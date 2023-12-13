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الجزيرة يتوج بلقب الأولى بعد تجاوزه البقعة بثنائية

12/13/2023 2:30:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان - توج فريق الجزيرة بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2023، بعد فوزه على نظيره البقعة بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة والأخيرة من البطولة، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.
ومنح نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة كأس البطولة لقائد فريق الجزيرة حمد البلاونة، وتقليد لاعبي الفريق الميداليات الذهبية، بحضور الأمين العام للاتحاد سمر نصار.
وتقدم فريق الجزيرة بالنتيجة عبر مهاجمه بكر كلبونة من علامة الجزاء، ليواصل صدارته للهدافين ببلوغه الهدف السادس عشر، وسجل المدافع معتصم الجعبري الهدف الثاني، فيما جاء هدف البقعة الوحيد عكسي عبر مدافع الجزيرة سيف الدين الديات.
ونجح الجزيرة بالعودة السريعة لدوري المحترفين تحت قيادة المدير الفني وليد فطافطة، بعد أن فاز في 12 مباراة بالبطولة، والخسارة في مناسبة واحدة، مسجلا 32 هدفا، واستقبلت شباكه 7 أهداف.
وفي المواجهة الثانية التي أقيمت بالتوقيت ذاته، تمكن العربي من تخطي منافسه الصريح بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ستاد الأمير هاشم في مدينة الرمثا.
وجاءت نتائج الجولة الأخيرة كالآتي: كفرسوم 0-0 الهاشمية، الطرة 1-4 صما، أم القطين 1-1 عمان اف سي، السرحان 0-3 اتحاد الرمثا، اليرموك 2-0 العالية.
وأنهى الجزيرة البطولة في المركز الأول برصيد 36 نقطة، وفي المركز الثاني الصريح برصيد 31 نقطة، السرحان ثالثا برصيد 25 نقطة، العربي رابعا وبرصيده 23 نقطة، عمان اف سي رابعا برصيد 21 نقطة، اليرموك والعربي 20 نقطة، اتحاد الرمثا 17 نقطة، البقعة وأم القطين وصما 16 نقطة، الهاشمية 15 نقطة، كفرسوم 14 نقطة، الطرة 4، والعالية في المركز الرابع عشر والأخير وبرصيده نقطتين.

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