Wednesday, 13 December 2023 11:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فوائد الدين في عام 2024

12/13/2023 2:30:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحد أبرز الفرضيات الأساسية لتقدير النفقات العامة في مشروع قانون الموازنة لعام 2024 هو رصد المخصصات المالية لتغطية فوائد الدين العام الداخلي والخارجي.
التطور السلبي في هذا البند في "الموازنة" هو النمو الكبير الحاصل في خدمة الدين العام، لترتفع من 1.703 مليار دينار، بعد إعادة التقدير للعام الحالي، إلى ما يقارب 1.98 مليار دينار للعام المقبل، أي بزيادة مقدارها 277 مليون دينار أو بارتفاع نسبته 16.3 %.
لا شك بأن هذه الأرقام كبيرة جدًا، والنمو الحاصل في خدمة الدين أيضًا كبير، والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، والتي ارتفعت خلال العامين الأخيرين حوالي 10 مرات متتالية وبمقدار 500 نقطة، وهو ما انعكس مباشرة على قروض الأردن الخارجية التي غالبيتها مقومة بالدولار.
ارتفاع فوائد الدين، التي تشكل وحدها 18.6 % من إجمالي النفقات الجارية بهذا الشكل، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الإصلاح المالي في الأردن، ويكون أداة ضغط واستنزاف حقيقي لإيرادات الدولة وعملية التنمية بشكل عام.
ارتفاع فوائد الدين بهذه النسبة، نتيجة لظروف خارجية، حتمًا سيؤدي إلى زيادة الدين العام الذي من المقدر أن يبلغ في السنة المقبلة ما يقارب 33.5 مليار دينار تقريبًا، مع استثناء ديون الضمان الاجتماعي التي تناهز الـ 8 مليارات دينار.
وبالتالي، سيؤثر الدين العام المرتفع على الموازنة، ويؤدي إلى تقييد النمو الاقتصادي، إذ ان ارتفاع فوائد الدين يمكن أن يزيد الأعباء المالية على الموازنة الحكومية، وبما أن الحكومة قد تحتاج إلى دفع مبالغ أكبر لسداد فوائد الدين، فإن هذا يمكن أن يقلص الموارد المتاحة للاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة الأخرى.
أيضًا، فإن ارتفاع فوائد الدين يمكن أن يؤدي إلى تقييد القدرة على الاستثمار في المملكة، حيث يكون على الشركات والأفراد دفع مبالغ أكبر كفوائد على القروض والائتمان، مما يقلل من القدرة على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
من أجل التغلب على هذه التحديات وتعزيز الإصلاح المالي في المملكة، هناك حاجة إلى استراتيجيات متعددة المستويات، خاصة في تعزيز الشفافية في إدارة الدين العام والتعامل مع الفساد المالي والإداري، إذ ان هذا يمكن أن يساعد على تقليل تكاليف الديون وزيادة الثقة بالقطاع المالي، مع ضرورة البحث عن مصادر تمويل بديلة تقلل من الاعتماد على الدين بفوائد عالية، مثل الاستثمارات الخارجية وتعزيز القطاع الخاص، مع الحرص على مواصلة تحسين إدارة الدين من خلال تحسين استخدام الائتمان وتفعيل سياسات تقلل من مخاطر الدين وتعزيز الاستثمار وتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز تنفيذ سياسات تحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي من أجل تقليل الدين العام نسبيًا.
لا بد من تحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني من خلال تطوير المهارات ورفع مستوى التكنولوجيا، وكلها ضمن إطار تنويع مصادر التنوع الاقتصادي.
الإصلاح المالي يتطلب جهودًا مستمرة ومتكاملة من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بتنفيذ إستراتيجيات متعددة المستويات، ويمكن للحكومة تحقيق تحسين في الإصلاح المالي وتقليل تأثير ارتفاع فوائد الدين على الاقتصاد والمواطنين بتنويع أدواتها المالية والاستثمارية وزيادة قدرة الاقتصاد التنافسية وزيادة الدخل القومي للمملكة.

MENAFN13122023000072011014ID1107590200

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث