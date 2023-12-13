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الوحدات في آسيا.. من حلم التتويج إلى الوداع المبكر

12/13/2023 2:30:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - لم يقدم الوحدات، ممثل الكرة الأردنية الوحيد في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، نتائج تشفع له بالتأهل إلى الدور الثاني من البطولة، فخرج مبكرا، مما أصاب المنظومة متكاملة من إدارة وجهاز فني ولاعبين وجماهير، بإحباط قد يمتد على الصعيد المحلي.
وأحضر النادي المدرب العماني رشيد جابر خلفا للمدرب البوسني داركو نيستوروفيتش، من أجل تحقيق حلم الجماهير بالصعود على منصة التتويج، وهو المدرب الأخير الذي يحمل لقب البطولة الآسيوية مع السيب العماني في العام 2022، لكن شيئا لم يغير من واقع الحال.
وحقق الوحدات 3 انتصارات في مجموعته مقابل تعادل واحد وخسارتين، حيث فاز على أهلي حلب السوري في عمان 2-0، قبل أن يخسر من الكويت الكويتي خارج أرضه 1-2، فيما فاز على الكهرباء العراقي في عمان 3-1، ليخسر بالنتيجة ذاتها في لقاء الإياب بمدينة البصرة، ويكرر بعدها فوزه على الأهلي في مدينة الطائف السعودية 2-0، وينهي مشواره في عمان أمام الكويت بالتعادل 1-1.
وتمتع الوحدات بآمال مرتفعة في المنافسة على اللقب خلال مشاركته الثانية عشرة في البطولة، لامتلاكه عددا من النجوم القادرة على المضي بعيدا، إلا أن الرياح جرت عكس ما تشتهي سفن الفريق، باحتلاله المركز الثاني على سلم ترتيب المجموعة الثانية التي تصدرها الكهرباء، ليفقد الوحدات فرصة المنافسة على التأهل كأفضل ثان، وهو المقعد الذي ذهب إلى العهد اللبناني.
وبدأ الفريق مشواره الآسيوي هذا الموسم أمام شباب الأهلي دبي، في مواجهة الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا، والتي لم تعرها الإدارة أي اهتمام، لينتقل بعد خسارتها 0-3 إلى البطولة الثانية من حيث الأهمية قاريا، علما بأن الهزيمة تسببت في تقديم نيستوروفيتش استقالته.
واعتبر عدد كبير من جماهير الوحدات، أن النسخة الحالية كانت سهلة، نظير تراجع المستوى الفني للفرق المشاركة، وعدم وجود منافسين أظهروا أحقيتهم بالتتويج باللقب خلال مباريات الدور الأول، وسرعة الوصول للمشهد الختامي بخوض 4 مباريات فقط بعد مرحلة المجموعات، إلى جانب مشاركة الفريق في دوري أبطال آسيا الموسمين الماضيين، واكتسابه الخبرات الكبيرة التي تخوله المنافسة في كأس الاتحاد الآسيوي.
ويعد الوحدات من أكثر الفرق الآسيوية التي شاركت في البطولة، من دون أن يرفع كأسها، علما بأنه وصل للدور نصف النهائي 3 مرات الأعوام 2006، 2007 و2011.
وصبت جماهير الفريق غضبها على إدارة النادي عقب المباراة الأخيرة أمام الكويت مساء الإثنين الماضي، وحملتها المسؤولية عن الوداع الحزين، بعد مرحلة شابها عدم الاستقرار الفني والتخبطات في ملفات عديدة، من ملف المدرب الذي أظهر عدم قدرته على تقديم أي إضافة للاعبين، لتطالب الجماهير بإقالته، والتعاقد مع مدرب محلي لإكمال الموسم.
ويضع الوحدات تركيزه في المرحلة المقبلة، على بطولتي الدوري والكأس، حيث يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب دوري المحترفين برصيد 19 نقطة من 7 مباريات، فيما تنتظره مواجهة مع مغير السرحان في الدور ثمن النهائي لبطولة الكأس.
ومن أهم المكاسب التي جناها الوحدات من مواجهته الأخيرة، هي عودة المهاجم بهاء فيصل بعد غياب طويل، وتقديمه مستوى جيدا رغم قصر الفترة الزمنية التي خاضها في اللقاء، حيث سجل هدف التعادل بالرأس، وحصل على جائزة رجل المباراة حسب اختيارات الاتحاد الآسيوي.

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