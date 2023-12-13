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حريق أثناء تفريغ باخرة تحمل الكبريت في العقبة

12/13/2023 2:27:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة- سيطرت كوادر السلامة العامة في شركة الموانئ الصناعية وبمساندة فريق السلامة العامة في المجمع الصناعي على حريق أثناء تفريغ باخرة تحمل مادة الكبريت ظهر اليوم الأربعاء.

وفي التفاصيل، فإنه خلال رسو باخرة تحمل مادة الكبريت، تعود إلى الشركة الأردنية الهندية للأسمدة (JIFCO) على رصيف شركة الموانئ الصناعية، حدث احتكاك أثناء عملية تفريغ الكبريت داخل جهاز التفريغ المؤدي للأقشطة الكهربائية التي تنقل الكبريت إلى المستودعات المخصصة لذلك، ما أدى إلى اشتعال حريق بسيط داخل الجهاز، حيث تمت السيطرة عليه فوراً وإخماده بواسطة إطفائيتين تابعتين لشركة الموانئ الصناعية والمجمع الصناعي.

ووصلت كوادر الدفاع المدني للموقع، حيث أشرفوا على واقع الحال والتأكد من عمليات السيطرة والإخماد التام للحريق، علما أنه لم تقع أي أضرار مادية أو بشرية، حيث يتم إجراء عمليات التفتيش والصيانة اللازمة للجهاز، وفور الانتهاء سيتم البدء باستكمال عمليات التفريغ اعتيادياً.

بدورها، تابعت كوادر البيئة في سلطة منطقة العقبة كافة الإجراءات المتخذة والأسباب المؤدية للحادث والآثار البيئية المترتبة عليه.

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