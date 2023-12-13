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عرب، ودول..!

12/13/2023 2:29:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لا شك في أن المعركة الفلسطينية الجارية من أجل الحرية صنعت وتصنع فرزًا واضحاً لا يمكنُ التحايل عليه بشأن تحديد الاصطفافات؛ مع أي مشروع يقف الفرد، أو الدولة، أو الهيئة أو أي فئة. كان الأميركيون يقولون: إنكَ إما معنا أو ضدنا. وفي قضية مثل القضية الفلسطينية التي عادت لتأخذ الآن بُعدًا عالميًا وبضريبة الأرواح، أصبح حتى الأفراد يعبرون عن مواقفهم كما نشهد في مختلف أنحاء العالم. وبالتأكيد، لا يمكن إخفاء مواقف الدول والكيانات أيضًا لأن ما يحدُث يفرض على الجميع استشارة ضمائرهم الأخلاقية، والاستعانة بالاطلاع على التاريخ لاستجلاء حقائق هذا الصراع المهم في العالم. ثمة مشروع إنساني وطبيعي ومشروع للتحرر من ظلم تاريخي متمثل في مقاومة كيان استعماري استيطاني، يتماهى مع كل الجنوب العالمي ومساعيه للتحرر من الهيمنة. وثمة في المقابل مشروع غربي تفوقي عنصري إمبريالي يساند المساعي التاريخية للاستئثار بالهيمنة والإخضاع وازدراء الضعفاء والفقراء. وفي هذين العنوانين مبرر لتصنيف الفرز الجاري الآن على أنه عالمي، ولأول مرة عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية ورمزيتها.
عندما يتعلق الأمر بالعالم العربي على وجه الخصوص، المعنيّ مباشرة بفلسطين، فإن الحياد ليس خيارًا. إنه يعني تآمرًا أحمق على الذات، باعتبار أن الهجمة تستهدف –كما فعلت دائمًا- تمهيد الأرضية لتشكيل ((الشرق الأوسط، بطريقة تضمن خضوعه وتبعيته والمزيد من تطبيع شعور الإنسان العربي بالهزيمة، وهو يرى كل مشروع تحرري للشعوب العربية يُهزم. وبذلك، سيعني الحياد، إو إمساك العصار من المنتصف، انحيازًا تلقائيًا إلى معسكر الوحشية الممثل بالكيان الصهيوني والمتحالفين معه ضد المصالح القومية والأمن القومي العربي. أما الذين يُدينون المقاومة علنًا، أو يتنصلون منها أو يعملون ضدها في السر أو العلن، فمجردون من الإنسانية في الأساس، ناهيك عن تجرده من أي ولاء وطني حقيقي لأقطارهم، من باب المصلحة الوطنية على الأقل إن لم يكن الاستجابة للنداء القومي الطبيعي. وهؤلاء مشاركون مباشرون في المذبحة ودم الفلسطينيين على أيديهم، وفاعلون في المشروع المعادي للإنسانية والحرية.
من الواضح أن أمل أهل غزة خاب بشدة في ((العرب)). ومع ذلك، ما تزال النساء والأطفال والرجال والشيوخ الذين يتاح لهم الظهور على الشاشات يستصرخون العرب، أو يدعون الله أن يحاسب العرب، وكأنهم ما يزالون الاحتفاظ بأي شيء يمكن أن يكون قد تبقى من الطبيعي والمتوقع من شقيق وقريب، ولو أن العرب قد تخلوا عنهم وأسلموهم بوضوح للقتل والتدمير. لكننا نعرف أنهم يعرفون أن المنادى العربي في خطابهم ليس العرب الأفراد بقدر ما هو النظام العربي الرسمي الذي يمتلك القرار والأدوات لنجدتهم. وهم يعرفون غالبًا أنهم تحت القصف الوحشي أكثر حرية من المواطنين العرب من المحيط إلى الخليج. إنهم ينادون ((الدول العربية))، التي تتحكم في ما يستطيع مواطنوها أن يقدموه.
