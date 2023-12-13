انطلاق الجولة الدعوية الأولى بجازان

(MENAFN
- Al Watan) أطلق فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، الجولة الدعوية الأولى ضمن الجولات الدعوية في الإسكانات التنموية بالمنطقة، حيث أقيمت في إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- التنموي بالحصمة، بمشاركة مدير عام الفرع، الشيخ أسامة بن زيد مدخلي.
وتحدث 15 داعية خلال كلماتهم التي أقيمت في 30 جامعًا ومسجدًا، عن العقيدة الصحيحة وما يضادها، وحذروا من المسكرات والمخدرات، وأكدوا أن المملكة منذ عهدها القديم وهي قائمة على التوحيد والعقيدة، فحاربوا البدع والخرافات، وأزالوا المعتقدات الشركية التي كانت سائدة في فترة من الفترات، وبينوا أن ما تعيشه المملكة اليوم من أمن وآمان هو بفضل من الله، ثم بتحقيق العقيدة، والحكم بشريعة الله -عز وجل.
ودعوا إلى الابتعاد عن المسكرات والمخدرات؛ لأنها سبيل هلاك الأفراد والمجتمعات، ودمار للممتلكات؛ فبسببها تحدث الفتن من قتل ونهب وممارسات غير أخلاقية، والدولة -بفضل الله- تعمل ليل نهار للقضاء على المخدرات ومروجيها، وحققت في ذلك تقدمًا باهرًا ونجاحًا كبيرًا.
وأوضح المدير العام للفرع، الشيخ أسامة المدخلي، أن الجولات مهمة لضمان المنهج السليم لدى المجتمع، والتذكير بتعاليم الدين الحنيف، وأضاف أن هذه الجولات جاءت بتوجيه من الوزير، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي دائمًا ما يولي الدعوة اهتمامًا بالغًا.
يذكر أنه بلغ عدد حضور هذه الجولة 504 من كافة أطياف المجتمع، ويعد المنظمون باستمرارها شهريًا طوال العام.
MENAFN13122023000089011017ID1107590129
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.