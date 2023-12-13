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كوب (28) حضر الملك وغابت الحكومة والقطاع الخاص

12/13/2023 2:30:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

الرسالة التي وجهت الدعوة للعالم لحضور كوب في تموز 2023 جدول أعمالها شمل تسريع عملية التحول والخفض التدريجي للوقود الأحفوري، وبالتالي خفض كبير لانبعاثات الكربون بحلول 2030.
بقدرة قادر تحول النقاش واتخذت التوصيات منحى جدل وتشنج لتحقيق هدف مستجد ترغبه الدول الغنية يهدف للتخلص من الوقود الأحفوري، بما يختلف مع توجه الأغلبية ويناقض الأجندة التي دعمت الخفض التدريجي وليس الإلغاء للوقود الأحفوري.
الدول الغنية تريد الانتقال الكامل نحو الطاقة البديلة وإلغاء استخدام الوقود الأحفوري وفي ذلك إجحاف في حق الدول النامية كما المنتجة لأن نموها الاقتصادي ومعيشتها معتمدة على الواقع الحالي، ولا خريطة طريق عالمية عملية غير نظرية بديلة تم اقتراحها؛ الإلغاء معناه خنق الاستثمارات الضخمة القائمة لدول عديده بعضها قد بدأ لتوه الإنتاج، بينما الدول الغنية تنعمت بخيارات النفط سنين طويلة تطالب الآن من برجها العاجي بما لا يمكن تطبيقه.
الملك المتقدم دائماً كان في القمة دليلا على الاهتمام والرغبة في الاستفادة من الخبرات في الطاقة البديلة المتجددة ولتسويق الأردن في هذا الاتجاه، بينما الحكومة فنياً وبعيداً عن الوفد الرسمي غابت فلم تعرض شيئاً، كما غاب القطاع الخاص. فلا جناح أردنيا ولا مبدعين ولا معروضات لبلد يحتاج أن يسوق ثراءه الشمسي والهيدروجيني وغناه في طاقة الرياح وملياراته من أطنان الصخر الزيتي، بجانب ضرورة الاطلاع على أحدث التكنولوجيات في هذه المجالات.
الأردني المتألق دائماً في الخارج، مثله ذلك الذي استوحى من لعبة العدسة التي كانت تجمع لنا حرارة الشمس في طفولتنا، البروفيسور أيمن المعايطة صاحب براءة اختراع عالمية، حصدها حين طور عدسة عملاقة طولها 10 أمتار وعرضها كذلك، تبنتها الإمارات المقدِرة للكفاءات، لتكون بديلا عن مئات الألواح الشمسية الشاغرة لحيز كبير من الأشجار والخضرة، الضارة بالبيئة من حيث المساحة التي تشغلها تلك الألواح ومن حيث المواد الداخلة في صناعتها.
عدسته رخيصة الكلفة تجمع الحرارة لتصل إلى 1500 درجة مئوية تحولها إلى طاقة كهربائية مثالية للتخزين ليلاً ونهاراً بمعنى أربع وعشرين ساعة ولأعوام تمتد لثلاثين. هي ليست كغيرها من أنواع الطاقة المتجددة التي إما أن تهدر أو يتم تخزينها في بطاريات عدوه للبيئة عالية الكلفة، لا تخزن لأكثر من أربع ساعات وعمرها عشر سنوات فقط.
ما نحن في أمسّ الحاجة إليه في بلد يعاني من نقص الطاقة بأنواعها المختلفة والتي أرهقت الموازنة بمليارات من المديونية، نحن نحتاج لمثل هذه الحلول في مجالات الطاقة المتجددة والصخر الزيتي، وكذلك نحتاج لاستقطاب كفاءات تساعد في حلول الطاقة الصديقة للبيئة وتمثل إضافة أردنية في مجال الاختراعات الجاذبة للاستثمارات، في بلد تأتيه الشمس والرياح والهيدروجين من كل حدب وصوب، أرهقته عشرات السنين من الاستدانة الثقيلة على المستويين المالي والسيادي.

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