بوابة إلكترونية للاعتراض على المخالفات التجارية

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت وزارة التجارة بوابة إلكترونية بهدف تمكين "المنشآت التجارية - الأفراد" من الاعتراضات على القرارات الصادرة بحقهم من لجان النظر في مخالفات أنظمة الوزارة، وتطبيق أحكامها حسب الاختصاص.
وبينت الوزارة أن البوابة الإلكترونية للاعتراضات، تُمكّن الأشخاص الذين صدر بحقهم قرارات من قبل اللجان، من الاعتراض على القرار وإرفاق المستندات التي تدعم الاعتراض، كذلك تهدف لتمكين لمن صدر بحقه قرار من قبل اللجان تفويض طرف ثان لتقديم الاعتراض ومتابعته، حيث يتم تقديم الاعتراض أو التفويض بشكل إلكتروني دون الحاجة للحضور لمقرات الوزارة.
وتشمل قرارات اللجان التالية:
لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات الصادر في 28 - 1 - 1437هـ.
ولجنة النظر في مخالفات السجل التجاري والأسماء التجارية.
ولجنة النظر في مخالفات الوكالات التجارية.
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