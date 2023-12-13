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توجه لتحويل قاعدة المفرق الجوية إلى مطار تجاري

12/13/2023 2:27:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تضع شركة تطوير المفرق التابعة لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية شروطا مرجعية لطرح عطاء إنشاء مركز خدمات لوجستية متكامل في المفرق على مساحة 3700 دونم، وصولا إلى إنشاء ميناء بري لنقل البضائع لدول الجوار وتحويل قاعدة الملك الحسين الجوية (سابقا) إلى مطار تجاري، بحسب رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكريه الثلاثاء.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، السياسة الاستثمارية والخطة الاستراتيجية لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.
كناكريه قال بخصوص المناطق التنموية المملوكة للضمان الاجتماعي، إن شركة تطوير المفرق "استقطبت استثمارات أردنية وعربية ودولية بنحو 500 مليون دينار، منها 58 مصنعا عاملا وتحت الإنشاء والتصميم في قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية، الكيماويات والأسمدة، الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي، الألبسة والنسيج، ومصانع سحب وتشكيل الألمنيوم والحديد، إنتاج المعقمات ومواد التنظيف والورق الصحي".
وتوفر المصانع العاملة قرابة 1300 فرصة عمل دائمة، فيما توفر المصانع قيد الإنشاء نحو 1780 فرصة عمل دائمة، وفق كناكريه.
كما استقطبت منطقة إربد التنموية، استثمارات أردنية وعربية بنحو 40 مليون دينار في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات ومراكز اتصال وحاضنات ريادة الاعمال، إضافة إلى كلية تقنية للتدريب المهني، حيث توفر هذه الاستثمارات 2300 فرصة عمل للأردنيين، ويتم حاليا تنفيذ خطط لاستقطاب استثمارات ريادية جديدة لمنطقة إربد التنموية لتسهم في تعزيز المكانة الإقليمية المميزة للمملكة في مجال ريادة الأعمال والابتكار.
وأوضح كناكريه أن شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية، بدأت خلال هذا العام بأعمال المرحلة الثانية من المشروع الزراعي في منطقة المدورة، ويتم حاليا إنتاج عدد من المحاصيل أبرزها القمح وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية والأعلاف الحيوانية والبصل.
وبين أن الشركة تدرس الاستثمار في عناصر سلسلة الانتاج الغذائي والصناعات الغذائية، وزراعة محاصيل نوعية ذات جدوى اقتصادية عالية، ومحاصيل أخرى لغايات التصدير.
وشار الى أن العمل مستمر في مشروع توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا، وتشمل أعمال التوسعة إنشاء أول قاعة مؤتمرات في المدينة وبمواصفات عالمية، و145 غرفة فندقية وشاليهات، حيث ستسهم إعادة تشغيل الفندق في توفير 200 فرصة عمل مباشرة، وتشغيل قطاعات مرتبطة بالقطاع السياحي، وجعل مدينة البتراء وجهة رئيسية لسياحة المؤتمرات في الجنوب.

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