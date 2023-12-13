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أقول كلمتي وأمشي

12/13/2023 2:30:02 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أخطر ما يواجهنا في كل ما يحدث هو خطاب التخوين، والإقصائية.
وهو خطاب مليء بالتنمر والسباب والشتائم الذي يجعل أي صاحب موقف مغاير أو مختلف عن التيار الشعبوي السائد في دائرة الشبهات ومحكوما بالنبذ.
يوم الثلاثاء، استضافتني قناة "رؤيا" الموقرة على برنامج نبض البلد وكان الأساس هو الحديث عن التطورات السياسية في العدوان على غزة وكذلك الحديث عن المواقف الرسمية والشعبية في الأردن.
طبعا، كان لا بد من تناول موضوع "الإضراب" الذي حدث في الأردن، وعلى أساس أنه إضراب عالمي سيعصف بالعالم تضامنا مع غزة، وقد عشت ذلك اليوم متأملا تلك المحلات المغلقة والشوارع الخالية من الازدحام في العاصمة عمان.
في البرنامج وعلى الهواء مباشرة، تحدثت بما أفكر به من قناعات، ولم أفكر للحظة بتخوين المضربين والمتعاطفين مع الإضراب، لكنني انتقدت فكرة ممارسة الإضراب كعمل احتجاجي في الأردن من منطلقات طرحتها تتعلق بالمعنى الحقيقي لمفهوم الإضراب أساسا.
كل ما قلته أن الإضراب هو فعل سياسي قائم على الامتناع عن عمل كسياسة احتجاج على سياسة ما للدولة او الحكومة او صاحب العمل، بهدف تحقيق مطالب يراها المضربون عادلة ويسعون لتحقيقها. هذا هو الإضراب ببساطة!
وحين جادلني السيد مقدم الحلقة قمت بعكس الأدوار بيني وبينه وطلبت منه هو ان يجيبني عن سؤال واحد: ما هو تعريفه للإضراب؟ وبعد إلحاح أجاب بنفس الإجابة التي قدمتها.
وأضفت بما أن موقف الدولة والسلطات متماهٍ مع موقف الشارع إلى حد كبير في رفض العدوان على غزة بل وتجريم إسرائيل بحربها الهمجية على الأبرياء، فلماذا الإضراب؟ على أي حزمة مطالب بالضبط يقرر كل هؤلاء إغلاق محلاتهم ومؤسساتهم؟ وأي فائدة يمكن جنيها من تعطيل الحياة في عمان وقد خسر الاقتصاد المحلي – كما تردد- ما قيمته خمسين مليون دينار تقريبا في ذلك اليوم؟ لمصلحة من "ماراثون المزاودات" هذا بين الموقفين الرسمي والشعبي؟
واستطردت موضحا موقفي أن الأجدى لو كان هناك مسيرة تضامن مع العالم الذي يمارس الإضراب ضد حكوماته التي تقف مع العدوان على غزة، تلك رسالة واضحة ووسائل التواصل الرقمي كفيلة بإيصالها إلى العالم.
كل ما فعلناه – كما قلت- أننا نطلق النار على أقدامنا فقط.
وأوضحت أن الإضراب فعل محمود في دول مكتملة المؤسسات الرسمية والأهلية، وفي تلك الدول – حيث أعيش في بلجيكا مثلا- هنالك إضرابات دوما، وتحقق أهدافها لكنها منظمة وتقف خلفها نقابات وهيئات منظمة تحدد أهداف الإضراب وتوقيت بداياته ونهاياته مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح المجتمع نفسه. قرار سياسي محدد وواضح بلا التباسات.
وهذا دفعني لسؤال العزيز مقدم الحلقة عن هندسة الإضراب الأخير في عمان: من أين أتت الدعوة؟ ومن نظمها وما هي المطالب؟ حتى يتم تعطيل أرزاق كل هؤلاء وهم الخاسرون الوحيدون. وبإمكان أي شخص ان يسأل كثيرا من المحلات المغلقة عن إرهاب التخوين والمضايقات التي كانوا سيتعرضون لها لو لم يغلقوا، لأن قلة المحلات التي مارست حقها بالفتح تعرضت لمضايقات لفظية وتنمر يشبه محاكم التفتيش.
أصحو صباح الأربعاء، لأجد القناة وقد بثت تلك المقتطفات القصيرة، وهي التي تخضع لمزاج المونتاج في القص، والذي يبتر الجملة على قياس "لا تقربوا الصلاة"، وسيل من الشتائم والإرهاب اللفظي في التعليقات وخطاب التخوين.
بالنسبة لي، أتعرض لذلك منذ سنوات طويلة، والحل دوما عندي هو الإهمال المطلق.
وأعرف أن هناك أيضا من يتقاطع معي في الفكرة، ويتساءل عن جدوى ذلك كله، لكنه الحذر والتوجس من خطاب التخوين وهو إرهاب بحدوده الدنيا في المحصلة، وهو شر ينمو ويزدهر حين يصمت الجميع عن طرح الرأي المقابل.
وأخيرا..
صار الإصلاح ضروريا وملحا، بكل نواحي الدولة، حتى نصل إلى يوم نرى فيه دولة مؤسسات وقانون حين تحتاج أي فئة من مجتمعها إضرابا تجد من ينظمه برعاية القانون نفسه لا برعاية تغريدة تويتر "مريبة" عابرة للحدود.

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