شركة Nextracker تحقق إنجاز 10 جيجاوات في أسواق الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم شركة Nextracker (رمزها في بورصة نازداك: NXT)، الرائدة عالميًا في مجال توفير حلول أجهزة تتبع الطاقة الشمسية والبرمجيات الذكية ، أنها حققت إنجازًا مؤسسيًا متمثلاً في أجهزة تتبع الطاقة الشمسية بقدرة 10 جيجاوات، والتي هي إما قيد التشغيل أو قيد إنجاز مشروعات كائنة في الشرق الأوسط وإفريقيا والهند. وبالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 الذي عُقد في دبي على مدى الأسبوعين الماضيين، تم تحقيق هذا الإنجاز هذا الشهر بعد تأمين طلبات كبيرة في المنطقة.

صرح Dan Shugar ، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Nextracker، قائلاً: "إن هذه المنطقة أرض خصبة لمجموعة كبيرة من احتياجات وفرص تحول الطاقة، ونحن فخورون بتحقيقنا هذا الإنجاز المهم. ومن جهتنا فنحن نواصل ضخ استثمارات في هذه الأسواق بالاستعانة بفِرق المبيعات والهندسة والخدمات الاحترافية بغية تقديم خدمة أفضل لعملائنا طوال دورة حياة مشروع الطاقة الشمسية بأكمله. كما تصب الشركة جل تركيزها في توقع احتياجات العملاء وتقديم أبرز حلول أجهزة تتبع الطاقة الشمسية والبرمجيات في الصناعة مع هندسة تصميم الرياح والأداء المبهر المنقطع النظير."

صرحت Hinde Liepmannsohn، المدير التنفيذي في جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية، قائلة: "لقد أثبتت Nextracker، العضو العريق في MESIA (جمعية الشرق الأوسط لصناعات الطاقة الشمسية)، التزامها بالتعاون والشراكة الإستراتيجية الفاعلة مع كيانات التطوير الرئيسية المسؤولة عن أهم مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى المرافق في المنطقة. من إدارة المشروعات في الموقع والدعم الهندسي إلى الأنظمة المصممة بحيث توفر عاملي سرعة وسهولة التركيب باستخدام البرمجيات والتكنولوجيا المتقدمة والتنظيف الآلي لتحسين إنتاج الطاقة، يواصل فريق Nextracker إثبات قدرتهم على تحقيق إنجازات قيمة وإحداث تأثير ملحوظ عبر دورة حياة مشروعات الطاقة النظيفة الضخمة."

نظرًا إلى أن هذه الأسواق تمثل فرصة لتطوير الطاقة الشمسية على مستوى المرافق في كل أنحاء المنطقة، عمدت شركة Nextracker إلى تعزيز محتواها المحلي وبرنامج التصنيع الخاص بها في الشرق الأوسط والهند ، جاذبة شركاء محليين بغية توفير الفولاذ والمكونات الحيوية لأجهزة تتبع الطاقة الشمسية في كل أنحاء المنطقة.

موارد إضافية

تعمل أنظمة تتبع الطاقة الشمسية والبرمجيات المتكاملة من Nextracker حاليًا على العديد من مشروعات الطاقة الشمسية البارزة في كل أنحاء المنطقة، مثل:



المملكة العربية السعودية (مجمعا Sudair وSakaka للطاقة الشمسية) – استفادت المشروعات التعاونية مع ACWA Power وشركائها من التصنيع المحلي في المملكة العربية السعودية لمكونات الفولاذ الحيوية، مما يسهم في النمو المستمر لصادرات شركة Nextracker من الفولاذ في كل أنحاء المنطقة. شاهد فيديو مشروع Sakaka لمعرفة المزيد.

الإمارات العربية المتحدة (المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ) – مشروع تعاوني مع Shanghai Electric وACWA Power يوفر أكثر من جيجاوات من الطاقة لمدينة دبي.

الهند (كارناتاكا وغوجارات وراجستان ) – بالتعاون مع شركات EPC البارزة، مثل Sterling and Wilson Renewable Energy وAmara Raja Infra Private Limited وRays Power Infra، فضلاً عن شركات التطوير المرموقة، مثل NTPC وSerentica Renewables، تقدم Nextracker أنظمة تتبع طاقة شمسية حائزة على جوائز للعديد من المشروعات بغية تعزيز الاقتصاد النظيف في الهند. وبفضل ثاني أكبر مكتب لها في حيدر آباد وأكثر من مائتي موظف متخصص، عقدت شركة Nextracker شراكات إستراتيجية مع 11 مورد تصنيع و13 مصنعًا بغية توفير أكثر من 80% من المحتوى المحلي لمشروعات الطاقة الشمسية على مستوى المرافق في كل أنحاء البلاد. إفريقيا – تفعّل أنظمة Nextracker في مشروعات الطاقة الشمسية الرئيسية بقدرة تزيد عن جيجاوات في كل أنحاء إفريقيا، وهي سوق جغرافية ذات مستويات إشعاع عالية وسياسات مواتية للطاقة النظيفة متطورة باستمرار.

لمزيد من المعلومات عن حلول أجهزة تتبع الطاقة الشمسية والبرمجيات من Nextracker، الرجاء زيارة

نبذة عن Nextracker

تعد شركة Nextracker رائدة في مجال توفير حلول أجهزة تتبع الطاقة الشمسية والبرمجيات الذكية والمتكاملة المستخدمة في مشروعات توليد الطاقة الشمسية على مستوى المرافق والموزعة على مستوى العالم. وتمكّن منتجاتها الألواح الشمسية من تتبع حركة الشمس في السماء وتحسين أداء المصانع. هذا، وبفضل وجود مصانع فاعلة في أكثر من ثلاثين بلدًا على مستوى العالم، تقدم شركة Nextracker تقنيات تتبع للطاقة الشمسية من شأنها زيادة إنتاج الطاقة وتقليل تكاليف عائد الاستثمار الكبير للمصانع. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة nextracker .

صور / وسائط متعددة متوفرة على : 53870285/en

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.