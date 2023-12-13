Wednesday, 13 December 2023 11:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تطوير حدائق الدرب

12/13/2023 2:19:59 PM

(MENAFN- Al Watan) تواصل بلدية محافظة الدرب شمال منطقة جازان تكثيف جهودها بآلياتها ومعداتها، للإسراع في الانتهاء من التحسينات وأعمال التطوير التي تنفذها في الحدائق والمماشي وأرصفة المداخل، إذ أدخلت إضافات جمالية وتخطيطات أرضية وديكورات جاذبة في عدد من المواقع المختلفة، وذلك مع قرب حلول موسم الشتاء الذي يشهد توافدا وإقبالا كبيرا من قِبل الأهالي والمتنزهين والزوار من داخل المحافظة وخارجها.

MENAFN13122023000089011017ID1107590130

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث