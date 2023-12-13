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انتشار الجدري جنوبي قطاع غزة.. هل يتحول إلى وباء؟

12/13/2023 2:30:04 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يعاني قطاع غزة من تردي الأوضاع الصحية في ظل الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي عليه، وسط مخاوف من انتشار الأوبئة بين السكان، بعد تزايد الحالات المصابة بمرض الجدري، خاصة في جنوب القطاع الذي يعج بمئات الآلاف من النازحين.
وكان مدير مستشفى أبو يوسف النجار، في مدينة رفح، مروان الهمص، قد حذر، في وقت سابق، من تحول مرض الجدري المنتشر بين الأطفال النازحين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، إلى وباء خلال أيام، في ظل عدم توفر العلاجات اللازمة لاحتواء هذا المرض.
الهمص، حذر من تفشي المرض ومضاعفاته التي تؤثر على سلامة أجهزة الجسم، خاصة مع انهيار الأوضاع الصحية بالمدينة، ونقص الأسرّة بالمستشفى.
ومن جانبه، أوضح شريف حته استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أن مرض الجدري وغيره من أمراض الجهاز التنفسي تنتشر عن طريق السعال أو الكحة، وتزيد الإصابات بتلك الأمراض في فصل الشتاء حيث تنشط الفيروسات في هذا الفصل. وأضاف حته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الوضع الصحي السيئ في قطاع غزة وعدم توفر وسائل النظافة بالشكل المناسب، لا سيما مع النقص الشديد في المياه، تشكل بيئة مناسبة لانتشار مرض الجدري.
كما شدد على أن مرض الجدري ليس خطيرا، وهو يصيب الأطفال والحوامل بنسبة أعلى بسبب ضعف مناعتهم.
وحول أبرز أعراض هذا المرض، أفاد استشاري الطب الوقائي بأنها: الصداع والحمى والميل للقيء مع آلام في الظهر والجسم بشكل عام. تبدأ بعد ذلك بأيام تظهر على الجسم نتوءات، مثل بثور لونها أحمر في البداية. يتكون داخل البثور صديد، وتظهر تلك البثور في البداية في الفم واللسان ثم تنتشر إلى اليدين والساقين والقدمين. خلال مدة ظهور هذه الأعراض، يمكن لحامل المرض إصابة غيره بالعدوى، ما يتطلب عزل المصابين.
أما عن الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار هذا المرض، فأوضح شريف حته أنها؛ عزل المريض فور ظهور أعراض الجدري عليه، نظافة الأيدي باستمرار، نظافة الأسطح، التهوية الجيدة، البعد عن الاحتكاك بالمصابين، إعطاء اللقاح للمخالطين للمصاب؛ حيث يوجد نوعان من اللقاح يمكن إعطاؤهما للمخالطين، ويمكن الحصول على نتائج جيدة لهذه اللقاحات حتى لو أعطيت بعد أسبوع من مخالطة المريض.
أما طرق العلاج لمرض الجدري، فهي؛ مضادات حيوية خاصة بفيروس الجدري، خوافض للحرارة، مسكنات للآلام، كريمات توضع على الحبوب التي تظهر على الجلد، تلقي العلاج في حالة ظهور أي أعراض.
طر7ق التعامل مع الجدري جنوب قطاع غزة
وفيما يتعلق بطرق التعامل مع انتشار هذا المرض في ظل عدم توفر الأدوية والمناخ الصحي المناسب بسبب استمرار الحرب وانهيار القطاع الصحي في قطاع غزة، أوضح حته:
- مرض الجدري في كل الأحوال ليس خطيرا.
- يمكن الاكتفاء بخوافض الحرارة ومضادات الالتهاب في حال عدم توفر الأدوية واللقاحات المناسبة، مع عزل المرضى حتى لا ينقلوا المرض لمن حولهم.
- أعراض المرض تستمر من أسبوعين لثلاثة أسابيع، ثم تختفي تلقائيا حتى دون الحصول على علاج.
- تبرز خطورة هذا المرض لمن لديهم مشاكل في المناعة أو الحوامل وهي فئات ليست كثيرة، حيث يمكن أن يسبب الجدري مضاعفات تدمر البنكرياس وتعرض أجهزة الجسم للخطر، وما عدا ذلك، فالمرض ليس خطيرا.

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