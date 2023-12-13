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2495 فرصة تطوعية

12/13/2023 2:19:57 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة القصيم، خلال عام 2023 الجاري، (2495) فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، شارك فيها 13.539 متطوعًا ومتطوعة بمعدل 256.910 ساعات، كما بلغت القيمة الاقتصادية والعائد المادي للمبادرات التطوعية 1.212.855 ريالًا، بمعدل رضا من المتطوعين بلغ (97.13%).
وتنوعت المبادرات التطوعية التي نفذت في ((3500)) مسجد وجامع في المنطقة بين تنظيف الجوامع والمساجد ومرافقها، وتبخيرها وتعطيرها، وتنظيف المصليات النسائية ومرافقها، وتنظيف مكيفات المساجد استعدادا لموسم الصيف، وتنظيف الأسطح استعدادا لموسم الأمطار، وتنظيف وتجهيز مصليات الأعياد، إضافة إلى المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن في مدينة الحجاج، والمشاركة في الأيام العالمية والوطنية.
وشملت المبادرات التطوعية تهيئة وتنظيف وترتيب الجوامع والمساجد ومرافقها بكافة الخدمات ليؤدي مرتادوها صلاتهم بكل طمأنينة وخشوع.

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