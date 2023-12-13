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العيسوي يلتقي شيوخا ووجهاء من عجلون

12/13/2023 2:27:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي من أبناء محافظة عجلون.

وقال العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، إن الأردن وبقيادة جلالة الملك، يبذل، ومنذ اليوم الأول للحرب جهودا كبيرة لوقف الحرب على قطاع غزة، التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء.

وأضاف أن الأردن يوظف مكانته العالمية لإيصال رسائل واضحة للعالم بأن ما تقوم به "إسرائيل" من قتل للمدنيين وهدم للمرافق الحيوية مخالف لجميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية والأعراف، ما يتطلب تدخلا فوري لوقفها، وهو ما أثر على مواقف كثير من الدول تجاه ما يجري في غزة.

وأكد العيسوي أن موقف الشعب الأردني الداعم لمواقف جلالة الملك ولصمود الأشقاء في فلسطين هو مصدر اعتزاز وفخر، وأن الأردن قيادة وشعبا، كان وسيبقى السند القوي والأقرب والداعم للأشقاء الفلسطينيين ولقضيتهم العادلة.

وشدد على أن الأردن سيبقى يوظف كل أدواته وإمكانياته من أجل وقف دائم لإطلاق النار وإسناد الفلسطينيين في قطاع غزة ولن يدخر الأردن جهدا من أجل وقف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار العيسوي إلى أن عدد الطائرات الإغاثية، التي تم إرسالها بتوجيهات ملكية، إلى قطاع غزة، يبلغ (17) طائرة محملة بمساعدات طبية وغذائية، إلى جانب العديد من القوافل البرية، التي تم إرسالها منذ بداية الحرب واشتملت على 286 طناً من الطرود والمواد الغذائية والإغاثية والملابس.

ولفت إلى عمليات إنزال المساعدات الطبية والعلاجية العاجلة، التي نفذتها طائرات من سلاح الجو الملكي الأردني، بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني الخاص في خان يونس جنوب قطاع غزة، للمرة الرابعة منذ اندلاع الحرب.

وقال العيسوي إن الأردن، وتنفيذا للتوجيهات الملكية، سيواصل إرسال المساعدات للإسهام في التخفيف عن الأهل في غزة.

وأشار إلى جهود جلالة الملكة رانيا العبدالله ومساعيها لوضع الرأي العالمي في صورة حقيقة ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث أظهرت جلالتها من خلال مقابلات صحفية مع محطات تلفزة عالمية زيف الادعاءات الإسرائيلية وأعمالها الإجرامية، وانتهاكاتها للقرارات الدولية، ومنظومة حقوق الإنسان، من خلال توضيح الصورة الحقيقية لماهية الصراع.

ولفت إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي أشرف مباشرة على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الجديد لجنوبي قطاع غزة، ومرافقة بعثة وكوادر المستشفى إلى مدينة العريش المصرية، وكذلك متابعة سموه لعلميات إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية المتواصلة للأشقاء في غزة، مجسدا سموه مواقف الأردنيين الملتفين حول قيادتهم الحكيمة.

وقال العيسوي إن "الأردن سيبقى، بقيادته الهاشمية ولحمته الوطنية وتماسك جبهته الداخلية ويقظة نشامى جيشه العربي وأجهزته الأمنية، قويا يؤدي رسالته النهضوية، ثابت على مواقفه الأصيلة يدافع بكل شجاعة عن قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

من جهتهم، أكد الحضور وقوف جميع الأردنيين خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم ومساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة لوقف الحرب على قطاع غزة.

وثمنوا جهود جلالة الملك الإقليمية والدولية من أجل وقف الحرب على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية للأهل في القطاع وحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، إزاء ما يجري في غزة.

وقدروا عاليا مواقف جلالة الملكة رانيا العبدالله، التي أظهرت، من خلال مقابلات مع محطات تلفزة عالمية، للرأي العالمي بشاعة ما تقوم به "إسرائيل" من مجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، وعمليات التدمير التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية.

كما ثمنوا حرص سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعة سموه لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء، التي كان الأردن سباقا في إرسالها للأشقاء في غزة منذ اندلاع الحرب.

كما أكدوا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مشيرا إلى مضامين رسالة عمان، التي تعكس قيم السلام والمحبة والأخوة.

وأشاروا إلى أن الموقف الأردني الراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم يد العون والمساعدة لهم تجسد أواصر العروبة والأخوة والعقيدة التي كان جلالة الملك دوما المبادر والمجاهر بالتأكيد عليها وعلى ثوابت الأردن.

ولفتوا إلى أن الأردن بقيادته الحكيمة سيبقى السند للأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة.

وأكدوا ضرورة تمتين وتماسك الجبهة الداخلية، مشيرين إلى أن الأردن القوي، هو الأقدر القضايا الإسلامية والعربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مثمنين جهود القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي والأجهزة الأمنية، التي تعتبر هي سياج الوطن وخط الدفاع الأول عنه.

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