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ورقة الأسرى.. إلى متى تبقى مهمة؟

12/13/2023 2:30:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

منذ بداية العدوان على غزة لم يكن نتنياهو معنيا بملف الأسرى المدنيين من الإسرئيليين، وكان يحاول عدم الحديث به، حتى لا يكون ملفا ضاغطا عليه على حساب هدفه في إنجاز عملية عسكرية متواصلة ودون دفع أي ثمن، لكنه في النهاية اضطر للتعامل مع هذا الملف، لأن الإدارة الأميركية ضغطت لإنجاز هدنة إنسانية تخفف من خلالها الضغط القادم من الرأي العام، وأيضا لإعطاء مساحة أكبر للمساعدات الإنسانية، إضافة إلى حرصها على الإفراج عن أسرى أميركيين وأجانب من المدنيين لدى حماس.
لكن عملية التبادل لم تكتمل لأسباب تخص حماس وإسرائيل، وعادت العمليات العسكرية والقتل والتهجير إلى أقصى جنوب غزة، لكن ما زالت ورقة الأسرى حاضرة ويمكن أن نشهد خلال أسابيع أو أكثر مفاوضات جديدة لاستكمال إطلاق الأسرى المدنيين لدى حماس وفئات ممن تعتبرهم حماس عسكريين من المتقاعدين وخاصة بعد إبداء إسرائيل استعدادا للدخول إلى مفاوضات تبادل جديدة وإن كان موقف حماس العام حتى الآن أنه لا تبادل للأسرى دون وقف الحرب، أما الذهاب إلى التبادل الشامل فهو خيار بعيد في ظل الظرف الحالي.
وورقة الأسرى نوعان: الأول ما بقي من المدنيين، والثاني الجنود والعسكريون من الإسرائيليين. وهذا هو الجزء الأهم الذي يمثل ورقة مهمة ربما ليس اليوم وإنما في المرحلة الأخيرة عندما يكون وقف العدوان وتكون المفاوضات، وهذا الجزء تريد حماس الاحتفاظ به للحصول على مكاسب سياسية أو تخص الشكل النهائي لمرحلة الحرب.
لكن تلك المرحلة المنتظرة ليست ذات معالم واضحة حتى الآن، فجيش الاحتلال حريص خلال العمليات العسكرية التي تتم الآن وخاصة في مناطق جنوب غزة على العثور على عدد من الأسرى مدنيين وعسكريين، بل ربما يكون نتنياهو يتمنى إن لم يستطع تحريرهم أن يجدهم قتلى لأنه يعلم أن ملف الأسرى وخاصة العسكريين سيكون ورقة مهمة بيد حماس سواء في عملية التبادل الشاملة، إن تمت، أو حتى في المفاوضات السياسية وشروط الاتفاق بعد وقف العدوان، لهذا فإن الحصول على الأسرى أحياء أو أموات هدف مهم للعمليات العسكرية التي تجري منذ ما بعد انتهاء الهدنة الإنسانية.
حماس تريد ملف الأسرى لهدف سياسي وهو إطلاق سراح الحد الأقصى الممكن من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهذا الأمر سيكون هدفا سياسيا وإنجازا كبيرا لأنه سيشمل أسرى من كل فئات الشعب الفلسطيني حتى من حملة جنسيات عربية، وما هو مهم بالنسبة لحماس أيضا أن عملية التبادل الشاملة التي تحتاجها إسرائيل في وقت قادم إذا ما فشلت في تحريرهم عسكريا ستكون شرطا لوقف العدوان وهذا ما تعلنه حماس منذ زمن، ولهذا فملف الأسرى مهم ومكان وجودهم والحفاظ على حياتهم مهم جدا لحماس، وربما يكونون قريبين من أماكن وجود القيادة العسكرية للحركة، فالتبادل سيكون إنجازا سياسيا ضخما خاصة إذا كان مقابل الإفراج عن كل معتقل في سجون الاحتلال، بل ربما يكون التبادل له اثمان تخص قيادة الحركة وحياتهم في غزة.
قوات الاحتلال تقاتل لهدفين: الأول العثور على أي أسير إسرائيلي مدني أو عسكري، وضرب البنية العسكرية لحركة حماس. ومقاتلو حماس يقاتلون من أجل إيقاع الخسائر في صفوف الاحتلال، وأيضا للحفاظ على الأسرى الكنز السياسي الذي ستحتاجه الحركة في المراحل اللاحقة وقد يحقق لها أهدافا ستظهر مع تطورات العمليات العسكرية في الميدان.
لكن ما هو مؤكد أن إسرائيل تريد أن تفقد حماس ورقة الأسرى وأن تصل في نهاية العمليات العسكرية إلى واقع تكون قد حصلت فيه على أسراها أو معظمهم أو أن يكونوا قد قتلوا في القصف والقتال أو أن يكون العدد قليلا بحيث لا تكون ورقة ضغط سياسية، لكن ما سيحدد قيمة ورقة الأسرى هو الميدان وما سيكون عليه الواقع العسكري في اللحظة التي يتم فيها وقف العدوان أو عندما تنجح الوساطات في الاتفاق على صفقة تبادل جديدة.

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