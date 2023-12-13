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تقنيات حديثة بالمسجد الحرام

12/13/2023 2:19:57 PM
(MENAFN- Al Watan) تسخر الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي، عدداً من المحاور للوصول لأكبر شريحة من المستفيدين، ومنها الإشراف الكامل على تسجيل الدروس وتوثيقها على نسخ إلكترونية رقمية بالتعاون مع عدد من الإدارات، ومن ثم حفظها على أقراص مدمجة أو أجهزة (يو إس بي) وغيرها من وسائل حفظ المعلومات الإلكترونية الحديثة وتحرير الدروس وتفريغها صوتياً ومرئياً وتنزيل المادة الصوتية عن طريق جهاز خاص بالتفريغ ومن ثم التحرير الصوتي للمادة، والرفع عبر منصة منارة الحرمين، ومنصة ((يوتيوب)) الخاصة بالإدارة، كما يتم بث الدروس العلمية بشكل مباشر عن طريق قناة الإدارة في ((يوتيوب)) أو عن طريق رابط البث المباشر الصوتي.
وأعدت الشؤون التوجيهية والإرشادية حزماً من الخدمات التوجيهية والإرشادية للزوار والمعتمرين ولقاصدي المسجد الحرام في إطار تحسين تجربة ضيوف الرحمن، وذلك من خلال عدد من الإدارات المتنوعة التي تخدم أرجاء المسجد الحرام وساحاته، حيث تعمل إدارة إجابة السائلين على إرشاد قاصدي البيت الحرام من الزوار والمعتمرين وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، وذلك من خلال اعتماد برنامج للإجابة عن أسئلة المستفتين بالبيت العتيق عبر 19 موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسة والمسعى والدور الأول وساحاته على مدار اليوم وتخصيص رقمين مجانيين للإجابة عن المسائل الشرعية عن طريق الهاتف الثابت أو الجوال وهما (8001222400)، و(8001222100).

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