Wednesday, 13 December 2023 11:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير التجارة ونائب رئيس الوزراء التايلندي يفتتحان معرض تايلند 2023 بالرياض

12/13/2023 2:19:57 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح معالي وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية التايلندي، بانبري باهيديا، اليوم في الرياض معرض تايلند 2023.
وتجول القصبي برفقة نائب رئيس الوزراء، وبمشاركة معالي وزير العمل التايلندي، بيبات راتشاكيتبراكارن، وسفير مملكة تايلند، دارم بونثام، في المعرض الذي يهدف إلى إبراز حضور تايلند من جديد في الشرق الأوسط، من خلال عرض منتجات وخدمات تايلندية متميزة ومبتكرة في العديد من الصناعات والقطاعات.
وعبر القصبي عن سروره بالمشاركة في الافتتاح الرسمي لمعرض تايلند 2023، وقال إنه يمثل علامة بارزة نحو التنويع الاقتصادي والتعاون التجاري بين المملكة العربية السعودية ومملكة تايلند.
وأضاف أن المعرض يترجم العلاقات الوطيدة والتعاون المثمر بين البلدين الصديقين، متطلعًا لمواصلة الجهود المشتركة لتنمية وتسهيل التجارة والاستثمار وتوفير الفرص لقطاع الأعمال، وذلك في وقتٍ تشهد فيه العلاقات الثنائية تطورًا ملحوظًا في كافة الجوانب، لا سيما الاقتصادية منها.
وبين القصبي أن الجهود المبذولة خلال العامين الماضيين أثمرت عن شراكات فاعلة بين القطاع الخاص في البلدين، مما جعل المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الثاني لتايلند من دول المنطقة، وبلغ حجم التجارة 10 مليار دولار لعام 2022م، بنمو نسبته 38% عن عام 2021م.
وختم القصبي بقوله: ((نتطلع أن يكون المعرض فرصة حقيقية للتواصل بين قطاع الأعمال في البلدين، والاستفادة من الفرص الواعدة في كافة المجالات، لتسهم في تعزيز التعاون المشترك المحقق للطموحات والتطلعات)).
ويضم معرض تايلند 2023، تسعة قطاعات رئيسية هي: قطاع الأغذية والمشروبات، وقطاع السياحة والضيافة، وقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، وقطاعات الزراعة الذكية والابتكار، والعطور، والصحة والعافية، وقطع غيار السيارات، والمباني الفاخرة والديكور، ومنتجات الاستخدام اليومي.
ويشارك في المعرض أكثر من 200 علامة تجارية تعرض ما يزيد على 1.000 منتج من منتجات الشركات التايلاندية.

MENAFN13122023000089011017ID1107590123

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث