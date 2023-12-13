بوابة إلكترونية للاعتراض على المخالفات التجارية

MENAFN - Al Watan) أطلقت وزارة التجارة بوابة إلكترونية بهدف تمكين "المنشآت التجارية - الأفراد" من الاعتراضات على القرارات الصادرة بحقهم من لجان النظر في مخالفات أنظمة الوزارة، وتطبيق أحكامها حسب الاختصاص.

وبينت الوزارة أن البوابة الإلكترونية للاعتراضات، تُمكّن الأشخاص الذين صدر بحقهم قرارات من قبل اللجان، من الاعتراض على القرار وإرفاق المستندات التي تدعم الاعتراض، كذلك تهدف لتمكين لمن صدر بحقه قرار من قبل اللجان تفويض طرف ثان لتقديم الاعتراض ومتابعته، حيث يتم تقديم الاعتراض أو التفويض بشكل إلكتروني دون الحاجة للحضور لمقرات الوزارة.

وتشمل قرارات اللجان التالية:

لجنة النظر في مخالفات نظام الشركات الصادر في 28 - 1 - 1437هـ.

ولجنة النظر في مخالفات السجل التجاري والأسماء التجارية.

ولجنة النظر في مخالفات الوكالات التجارية.