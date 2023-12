فشل إسرائيل في غزة‏

MENAFN - Alghad Newspaper) ‏‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة

سيد ماركوس تينوريو*‏ - (ميدل إيست مونيتور) 6/12/2023



أكملت دولة إسرائيل الإرهابية حتى كتابة هذا المقال 60 يومًا من حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، والتي تهدف إلى الاستيلاء على قطاع غزة المحاصر من أجل توسيع المستوطنات اليهودية غير القانونية. ويتجاوز عدد الشهداء في القطاع الفلسطيني، حتى كتابة هذه السطور، 16.000 شهيد، منهم 7.112 طفلاً، و4.885 امرأة، بالإضافة إلى ما يقرب من 50.000 جريح و10.000 مفقود تحت الأنقاض. وفي الضفة الغربية المحتلة، ما يزال عدد الشهداء والجرحى والمعتقلين في ازدياد.‏

‏ويكرر مجرم الحرب ورئيس الوزراء الصهيوني، بنيامين نتنياهو، يومًا بعد يوم، إعلانه أن إسرائيل "ستستخدم كل قوتها لتدمير حماس"، وهو الشعار الذي يستخدمه الصهاينة منذ العام 1987 عندما تأسست "حركة المقاومة الإسلامية"، (حماس)، وبدأت في مواجهة الاحتلال في فترة ‏‏الانتفاضة الأولى‏‏.‏

‏ومنذ ذلك الحين فشلت إسرائيل في جميع محاولاتها لتدمير "حماس". وفي كل مناسبة، كانت قوى المقاومة الفلسطينية هي التي خرجت أقوى وأكثر تجذرًا في الشعب، وأفضل استعدادًا على المستوى العسكري، مع كسب بدعم شعبي مهم في كل من غزة، والضفة الغربية، والأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1948‏‏.‏

‏وفي الوقت نفسه، أصبح الشعور بأن الردع العسكري الإسرائيلي يضعف، مع عدم وجود نصر وعجز واضح عن هزيمة "حماس" وجماعات المقاومة الفلسطينية الأخرى يضعف، في ارتفاع داخل أوساط الجمهور الإسرائيلي. وقد تزايد هذا الشعور منذ الهزيمة المهينة للجيش الصهيوني في لبنان في العام 2006، عندما قام "حزب الله" بطرد جنوده وذيولهم بين أرجلهم.‏

تكمن القوة العسكرية للجيش الصهيوني في أنه يهاجم غزة من الجو وبالمدفعية الثقيلة والدبابات، مع العلم بأن الفلسطينيين في القطاع لا يملكون أنظمة دفاع جوي. وباختصار، فإن قوات "الدفاع" الإسرائيلية جيدة في مهاجمة المدنيين العزل إلى حد كبير.‏

‏ومع ذلك، لكي تتمكن إسرائيل من احتلال الأراضي في القطاع وإخضاعها، بغض النظر عن حجم الدمار وعدد الأشخاص الذين يقتلهم قصفها، من الضروري أن يكون مشاتها على الأرض، وأن يقاتلوا وجهًا لوجه مع مقاتلي المقاومة. لن تهزم القوات الإسرائيلية غزة بقضاء اليوم في عربات مدرعة مكيفة الهواء. سيكون عليها أن تدخل أراضي "حماس". وهذا هو المكان الذي تتغير فيه الأشياء.‏

ليس لدى إسرائيل أي معلومات يعتد بها عن عدد مقاتلي المقاومة وعن طبيعة تدريبهم القتالي ودفاعاتهم، بما في ذلك الأنفاق. وهذا يجبر الصهاينة على اتخاذ احتياطات لم يعتادوا اتخاذها، لكنها لا تمنع وقوع إصابات بين القوات الإسرائيلية التي يتصاعد إجهادها وعدم الثقة في قادتها. يضيف إلى ذلك عدد الجنود الذين يسقطون بـ"النيران الصديقة‏‏".‏

وليس الجنود الصهاينة خائفين فحسب، بل إنهم غير قادرين على خوض صراع عن قرب ضد المقاتلين الفلسطينيين من دون زيادة تعاطي الكحول والمخدرات. وقد أبلغ الجيش الإسرائيلي عن هذه الظواهر، فضلاً عن زيادة حوادث إيذاء النفس والانتحار، إلى جانب الإجهاد النفسي والخوف من الموت في القتال. ومن الواضح أن الثقة في قوة التكنولوجيا العسكرية المتفوقة ليست كافية، لأنها لا توفر الأمان عند التقدم داخل غزة.‏

