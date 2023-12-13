ورحل الرئيس الذهبي

(MENAFN
- Al Watan) نعى الوسط الرياضي، رئيس أعضاء شرف الهلال السابق ورئيسه السابق، الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض.
وكان الأمير بندر بن محمد تولى رئاسة الهلال خلال الفترة من 1996 وحتى 2000، ولقب بالرئيس الذهبي بعد أن قاد الزعيم إلى التتويج بعدة ألقاب محلية وخارجية أبرزها دوري أبطال آسيا 2000 وبطولة الدوري موسم 1998 كما حقق 3 بطولات آسيوية وعددا من البطولات المحلية من بينها كأس المؤسس.
وكان الراحل من الرؤساء المثيرين في الوسط الرياضي، بقوة حجته ودفاعه عن ناديه وعن حقوقه المكتسبة.
بطولات وإنجازات
تولى الأمير بندر بن محمد رئاسة الهلال لمدة 4 سنوات من 1996 وحتى 2000، حقق خلالها الزعيم لقب بطولة الدوري السعودي موسم 1998 إلى جانب كأس الأندية الآسيوية أبطال الدوري ((دوري أبطال آسيا)) موسم 2000.
وتوج الهلال في عهده بألقاب كأس الكؤوس الآسيوية 1997، كأس السوبر الآسيوي 1998، كأس الأندية الخليجية 1998، بطولة الصداقة الدولية 1999، وكأس الاتحاد السعودي 2000.
وساهم الراحل في تأسيس مدرسة الهلال، التي دعمت المواهب الشابة داخل النادي وساهمت في تطوير مواهبهم، وتم اختياره رئيسًا لهيئة أعضاء شرف الهلال خلال الفترة من 2012 حتى 2018، فيما لقبته جماهير النادي بـ((كبير الهلاليين)) و((الرئيس الذهبي)) تقديرًا لدوره المؤثر في فترة رئاسته.
رئاسة شرفية
تولى الأمير بندر بن محمد رئاسة أعضاء شرف الزعيم من 2012 وحتى 2018، قبل أن يترجل، وبعدها عانى صراعا مع المرض إلى أن توفي في الـ13 من ديسمبر 2023.
وبرحيله يكون الوسط الرياضي فقد واحدا من أهم مؤسسي الحركة الرياضية السعودية، الذين أثروا الساحة الرياضية بالعمل المميز والجاد.
- ترأس الهلال خلال الفترة من 1996 وحتى 2000
- حقق مع الزعيم كأس آسيا 2000
- توج معه بكأس المؤسس عام 2000
- يعد أحد المسهمين في إنشاء مدرسة الهلال
- لقب بكبير الهلاليين والرئيس الذهبي
- تولى رئاسة أعضاء شرف الزعيم من 2012 وحتى 2018
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