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رغم احتوائها على 100 موقع أثري وطبيعة خلابة.. الكورة خارج الخريطة السياحية

12/13/2023 2:27:38 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي لم يشفع وجود ما يقارب 100 موقع أثري و50 شلالا مائيا وسط طبيعة خلابة، في لواء الكورة، بأن يدرج اللواء على الخريطة السياحية المحلية والعالمية، ليكون مقصدا سياحيا، يسهم في خلق تنمية مستدامة في مناطق اللواء التي تعاني أغلبها من الفقر والبطالة.
وبحسب مهتمين بالسياحة، فإن اللواء يعاني التهميش وعدم استثماره سياحيا، رغم وجود العديد من المواقع السياحية والأثرية، إلا أن تلك المواقع مهملة ولا يتم ترميمها واستغلالها باستثناء القليل منها والتي شملتها أعمال ترميم خجول لم ترق للمستوى المطلوب وتحويلها لمقصد سياحي.
وقالوا لـ "الغد" إن مخصصات قطاع السياحة في لواء الكورة وعلى مدار السنوات الماضية مخجلة لا تتجاوز 200 ألف دينار سنويا، فيما تحتاج المواقع الأثرية والسياحية إلى ملايين الدنانير لترميمها وجعلها مقصدا للزوار، لافتين إلى أن دعم قطاع السياحة في اللواء والاستثمار بالمواقع سينهض باللواء ويخفف من مشكلتي البطالة والفقر من خلال إقامة المشاريع وتشغيل المتعطلين عن العمل.
ولفتوا إلى أن عدد زوار اللواء في فصل الربيع يتجاوز نصف مليون زائر سواء من داخل الأردن أو خارجه، إلا أن ذلك لا يتم توظيفه بحيث يعود بالفائدة على أهالي اللواء، وتنحصر الزيارات بأن يقضي الزوار أوقاتهم في السهول وبجانب الطرقات للتمتع بالأجواء الخلابة.
ويضم اللواء وديان زقلاب والريان وابو زياد وغابات برقش وشلالات مياه المشرع وأبو شقير وطاقة ناجي وعيون سيرين والبيضاء وزقيق وكهف السيد المسيح ومعاصر العنب الصخرية واشجار الزيتون الرومية والمدينة الوردية "المعلقة" وقلعة الطنطور وحمة ابو ذابلة والمقامات الاسلامية الخمس وغيرها من المواقع المنتشرة في اللواء.
ويتميز اللواء بتنوعه الحيوي والسياحي والتراثي، والتي تنتشر على مساحته المقدرة بـ 210 آلاف دونم، فيما يمتاز باعتدال الأجواء نسبيا على مدار أيام السنة ويقع ضمن حوض البحر الأبيض المتوسط حيث الاعتدال الدائم صيفا في مناطقه الشرقية والدافئ شتاء في مناطقه الغربية مما يؤهله ليكون مقصدا سياحيا باستمرار.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، قال أثناء زيارته للواء الكورة عام 2021 إن الكورة جنّة، وإن الشمال من أحلى المناطق التي رآها في حياته، مؤكدا "ضرورة الاستفادة من المقومات السياحية العالية التي يتمتع بها بلدنا، لرفد الاقتصاد الوطني".
ولفت جلالته خلال لقائه عددا من الشخصيات في لواء الكورة في ديوان عشيرة الشريدة حينها، إلى أهمية العمل في نطاق استراتيجية تنهض بالقطاع السياحي وإرساء الأولويات، بالتعاون مع أبناء المناطق، لنُظهر للعالم الجنان التي يتمتع بها الأردن.
يقول أمين سير رئيس جمعية أصدقاء الآثار والانثروبولوجيا في الكورة خالد السباعي إن المستثمرين من أبناء اللواء يعزفون عن الاستثمار فيه لأسباب تتعلق بضعف البنية التحتية في العديد من المواقع الأثرية والسياحية ويتوجهون إلى مناطق أخرى في الأردن للاستثمار فيها نظرا لوجود الخدمات.
وأضاف أن ضعف المخصصات المالية المخصصة لقطاع السياحة من مجلس المحافظة للواء غير كافية بالنهوض بالسياحة، مؤكدا أن اللواء يحتاج الى ملايين الدنانير لغايات ترميم المواقع الأثرية، وإنشاء مراكز للزوار وإنشاء بنية تحتية لخدمة المواقع، مشيرا إلى أن اللواء يفتقر الى وجود فندق سياحي حتى يتمكن السياح من الإقامة فيه وقضاء وقت أطول ويتمكنوا من زيارة جميع المواقع السياحية والأثرية.
وقال السباعي إن الجمعية حصلت على منحة لإقامة مشروع سياحي صغير بالقرب من مغارة برقش وتم إنشاؤه، إلا أنه مهدد بالإغلاق بسبب استمرار إغلاق مغارة برقش التي كان يؤمها آلاف الزوار يوميا، مؤكدا أن استمرار إغلاق المغارة بحجة انها تشكل خطورة على السلامة العامة غير مبرر وخصوصا وانها فريدة من نوعها عالميا.
وأكد السباعي أن غياب الترويج وعدم استحداث مسارات سياحية للمواقع الأثرية والسياحية في اللواء تسبب بعدم الإقبال على تلك المواقع، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية تكثيف حملاتها الترويجية خارج الأردن والبدء بشكل فوري بإقامة البنى التحتية لتلك المواقع حتى تكون مركز جذب.
وأشار إلى أن اللواء يزوره سنويا ما يقارب نصف مليون مواطن سواء من داخل الأردن أو خارجه، وهؤلاء الزوار يقضون أوقاتهم في أحضان الطبيعة ولا يزورون المناطق السياحية والأثرية لعدم معرفتهم بها، فيما أغلبهم يحضرون حاجاتهم معهم من معدات وأكل وشرب وبالتالي فإن اللواء لا يستفيد من الزوار.
وقال رئيس جمعية السنابل الذهبية في لواء الكورة فادي مقدادي إن الجمعية نفذت وعلى مدار 10 سنوات سلسلة من النشاطات والفعاليات التي تعنى بالسياحة، مستثمرين بهمة الشباب المتطوعين المتعاونين مع الجمعية، والشركاء والمؤازرين، والتي كان لها الأثر في تجويد الحركة السياحية وتسهيلها والاعتناء بالبنى التحتية المحدودة لمواقع الكورة السياحية التي تعاني من الإهمال والنسيان.
وعلى صعيد التخطيط ورفع سوية المنتج السياحي، قال المقدادي إن الجمعية سعت إلى النهوض بموقع حمة أبو ذابلة التاريخية التي تتدفق منها المياه الحارة العلاجية، وتم وضع تصور شامل للموقع ومخاطبة الجهات المعنية لتنفيذ مشروع سياحي ضخم فيها لكن لم ير النور حتى اللحظة نظرا لإلغاء المنحة من قبل وزارة التخطيط، بالإضافة لمحاولة تنفيذ عدد من الكرفانات الخشبية لتوفير منتج سياحي يجذب السياح للمكوث في المنطقة لأطول فترة ممكنة.
وقال الخبير في الشؤون الأثرية والسياحية الدكتور احمد جبر الشريدة إن مشكلة تطوير المواقع السياحية والأثرية في لواء الكورة والتي تقدر بأكثر من 100، تكمن بعدم إشراك الأشخاص المعنيين من أبناء الكورة بخطط التطوير، وتبقى هذه الخطط من دون تنفيذ.
وأشار إلى تهالك البنية التحتية وخاصة الطرق والتي معظمها وخاصة الرئيسة تعاني من التآكل والحفر، بينما الطرق الزراعية ضيقة، إضافة إلى عدم وجود خدمات كمراكز زوار ومواقف لاصطفاف المركبات وعدم توفر دورات صحية.
بدوره، قال رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة اربد سمير عديلات إن المخصصات المالية المرصودة للواء الكورة فيما يتعلق بقطاع السياحة بلغت 25 ألف دينار كانت مخصصة لتطوير مغارة برقش، إلا أنه تم إجراء مناقلات لعمل دراسة على المنطقة لصالح جامعة اليرموك، وبالتالي لم يتم تطوير أي موقع سياحي في اللواء.
وأشار إلى أن المواقع السياحية والأثرية في اللواء بحاجة إلى ملايين الدنانير من أجل تطويرها، وهو الأمر غير الممكن نظرا لضعف الموازنة بشكل عام.
وحاولت "الغد" الحصول على رد من مديرة سياحة محافظة اربد الدكتورة مشاعل خصاونة والتي اعتذرت عن ذلك بحجة أنها غير مخولة للتصريح، فيما يماطل مدير آثار اربد الدكتور زيد غنيمات بالرد، ويطلب المزيد من الوقت للإجابة على استفسارات "الغد".

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