطينيين في القطاع لا يملكون أنظمة دفاع جوي. وباختصار، فإن قوات "الدفاع" الإسرائيلية جيدة في مهاجمة المدنيين العزل إلى حد كبير.‏

‏ومع ذلك، لكي تتمكن إسرائيل من احتلال الأراضي في القطاع وإخضاعها، بغض النظر عن حجم الدمار وعدد الأشخاص الذين يقتلهم قصفها، من الضروري أن يكون مشاتها على الأرض، وأن يقاتلوا وجهًا لوجه مع مقاتلي المقاومة. لن تهزم القوات الإسرائيلية غزة بقضاء اليوم في عربات مدرعة مكيفة الهواء. سيكون عليها أن تدخل أراضي "حماس". وهذا هو المكان الذي تتغير فيه الأشياء.‏

ليس لدى إسرائيل أي معلومات يعتد بها عن عدد مقاتلي المقاومة وعن طبيعة تدريبهم القتالي ودفاعاتهم، بما في ذلك الأنفاق. وهذا يجبر الصهاينة على اتخاذ احتياطات لم يعتادوا اتخاذها، لكنها لا تمنع وقوع إصابات بين القوات الإسرائيلية التي يتصاعد إجهادها وعدم الثقة في قادتها. يضيف إلى ذلك عدد الجنود الذين يسقطون بـ"النيران الصديقة‏‏".‏

وليس الجنود الصهاينة خائفين فحسب، بل إنهم غير قادرين على خوض صراع عن قرب ضد المقاتلين الفلسطينيين من دون زيادة تعاطي الكحول والمخدرات. وقد أبلغ الجيش الإسرائيلي عن هذه الظواهر، فضلاً عن زيادة حوادث إيذاء النفس والانتحار، إلى جانب الإجهاد النفسي والخوف من الموت في القتال. ومن الواضح أن الثقة في قوة التكنولوجيا العسكرية المتفوقة ليست كافية، لأنها لا توفر الأمان عند التقدم داخل غزة.‏

أما المقاتلون في "كتائب القسام" (حماس) و"سرايا القدس" (الجهاد الإسلامي) فمدربون تدريبًا جيدًا على عمليات حرب العصابات في مناطق مثل غزة. وهو نوع من المواجهة يفقد فيه الدعم الجوي والمدفعية الإسرائيلية فعاليتهما في مرحلة ما، لأنه لا يمكن استخدامهما من دون تعريض جنود الاحتلال للخطر.‏

وقبل كل شيء، والأهم من كل ذلك، هو أن مقاتلي المقاومة الفلسطينية يتمتعون بالبسالة ويجدون السعادة في السعي إلى الشهادة. وهذا يسمح لهم بالحفاظ على تفوقهم كمقاتلين في هذه الحرب.‏

لقد فاجأت الإنجازات العسكرية للمقاومة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) إسرائيل والعالم على حدّ سواء، وكذلك التقدم التكنولوجي للحركة. ويتم إنتاج صواريخ متطورة يصل مداها إلى 400 كيلومتر في غزة بدعم فني ومادي من حلفاء محور المقاومة. ويمكن لهذه الصواريخ تجاوز نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي الشهير، "القبة الحديدية"، والوصول إلى مدن مثل حيفا والعاصمة تل أبيب.‏

‏وقد خسرت إسرائيل بالفعل معركة الرأي العام بهجومها القائم على الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين. وشهدت شوارع المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم مظاهرات حاشدة دعمًا لفلسطين وضد دولة إسرائيل الإرهابية. وكان من بين المشاركين في هذه المظاهرات العديد من اليهود المناهضين للصهيونية -بما في ذلك داخل إسرائيل نفسها- الذين ينبذون جرائم إسرائيل من خلال الاحتجاج تحت شعار "ليس باسمنا".‏

أجبرت هدنة الأيام الستة للإغاثة الإنسانية وتبادل الرهائن إسرائيل على إضفاء الشرعية على "حماس" كقوة محاربة، وشهدت بأن دولة ‏‏الفصل العنصري‏‏ لم تحقق أيا من أهدافها المتمثلة في تدمير حركة المقاومة وإعادة الرهائن إلى ديارهم.‏

وأظهرت المفاوضات أن "حماس" ليست عدوا مهزومًا، وإنما هي خصم صلب، يملي الشروط في المفاوضات مع أولئك الذين أقسموا على تدميره. وقد تسبب هذا الوضع في انقسام كبير في القيادة الصهيونية، التي لا تعمل بتنسيق جيد وتضعُف في مواجهة الضغط العسكري من "حماس"، والضغط الداخلي لإنهاء الحرب، وتبادل الرهائن بشكل عاجل، واستبدال نتنياهو.‏

‏وحتى في مواجهة الثمن الباهظ الذي يُدفع من أرواح ودمار، استطاعت جماعات المقاومة الفلسطينية تدمير أسطورة القوات المسلحة الصهيونية التي لا تقهر. ومن الواضح بشكل متزايد أنه من غير المرجح أن تتمكن إسرائيل من هزيمة المقاومة على أي أساس. والأسرى المفرَج عنهم هم رمز قوي لقدرة "حماس" على تحقيق نتائج ملموسة واستعدادها للقتال من أجل تحرير فلسطين. وقد عادت الحركة إلى الظهور كأهم قوة سياسية وعسكرية فلسطينية في غزة والضفة الغربية والأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1948.‏



‏*سعيد ماركوس تينوريو Sayid Marcos Tenório: مؤرخ ومتخصص في العلاقات الدولية. وهو نائب رئيس المعهد البرازيلي الفلسطيني (إبراسبال) ومؤلف كتاب "‏‏فلسطين‏‏: أسطورة ‏‏أرض الميعاد إلى أرض المقاومة" Palestine: the myth of the promised land to the land of resistance (أنيتا غاريبالدي / إبراسبال، 2019).‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israels failure in Gaza