أما المقاتلون في "كتائب القسام" (حماس) و"سرايا القدس" (الجهاد الإسلامي) فمدربون تدريبًا جيدًا على عمليات حرب العصابات في مناطق مثل غزة. وهو نوع من المواجهة يفقد فيه الدعم الجوي والمدفعية الإسرائيلية فعاليتهما في مرحلة ما، لأنه لا يمكن استخدامهما من دون تعريض جنود الاحتلال للخطر.‏

وقبل كل شيء، والأهم من كل ذلك، هو أن مقاتلي المقاومة الفلسطينية يتمتعون بالبسالة ويجدون السعادة في السعي إلى الشهادة. وهذا يسمح لهم بالحفاظ على تفوقهم كمقاتلين في هذه الحرب.‏

لقد فاجأت الإنجازات العسكرية للمقاومة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) إسرائيل والعالم على حدّ سواء، وكذلك التقدم التكنولوجي للحركة. ويتم إنتاج صواريخ متطورة يصل مداها إلى 400 كيلومتر في غزة بدعم فني ومادي من حلفاء محور المقاومة. ويمكن لهذه الصواريخ تجاوز نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي الشهير، "القبة الحديدية"، والوصول إلى مدن مثل حيفا والعاصمة تل أبيب.‏

‏وقد خسرت إسرائيل بالفعل معركة الرأي العام بهجومها القائم على الإبادة الجماعية ضد المدنيين الفلسطينيين. وشهدت شوارع المدن الكبرى في جميع أنحاء العالم مظاهرات حاشدة دعمًا لفلسطين وضد دولة إسرائيل الإرهابية. وكان من بين المشاركين في هذه المظاهرات العديد من اليهود المناهضين للصهيونية -بما في ذلك داخل إسرائيل نفسها- الذين ينبذون جرائم إسرائيل من خلال الاحتجاج تحت شعار "ليس باسمنا".‏

أجبرت هدنة الأيام الستة للإغاثة الإنسانية وتبادل الرهائن إسرائيل على إضفاء الشرعية على "حماس" كقوة محاربة، وشهدت بأن دولة ‏‏الفصل العنصري‏‏ لم تحقق أيا من أهدافها المتمثلة في تدمير حركة المقاومة وإعادة الرهائن إلى ديارهم.‏

وأظهرت المفاوضات أن "حماس" ليست عدوا مهزومًا، وإنما هي خصم صلب، يملي الشروط في المفاوضات مع أولئك الذين أقسموا على تدميره. وقد تسبب هذا الوضع في انقسام كبير في القيادة الصهيونية، التي لا تعمل بتنسيق جيد وتضعُف في مواجهة الضغط العسكري من "حماس"، والضغط الداخلي لإنهاء الحرب، وتبادل الرهائن بشكل عاجل، واستبدال نتنياهو.‏

‏وحتى في مواجهة الثمن الباهظ الذي يُدفع من أرواح ودمار، استطاعت جماعات المقاومة الفلسطينية تدمير أسطورة القوات المسلحة الصهيونية التي لا تقهر. ومن الواضح بشكل متزايد أنه من غير المرجح أن تتمكن إسرائيل من هزيمة المقاومة على أي أساس. والأسرى المفرَج عنهم هم رمز قوي لقدرة "حماس" على تحقيق نتائج ملموسة واستعدادها للقتال من أجل تحرير فلسطين. وقد عادت الحركة إلى الظهور كأهم قوة سياسية وعسكرية فلسطينية في غزة والضفة الغربية والأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1948.‏



‏*سعيد ماركوس تينوريو Sayid Marcos Tenório: مؤرخ ومتخصص في العلاقات الدولية. وهو نائب رئيس المعهد البرازيلي الفلسطيني (إبراسبال) ومؤلف كتاب "‏‏فلسطين‏‏: أسطورة ‏‏أرض الميعاد إلى أرض المقاومة" Palestine: the myth of the promised land to the land of resistance (أنيتا غاريبالدي / إبراسبال، 2019).‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Israels failure in Gaza