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وزير الطاقة: برامجنا الوطنية خفضت البصمة الكربونية للمنتجات النفطية

12/13/2023 2:19:58 PM
(MENAFN- Al Watan) أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن إعلان كوب 28 لا يؤثر على صادرات المملكة النفطية أو مقدرتها على البيع، مؤكدا أن البرامج الوطنية السعودية تعمل على تخفيض البصمة الكربونية للمنتجات النفطية، مضيفا خلال لقاء تلفزيوني على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 28 أن التركيز قد عاد إلى معالجة التحديات بالتوافق مع المصالح الوطنية، ومؤكدا بأن الإنجاز الذي تحقق في صياغة البيان الختامي لـ كوب 28 يؤكد أن لكل دولة الحق في الاختيار من 6 بدائل بما يتناسب مع مصالحها.
وأكد وزير الطاقة أن الأكثر اهمية للمعالجة هو الاهتمام بالمصالح الوطنية، وأن كل دولة تمارس هذا النشاط وفقا لمصالحها الوطنية وظروفها الوطنية، وهذا النص موجود في اتفاقية باريس وتم إعادة تأكيده.
مضيفا أن هذه الاتفاقية تعزز مفهوم أن لكل دولة أن تختار من هذه المناشط الستة ما يمكن أن تقوم به كدولة، وفي الفقرة الثانية من النص ((يدعو الدول للمشاركة)) لا يفرض شيئا وإنما يعزز مبدأ المشاركة.
وأكد الوزير أن المملكة تتحول في مجال الطاقة وليست غريبة على هذه المنهجية، بل بالعكس المملكة قررت وبمبادرة ولي العهد بإطلاق السعودية الخضراء، والشرق الأوسط، وكلها بجميع تفاصيلها هي عملية تحول مدروس ومقنن، ولكن أيضا يمكننا أن نحافظ ونوائم بين قدرتنا على تخفيض الانبعاثات من كل المصادر وأيضا تمكيننا من أن نستخرج ونبيع ونصدر هذه المواد على أنها مواد نظيفة.

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