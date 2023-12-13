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340 جولة رقابية بالبدائع

12/13/2023 2:19:57 PM
(MENAFN- Al Watan) نفّذت أمانة منطقة القصيم ممثلة ببلدية محافظة البدائع 340 جولة رقابية ميدانية على المنشآت الصحية والأسواق التجارية، وذلك خلال نوفمبر لعام 2023، وذلك ضمن جهودها المستمرة للرقابة على الأسواق الغذائية بهدف حماية المستهلكين من المخاطر الصحية المحتملة.
وأكَّدت الأمانة حرصها على متابعة جميع الأنشطة المختلفة في جميع المنشآت، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتوعية بأهمية تعزيز السلامة الغذائية للوصول لغذاء آمن وسليم، ضمن أهدافها على المحافظة على الغذاء.

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