في إحدى روايات الحرب، يقول قائد كتيبة إنه يتحدث عن كتيبته بضمير المتكلم المفرد: أنا سأهاجم، أنا أحتاج إلى إمداد، أنا تحت القصف... وهو يريد أن يقول كم هو مندغم عضويّا في الكتيبة، بأفرادها ومعداتها بعد أن أشرف على تشكيلها وجعلها روحًا واحدة تنبض بإيقاع واحد. وفي المقابل، لا يتركه مقاتلوه عندما يقرر عدم الانسحاب قبل أن يأتيه أمر بالانسحاب برغم انقطاع الاتصال مع القيادة، بما يعني الهلاك شبه الحتمي. وعندما يهيئ، متعمدًا، ظرفًا يتيح التسرب لمن يريد من دون أن يلحظه أحد لا يهرب أحد. وفي النهاية ينجو الجميع بعد إرسال من يجلب أمر الانسحاب باليد، مكللين بالمجد وشرف البسالة.
في الوطن العربي، ليس ثمة ((كتيبة)) يمكن التحدث عنها بضمير المتكلم المنطبق على واقع الحال. وهي ليست وصفة للانتصار، ولا المجد، ولا حتى الحياة –بما تعنيه الحياة بكرامة. ثمة ((عرب))، وثمة ((دول عربية)). وهم ليس شيئًا واحدًا إلا بمقدار صدفة تواجد العربي في مكان محاط بحدود. وقد أبرز الموقف مما يحدُث في غزة هذا الفرز أيضَا. كل الجمهور العربي تقريبًا بمئات ملايينه يدير وجهه إلى جهة ويردد شعارًا، ومعظم الموقف الرسمي العربي يسير في الاتجاه المعاكس تمامًا ويعلن نيابة عن مواطنيه شيئًا لم يقولوه ولا يريدونه. ومن المؤكد أن الذي يمتلك الميكرفون والسلطة والشاشات ما يزال في العالم العربي هو الذي يُفرق في نهاية المطاف. ولذلك يقول يهودي غربي ضاق بفظائع الكيان الصهيوني: أين العرب، ولماذا لا يستخدمون أي أدوات ضغط لديهم ليوقفوا المذبحة في غزة؟ وسوف تصرخ غزية من حرائر العرب: واعرباه! من دون أن إظهار انعدام التماهي الحقيقي جدًّا بين ((الدول العربية)) و))المواطنين العرب)). وشتان بين الاثنين!
وحتى في فلسطين نفسها. ثمة فلسطين ((الدولة)) المتوهمة، وثمة الفلسطينيون في الوطن والشتات، وشتان بين الاثنين. لا يوجد شيء يمكن أن يجسد بهذا الوضوح الانفصال بين إعلانات ((النظام)) الفلسطيني وبين مشاعر ومصالح وإرادة الفلسطينيين (المواطنين المفترضين). لا يمكن أن يقف جزء من شعب تحت المذبحة متفرجًا على مصارع مواطنيه، ولا يخجل من إدانة مقاومتهم والتنصل منها وكأنها عار. ولا يمكن أن يتلقى مثل هذا النظام الشكر من الأميركان، قتلة الأطفال الفلسطينيين، على ((حفظ النظام)) بمعنى منع من يحكمهم من المشاركة في نجدة أبنائهم وأشقائهم وأبناء أعمامهم المذبوحين. لا يمكن أن يتمكن أحد من مصافحة أو دعوة أو محاورة أو الابتسام لأحد جاء لكي يشرف على ذبح مواطنيه، وأن يرتب معه كيف سيشارك في ترتيبات مع بعد الانتهاء من إبادة مواطنيهم وإخماد آخر قدرة لهم على المقاومة المؤثرة الكفيلة وحدها بإحداث تغيير ننحو الحرية.
إنها مرة أخرى ثنائية ((دول عربية)) و))مواطنون عرب)) غير الطبيعية والعبثية التي يصعب أن تتكرر. إنها السبب في حالة التوهان وسديمية المفاهيم بالنسبة للمواطن العربي، وعلاقته الملتبسة دائمًا بالوطن والدولة. وكانت هذه فرصة صنعها أهل غزة بدمائهم لمحاولة كسر الثنائية وصنع وحدانية التكوين والإيقاع –وروح الكتيبة. ولكن يبدو أن تضيع.

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