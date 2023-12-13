تطوير حدائق الدرب

تطوير حدائق الدرب
التاريخ
12/13/2023 2:19:59 PM
(MENAFN
- Al Watan) تواصل بلدية محافظة الدرب شمال منطقة جازان تكثيف جهودها بآلياتها ومعداتها، للإسراع في الانتهاء من التحسينات وأعمال التطوير التي تنفذها في الحدائق والمماشي وأرصفة المداخل، إذ أدخلت إضافات جمالية وتخطيطات أرضية وديكورات جاذبة في عدد من المواقع المختلفة، وذلك مع قرب حلول موسم الشتاء الذي يشهد توافدا وإقبالا كبيرا من قِبل الأهالي والمتنزهين والزوار من داخل المحافظة وخارجها.
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