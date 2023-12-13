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الرئيس التنفيذي لـ((دله الصحية)) بابعير يفوز بجائزة المدير التنفيذي للعام

12/13/2023 2:19:58 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق الدكتور أحمد بابعير الرئيس التنفيذي لشركة دله الصحية جائزة المدير التنفيذي للعام على مستوى الأفراد في مسار مقدمي خدمات الرعاية الصحية(جائزة التميز)، التي أطلقها مجلس الضمان الصحي للعام الحالي 2023، حيث تسلم بابعير الجائزة من معالي وزير الصحة خلال حفل التكريم الذي أقيم بهذه المناسبة، في فندق هيلتون الرياض.
ويقدم مجلس الضمان الصحي هذه الجائزة للكيانات الصحية والأفراد تشجيعا لروح التميـز والابتـكار فـي قطـاع الرعايـة الصحيـة والتأميـن الصحـي الخـاص، وذلك بهـدف توسـيع دائـرة الإبـداع والابتـكار بـكل احترافيـة وإتقـان وتتكون الجائرزة من ثلاثة مسارات رئيسية لكل من المؤسسات والأفراد: مسار شركات التأمين الصحي ومسار مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومسار شركاء القطاع. حيث يتم اختيار الفائزين وفق معايير محددة وإجراءات واضحة تخضع لتقييم لجنة من الحكام والخبراء.
وبهذه المناسبة، رفع د. أحمد بابعير شكره وتقديره لمعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، والأمين العام لمجلس الضمان الصحي الدكتور شباب بن سعد الغامدي ، على ثقتهم الكبيرة التي أولوها له، بمنحهم له هذه الجائزة، مؤكدًا أن الجائزة، تعد تكريما لمجموعة دله الصحية بكامل مستشفياتها ومرافقها الأخرى، كما تؤكد نجاح الاستراتيجية الصحية لشركة دله الصحية، وما قدمته من إنجازات خلال السنوات الماضية في مجال تقديم الرعاية الصحية، بطريقة حديثة ومبتكرة، لمختلف شرائح المجتمع.
وأشار د. بابعير إلى أن ((دله الصحية))، وفقا لإستراتيجيتها الطموحة، والممتدة حتى 2026، ظلت تحقق إنجازاتها عاما بعد عام، الأمر الذي أهلها للفوز بعدة جوائز على الصعيدين المحلي والخارجي، كشركة رائدة في مجال تقديم الرعاية الصحية على مستوى القطاع الصحي الخاص، مجددا التزام كافة مستشفيات دله بتقديم خدماتها الطبية بطريقة فعالة واحترافية لتلبية التوقعات واحتياجات المريض والمجتمع والشركاءوذلك باستخدام أحدث التقنيات العلاجية، مشيرا إلى أن هذا ما جعل الشركة تتبوأ قمة الريادة في مجال الرعاية الصحية بالمملكة،لعقود طويلة.
تضم مجموعة دلّه الصحية، ستة مرافق رائدة للرعاية الصحية، تخدم أكثر من 1.5 مليون مراجع سنوياً، في مختلف أنحاء المملكة، وذلك عبر أكثر من 900 سرير و500 عيادة خارجية، ويعمل لدى المجموعة أكثر من 3 آلاف موظف، بينهم نحو ألف طبيب خبير، سعياً لتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.

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