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كرامة يختتم دورة فلسطين بعرض فيلم بنك الأهداف للشهيد سراج

12/13/2023 2:30:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، مساء أول من أمس، فعاليات الدورة الاستثنائية من مهرجان كرامة، والتي حملت اسم "دورة فلسطين" الرابعة عشرة، وذلك على مسرح محمود أبو غريب (الدائري) في المركز الثقافي الملكي، بحضور مديرة المهرجان الفنانة سوسن دروزة.
وأعربت وزيرة الثقافة في كلمتها عن سعادتها بصداقة مهرجان كرامة مع وزارة الثقافة، مؤكدة أن عمل الوزارة لم يكن فاعلا لولا الشراكات والصداقات في مجال الإبداع والأنشطة والفن والثقافة.
وأكدت النجار، أن مهرجان كرامة كان دوما يقدم كل ما يتعلق بحقوق الإنسان لتعميق مفاهيم الحرية والكرامة.
وتابعت الوزيرة، أن مهرجان كرامة في دورته الاستثنائية العام الحالي، قدم معرفة وأسئلة حول هوية الإنسان، ومعايير الغرب المزدوجة التي فضحت بشاعة مواقفهم تجاه القضية الفلسطينية.
وأضافت النجار، أن مهرجان كرامة هو مهرجان ينتصر لكرامة الإنسان بما ينسجم مع معاييرنا ومفاهيمنا العربية الأصيلة.
من جانبها قالت مديرة المهرجان سوسن دروزة في كلمتها: "إن دورة العام الحالي للمهرجان كانت مختلفة، ورغم فداحة ما يحدث، إلا أن الدورة كانت تحت اسم فلسطين، لتقول دوما إن غزة وما يحدث فيها هي "غزة الكرامة"".
ولفتت دروزة إلى أن المهرجان يهدف لمواجهة العدو الصهيوني في محاولته لطمس هوية الفلسطيني وثقافته وأرضه، واستعان المهرجان بالمناصرين للقضية والسردية الفلسطينية لعرض أفلامهم وصوتهم خلال المهرجان.
فيما أعلن المدير الفني للمهرجان إيهاب الخطيب خلال أمسية الختام عن إلغاء مسابقة كرامة، والاكتفاء بجائزة الجمهور، وجائزة أنهار العربية لأفلام حقوق الإنسان.
وأعلن الخطيب عن فوز الفيلم التسجيلي الطويل "صارورَة.. المستقبل غير معروف" (2023، 72 دقيقة) للمخرج الإيطالي نيكولا زامبيلي بجائزة "أنهار"، وعن فوز الفيلم التسجيلي الطويل "يلا غزة" (2023، 101 دقيقة) من إخراج الفرنسي رولاند نوريير بجائزة الجمهور.
وتحدث خلال الأمسية الكاتب نضال منصور مؤسس مركز حماية وحرية الصحفيين (CDFJ) وعضو مجلس إدارته، وألقى في ختام الدورة كلمة عرى خلالها شعارات الغرب حول حقوق الإنسان، ومر على أرقام الشهداء من الصحفيين الذين تجاوز عددهم في اليوم الـ67 للعدوان الصهيوني على قطاع غزة الثمانين شهيدًا، من دون التطرق إلى من فقد من الصحفيين زوجته، أو أبناءه، أو أباه، أو أمه، أو حفيده، أو، حتى، كل أسرته. منصور ختم كلمته بالقول" "إن ما بعد السابع من أكتوبر ليس كما قبله".
فيما قدم الإعلامي وائل الدحدوح في فيديو مسجل تحية عبر فيها عن امتنانه لتخصيصِ هذه الدورة من "كرامة" لفلسطين ومصاب غزة وأهلها، كما استعاد في رسالته بعض دوره مراسل صحفي ملقيا الضوء على أوضاع خان يونس، حيث استقر به مقام الانتقال من مكان إلى آخر داخل القطاع المستهدف كله".
وتابع الدحدوح قائلا: "إن الإعلاميين والصحفيين يعانون ما يعانيه الناس في غزة؛ يجوعون كما يجوعون، وينزحون من مكان إلى آخر داخل القطاع كما ينزح الناس، ويتعرضون للمخاطر كما يتعرض الناس، وإن أكبر دليل على تعرضهم للمخاطر هو العدد المهول من الشهداء الصحفيين، وبما يفوق مجموع عددهم في سنوات بالنسبة لصراعات وحروب أخرى".
وعرض مهرجان كرامة في حفل الختام، فيلم "بنك الأهداف" القصير، للمخرج الفلسطيني الشهيد رشدي السراج، الذي استشهد على يد جيش الاحتلال الصهيوني في 22 من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
واشتمل جدول مهرجان كرامة على عروض لأفلام فلسطينية وثائقية طويلة حديثة الإنتاج، كفيلم "بَكَرة رقم 21" للمخرج مهند يعقوبي، و"ملاحظات على النزوح" للمخرج خالد جرار، إضافة إلى أفلام وثائقية ترصد حالات نضالية متعددة، كفيلم "اصطياد الأشباح" للمخرج رائد أنضوني، و"خمس دقائق عن بيتي" للمخرجة ناهد عواد، و"روشميا" للمخرج سليم أبو جبل، وغيرها.
كما عرض ضمن المهرجان، مجموعة من أفلام إنتاج أجني- فلسطيني مشترك، كفيلم "معدن ثقيل" الألماني الفلسطيني لإدوارد نولز وتيمو برون، و"المدرعة وشجرة الزيتون" لرولاند نورييه، و"كارثة غزة" لسمير عبد الله وخير الدين مبروك، و"صارورة" لنيكولا زامبيلي، و"شجرة فادية" لسارة بدينغتون، وغيرها، كما تعرض العديد من الأفلام القصيرة الفلسطينية أو التي تتناول القضية الفلسطينية.
ويعتبر مهرجان كرامة، أول مهرجان دولي لأفلام حقوق الإنسان يؤسس في الأردن. ومنذ انطلاق الدورة الأولى من "كرامة لأفلام حقوق الإنسان" في العام 2010، وهو قريب من قلب الحدث، وقريب من نبض الإبداع الفكري والأخلاقي والفني داخل العالم العربي وخارجه.

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