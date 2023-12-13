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حادث سلحوب يعيد الذاكرة لحوادث مشابهة.. لماذا تتكرر؟

12/13/2023 2:27:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات أعاد تدهور حافلة عند نزول سلحوب تقل طلبة أمس، أسفر عن وفاة 5 وإصابة 35 آخرين، بينهم 5 حالتهم خطرة، و30 حالة بين متوسطة وحرجة، إلى الأذهان حادثا مشابها، وقع قبل 16 عاما، في نفس المنطقة، وأسفر حينها عن وفاة 24 راكبا، و33 إصابة.
وأُرجع سبب الحادث آنذاك، إلى عدم سيطرة السائق على الحافلة في نزول شديد الانحدار ووقت تساقط الأمطار، ما أدى إلى اصطدامها بصهريج مياه من الخلف قبل أن تزلق باتجاه نفس الوادي السحيق لتسجل مجزرة مرورية تكررت يوم أمس.
تشابه ظروف الحادثين قد يكون مصادفة، بيد أنه يثير في ذات الوقت الأسئلة حول ما إذا كان السبب مرتبطا بوجود خلل في الطريق أو خطأ بشري وربما كلاهما معا.
مرة أخرى، تؤكد التحقيقات أن حادث أمس، وقع نتيجة فقدان السيطرة على الحافلة وانزلاقها وخروجها عن مسرب الطريق وتدهورها إلى عمق الوادي المحاذي لما يعرف بـ "نزول سلحوب"، تماما كما جرى بالحادث السابق قبل 16 عاما، في وقت لم تتطرق فيه إلى وجود أي خلل بالطريق.
بينما مصدر مطلع في لجنة السلامة المرورية والتي تضم عادة عدة جهات معنية، تواصلت معه "الغد" لمعرفة أي تفاصيل حول وجود خلل ما، فضل عدم الحكم سريعا، وأن الأمر يحتاج لمزيد من التحقق.
في المقابل، يؤكد مصدر مطلع في أشغال جرش، أن الحادث وقع على الطريق الدولي مقابل غابة الشهيد وصفي التل، وهو طريق شديد الانحدار ويحاذيه واد سحيق.
وأضاف المصدر لـ "الغد"، الطريق عليه حواجز حديدية، إلا أنها لم تمنع الحافلة من الخروج عن المسرب، قائلا "حتى لو كانت الحواجز إسمنتية فهي لن تخفف من شدة الحادث كون المركبات سرعتها عالية وربما ساهم المنخفض الجوي أيضا وعدم التأكد من الجاهزية الفنية واللوجستية للمركبة في وقوع الحادث".
"مشاهد مؤلمة"، وصفتها مصادر طبية بمستشفى جرش الحكومي، عن الحالة التي وصل فيها الطلبة الذين أسعفوا إلى قسم الطوارئ جراء تعرضهم للحادث أثناء توجههم من عمان إلى جامعة العلوم والتكنولوجيا في محافظة إربد.
ووفق ما ذكرت المصادر لـ "الغد"، فإن المصابين أسعفوا إلى قسم الطوارئ بأوضاع صعبة للغاية، في إشارة منها أن بعضهم كانت ملابسه مبللة بالكامل وملطخة بالدماء والطين، نتيجة الظروف الجوية التي كانت سائدة وقت وقوع الحادث.
وقالت المصادر، "على ما يبدو فإن عمليات إنقاذ المصابين تمت أيضا تحت ظروف صعبة وشاقة، إذ من المعروف أن المنطقة التي وقع فيها الحادث هي واد سحيق، وعمليات الانقاذ في مثل هذه الظروف تحتاج الى جهد ودقة وتركيز".
الأمر ذاته أكده أحد المسعفين من كوادر الدفاع المدني الذي وصف عمليات إسعاف المصابين بعد وقوع الحادث بـ" الصعبة والاستثنائية".
ولم تصدر بعد أي رواية تفصيلة من الطلبة المصابين حول كيفية انزلاق الحافلة، وكيف وقع الحادث، نتيجة صعوبة التواصل معهم، باستثناء ما ذكره أحد الطلبة وكان يجلس خلف السائق من تفاصيل محدودة قال فيها، "السائق تفاجأ بوجود كاميرة مراقبة للسرعة، وحاول تخفيف سرعة الحافلة ولكنه فقد السيطرة عليها، وأخذت الحافلة بالانحراف يمينا وشمالا ثم انزلقت نحو الوادي".
