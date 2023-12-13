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لبنة التعليم المستقبلية

12/13/2023 2:19:58 PM
(MENAFN- Al Watan) التعليم هو النور الذي يشع ليضيء العتمة في دهاليز الجهل، هو الحياة التي تروي عروق النبع للأجيال، هو الروح والسكينة التي تبهج حدائق الفكر علمًا ومعرفة هو الغرس الذي ينبت الصفاء ذكاءً، وموهبةً وحضارة وحياة.
إنني أقف اليوم إعجابًا كولي أمر لطلاب في مدارس بلادي وكمواطن زاد زهو الفخر في داخلي حتى بلغت النفس شواهق طويق.
إنها وزارة عظيمة شامخة البناء في لبنتها وشامخة القوة في علمها وشامخة الأناقة والجمال في عمرانها، وشامخة الذكاء والحصافة والجهد والمتابعة والتطوير والعمل في مواردها البشرية التي تعج بثروات من أبناء وبنات هذا الوطن بمختلف المسميات، تزهو مكاتبهم الإدارية بالعلم والمعرفة والمتابعة والاهتمام والورش والدورات والاجتماعات والشغف والحب في البحث عن التطوير والارتقاء إلى حضارة علمية عالمية تحمل في أفكارهم رؤية ملهمة من قائد ملهم إنه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
هناك حراك علمي ثمراته يانعة تقطف في الفصول الدراسية يتذوق حلاوتها أبناؤنا وبناتنا طلابا وطالبات إنهم أجيال المستقبل أجيال لديهم الطموح الذي ترعاه هذه الوزارة الجميلة معرفة وأدبًا وعلمًا وفصاحة وذكاء لكي ينعم الطلاب ببيئة علمية حاضنة تجعل الاستقرار شغفا يتسابق إليه الطلاب وطمانينة تسكن راحة في قلوب وحياة أولياء الأمور.
ومجالًا استثماريًا يجعله شعلة في وهج النور العلمي الذي يزرع التنافس للإبداع وتحقيق رؤية هادفة للوصول إلى شتى المجالات العلمية بأنواعها.
إن التعليم اليوم يزداد فصاحة في اللغة ونبرة في الكلمة وقوة في المعرفة وذكاء في الإبداع ونورا في الفضاء والطموح و إدراكًا في الفهم.
هناك كوادر إدارية علمية ومؤسسات استشارية تعمل على هذه الرؤية 2030.
شكرًا سيدي ولي العهد جعلت الوطن حاضنا لأبنائه، وكسرت حواجز الغبش الذي عشش تحت مظلة العادات والتقاليد في أن حررت هذه الأم والزوجة والأخت والبنت من قيودها البالية لكي يفيض الإبداع من جمال علمها وفهمها فهي شريك أساسي في التربية والتعليم والتطوير والاطمئنان،
(قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا)
وقفة تحية وإجلال للوطن من أمام هذه الوزارة التعليمية العظيمة.
شكرًا معالي للوزير.
شكرًا لكل معلم ومعلمة غرس ويغرس الحروف في نفوس أبنائنا وبناتنا.
دمت عزًا وفخرًا يا وطني.

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