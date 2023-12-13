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انطلاق الجولة الدعوية الأولى بجازان

12/13/2023 2:19:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، الجولة الدعوية الأولى ضمن الجولات الدعوية في الإسكانات التنموية بالمنطقة، حيث أقيمت في إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- التنموي بالحصمة، بمشاركة مدير عام الفرع، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي.
وتحدث 15 داعية خلال كلماتهم التي أقيمت في 30 جامعًا ومسجدًا، عن العقيدة الصحيحة وما يضادها، وحذروا من المسكرات والمخدرات، وأكدوا أن المملكة منذ عهدها القديم وهي قائمة على التوحيد والعقيدة، فحاربوا البدع والخرافات، وأزالوا المعتقدات الشركية التي كانت سائدة في فترة من الفترات، وبينوا أن ما تعيشه المملكة اليوم من أمن وآمان هو بفضل من الله، ثم بتحقيق العقيدة، والحكم بشريعة الله -عز وجل.
ودعوا إلى الابتعاد عن المسكرات والمخدرات؛ لأنها سبيل هلاك الأفراد والمجتمعات، ودمار للممتلكات؛ فبسببها تحدث الفتن من قتل ونهب وممارسات غير أخلاقية، والدولة -بفضل الله- تعمل ليل نهار للقضاء على المخدرات ومروجيها، وحققت في ذلك تقدمًا باهرًا ونجاحًا كبيرًا.
وأوضح المدير العام للفرع، الشيخ أسامة المدخلي، أن الجولات مهمة لضمان المنهج السليم لدى المجتمع، والتذكير بتعاليم الدين الحنيف، وأضاف أن هذه الجولات جاءت بتوجيه من الوزير، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي دائمًا ما يولي الدعوة اهتمامًا بالغًا.
يذكر أنه بلغ عدد حضور هذه الجولة 504 من كافة أطياف المجتمع، ويعد المنظمون باستمرارها شهريًا طوال العام.

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