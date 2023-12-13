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المواطن الصحفي في غزة واقع فرضته وحشية الاحتلال في استهداف الشهود

12/13/2023 2:30:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تغريد السعايدة عمان- حتى وقت قريب، كان "المواطن الصحفي" لا يفضله الكثيرون في استقصاء الأخبار منه، بسبب عدم الدقة في نقل الأخبار والصور المنقولة أحيانا، إلا أنه وخلال الحرب على غزة، أثبت هذا الإنسان الشغوف، ربما بالتصوير، أنه بات قادرا على نقل أدق التفاصيل ومن قلب الحدث، بل ويسهم في نفي روايات الاحتلال التي تتحدث عن "عدم استهداف المدنيين".
كانت كاميرات الهواتف النقالة لهؤلاء الصحفيين "غير المحترفين" في غزة بالمرصاد للأحداث، تنقل الحدث صوتا وصورة، في حال توفر اتصال بالإنترنت، الأمر الذي جعل كبرى القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية تعتمد على ما يتم رصده من مقاطع وتسجيلات من مواطنين "عاديين" نشروا ما قاموا برصده دون قصد منهم للبحث عن الشهرة أو المشاهدات، أو عن قصد في توثيق المشاهد الإجرامية للاحتلال ليثبتوا للعالم ما حل بغزة وشعبها.
هذا المواطن الصحفي ربما يكون طفلا أو يافعا متعلقا بالتصوير قبل الحرب، لكنه الآن يجد نفسه أمام واقع مرير لا يمكن أن يتجاوز تفاصيله، لكنه يترك أثرا يتمثل، ونتيجة التفاعل مع صوره ومقاطع الفيديو على المنصات، بـ"ترند" يتداوله العالم أجمع. في مقابل ذلك، كل منصة أو قناة إعلامية لديها "مصفاة" للأخبار تحاول بث ما يناسب سياستها.
آلاف الصور ومقاطع الفيديو التي شاهدها العالم صارت شاهداً على فظاعة الحرب الشرسة على غزة، وما يعانيه القطاع بسكانه، وهي من توثيق مواطنين.
الآن، وفي ظل الترقب الذي يعيشه العالم أجمع في متابعة كل الأخبار المتعلقة في غزة أو أخبار الحرب والأحداث في الضفة الغربية من خلال القنوات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي، يبحث الجميع عن المعلومات من مصادر إضافية ودقيقة، وهو دفع القنوات الإخبارية إلى اللجوء لتوثيق الأحداث من خلال ما يبثه المواطن الصحفي من خلال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وإن كانت الصور ومقاطع الفيديو بجودة غير عالية، لكنها توثق الحدث وتنقل صورة مباشرة ربما من الصعوبة بمكان أن ينقلها المراسل الصحفي في الحروب والكوارث.
قبل أيام، قام أحد سكان مدينة الخليل، بتصوير عشوائي لمقطع مداهمة لمجموعة من جنود الاحتلال، وخلال التصوير وثق الاعتداء على أحد المواطنين من ذوي الإعاقة، وإطلاق النار عليه بشكل مباشر، وهنا، بات هذا المقطع دليلاً قاطعاً وإضافياً لكل العالم على الوحشية التي مارسها الاحتلال ضد هذه الفئة، وتداولته جميع مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الإخبارية، دون العودة إلى مصدر الفيديو، إذ تبين أن المقطع حقيقي ومباشر ولا يمكن إنكاره.
وبعد النشر، بدأ مستخدمو المنصات في نشر مئات الآلاف من التعليقات والمشاركات لهذا المقطع، وحولته في بضع دقائق إلى "ترند"، واعتبره كثيرون أفضل من تحليلات وبيانات مكتوبة، كون هذه المواطن كان كفيلاً بأن ينقل معاناة مجتمعه الذي يعاني من عنف و"همجية" الاحتلال في الضفة الغربية، بعيداً عن أعين كاميرات الإعلام، ليقف المواطن الصحفي الآن في غزة والضفة الغربية جنباً إلى جنب مع نقل الحقيقة "صوتا وصورة".
الجمهور دائما يبحث عما هو واقعي وقريب، والآن بات الكل مع إدمان الهواتف الذكية يعتمد على الصورة، فمقاطع الفيديو صارت بديلا عن قراءة الأخبار الطويلة أو الاستماع لها لساعات، ويكتفي بما تنقله عدسات المواطنين في غزة، لذا، يرى الباحث والخبير الإعلامي أستاذ الإعلام الدكتور تيسير أبو عرجة، أنه يمكن القول إن ظروف الحرب وتعدد أماكن المعارك والمواجهات العسكرية تظهر الحاجة الماسة الى معرفة أخبار هذه المعارك وتقديم المعلومات الضرورية التي يتطلع إليها المشاهد، إضافة إلى الصور الصحفية التي توثق هذه الأحداث وتضفي عليها المصداقية المطلوبة.
ووفق أبو عرجة، قد تستدعي ظروف الحرب الاستعانة بعدد من الهواة الذين يستطيعون القيام بهذه المهام تحت مسمى المواطن الصحفي، خصوصاً عندما يكونون من أبناء المنطقة ويعرفون جغرافيتها ومداخلها ومخارجها ولديهم المعرفة الضرورية بنقل الأحداث بالكلمة والصورة، وتشكل إضافة مهمة تكمل مهام المراسلين الصحفيين المحترفين الذين قد لا يستطيعون التواجد في كل المواقع وسط الأحداث الساخنة.
وينطبق هذا الحال على ما نتابعه في غزة، كما يقول أبو عرجة؛ حيث يتعاون عدد من المراسلين الشبان الجدد مع القنوات الفضائية الى جانب المراسلين الأصليين الذين تعرض عدد كبير منهم للاغتيال على يد قوات الاحتلال الصهيوني بهدف إخفاء الحقائق وعدم إظهار صور المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء في غزة.
ويجد أبو عرجة، أنه ومن خلال متابعة الرسائل الإخبارية لهؤلاء المراسلين، نتبين أن لديهم مهنية جيدة تم اكتسابها من الميدان وتتمتع رسائلهم بمصداقية عالية لأنهم موجودون في مسرح الأحداث وهم يقومون بهذه المهام، وهم محاطون بالجماهير التي تراهم وتستمع اليهم وترى أيضا حجم الصعوبات التي يواجهونها في الظروف الصعبة التي تفرضها وقائع المواجهات العسكرية.
وكان اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، قد تحدث عن هذه الظاهرة التي بدأت بالظهور منذ سنوات، بعد أن أصبح المواطن قادراً على حمل الهاتف الذكي القادر على التقاط أي شيء يمكنه وتصويره وبثه عبر منصات عدة، لذلك بات المواطن يتقصد أن يبحث عن كل ما هو مثير للاهتمام ويجذب المتابعين على اختلاف أماكنهم.
كما أكد جريبيع، أن تعدد القنوات التي يمكن أن يتابعها الجمهور في أي وقت وأي مكان دون الحاجة للتواجد أمام الشاشات، جعل من مهمة المواطن الصحفي مهمة وجاذبة للملايين، والآن مع تزايد وتيرة الأحداث في غزة، ووجود مناطق توتر شديدة، بات ما يصوره المواطن من قلب الحدث ويبثه للعالم هو محور الاهتمام لدى المتابعين، إلى الحد الذي يقوم المتابع بالبحث عن مقاطع الفيديو القادمة من قلب الحدث، وليس ما يتم بثه فقط عبر القنوات الإخبارية الرسمية.

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