وتابع: "فقدت الوعي ولم أفق إلا وأنا في غرفة العناية وحولي طاقم طبي".
حالة الخوف والهلع والألم، تسيطر على الطلبة المصابين وذويهم، فيما تواصل كافة الأطقم الطبية بالمستشفيات التي أسعف إليها المصابون تقديم أقصى درجات العناية.
مدير مستشفى جرش الحكومي
د. صادق العتوم، قال إن المستشفى استقبل صباح أمس 3 وفيات من أصل 5 وفيات لطالبات، و23 إصابة من أصل 35 إصابة، حالتهم بين متوسطة وخطيرة، مشيرا إلى أنه تم لاحقا تحويل 6 مصابين من ضمنهم سائق الحافلة إلى مستشفى الملك المؤسس ومستشفى الأميرة بسمة في إربد بناء على رغبة رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا خلال زيارته للمصابين بعد وقوع الحادث مباشرة.
وبين أن وضع المصابين الصحي والنفسي لا يسمح لهم بالتحدث مع الزوار أو المرافقين أو الأطباء ويحتاج علاجهم إلى أيام طويلة ومن غير المرجح مغادرتهم المستشفى في غضون الأيام القادمة، إلا بعد التأكد التام من شفائهم.
وتابع: جميع المصابين وصلوا المستشفى بحالة صعبة، وهم يعانون من حالة صدمة جراء المشاهد المروعة التي عاشوها خلال الحادث وهذا الأمر طبيعي نظرا لما أصابهم.
وأكد العتوم، أن المستشفى فعل خطة الطوارئ فور وقوع الحادث والتبليغ عنه من قبل مرتبات الدفاع المدني وقد تم تجهيز الأسرة والأطباء وكافة التخصصات الطبية المطلوبة وتجهيز سيارات الإسعاف والتنسيق مع الجهات المعنية لغاية تقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية للمصابين.
وأصدرت مديرية الأمن العام بيانا مقتضبا على لسان ناطقها الإعلامي عامر السرطاوي، جاء فيه "أنّ لجنة التحقيق المرورية المشكلة من إدارة السير أنهت تحقيقاتها المرورية في حادثة تدهور حافلة نقل الركاب في منطقة سلحوب، وخلصت إلى أن سبب الحادث ناتج عن فقدان السيطرة الناتج عن الانزلاق وستتم إحالة القضية للقضاء".
لاحقا، قال السرطاوي في بيان تفصيلي، "إنه جرى إجلاء الوفيات وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم لهم"، موضحا "أن الحادث كان لحافلة نقل ركاب على طريق سلحوب أدى إلى انحرافها عن الطريق العام إلى أحد الأودية، مقابل غابة الشهيد وصفي التل تحديدا منتصف نزول سلحوب".
وأشار إلى "أن العاملين في الميدان من السير والدوريات الخارجية، ومديرية شرطة البلقاء وصلوا إلى الموقع فور تلقي البلاغ وعملوا على تنظيم حركة السير وتسهيل عمليات الإسعاف والإنقاذ".
النقيب عامر الصمادي من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، قال لـوسائل إعلامية إن "إدارة الدوريات الخارجية أبلغت في الساعة 07:20 دقيقة من صباح الأربعاء بتدهور وفقدان سيطرة وانحراف حافلة ركاب واستقرارها في أسفل منحدر واد على طريق إربد عمان مقابل غابة الشهيد وصفي التل منتصف نزول سلحوب باتجاه الشمال".
وأضاف "أنه جرى تحريك دوريات للموقع وعاملين ذوي اختصاص إلى موقع الحادثة"، موضحا "أنه جرى تقديم إسعافات أولية للمصابين في الموقع ثم نقلهم إلى مستشفى السلط الحكومي ومركز صحي عين الباشا ومستشفى جرش الحكومي، والحادث غير معيق للحركة المرورية، باستثناء إعاقات أحدثها بعض السائقين الفضوليين"، موضحا أن "دقيقة تنقذ حياة مواطن".

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