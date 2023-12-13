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ورحل الرئيس الذهبي

12/13/2023 2:19:57 PM
(MENAFN- Al Watan) نعى الوسط الرياضي، رئيس أعضاء شرف الهلال السابق ورئيسه السابق، الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير، الذي انتقل إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض.
وكان الأمير بندر بن محمد تولى رئاسة الهلال خلال الفترة من 1996 وحتى 2000، ولقب بالرئيس الذهبي بعد أن قاد الزعيم إلى التتويج بعدة ألقاب محلية وخارجية أبرزها دوري أبطال آسيا 2000 وبطولة الدوري موسم 1998 كما حقق 3 بطولات آسيوية وعددا من البطولات المحلية من بينها كأس المؤسس.
وكان الراحل من الرؤساء المثيرين في الوسط الرياضي، بقوة حجته ودفاعه عن ناديه وعن حقوقه المكتسبة.
بطولات وإنجازات
تولى الأمير بندر بن محمد رئاسة الهلال لمدة 4 سنوات من 1996 وحتى 2000، حقق خلالها الزعيم لقب بطولة الدوري السعودي موسم 1998 إلى جانب كأس الأندية الآسيوية أبطال الدوري ((دوري أبطال آسيا)) موسم 2000.
وتوج الهلال في عهده بألقاب كأس الكؤوس الآسيوية 1997، كأس السوبر الآسيوي 1998، كأس الأندية الخليجية 1998، بطولة الصداقة الدولية 1999، وكأس الاتحاد السعودي 2000.
وساهم الراحل في تأسيس مدرسة الهلال، التي دعمت المواهب الشابة داخل النادي وساهمت في تطوير مواهبهم، وتم اختياره رئيسًا لهيئة أعضاء شرف الهلال خلال الفترة من 2012 حتى 2018، فيما لقبته جماهير النادي بـ((كبير الهلاليين)) و((الرئيس الذهبي)) تقديرًا لدوره المؤثر في فترة رئاسته.
رئاسة شرفية
تولى الأمير بندر بن محمد رئاسة أعضاء شرف الزعيم من 2012 وحتى 2018، قبل أن يترجل، وبعدها عانى صراعا مع المرض إلى أن توفي في الـ13 من ديسمبر 2023.
وبرحيله يكون الوسط الرياضي فقد واحدا من أهم مؤسسي الحركة الرياضية السعودية، الذين أثروا الساحة الرياضية بالعمل المميز والجاد.
- ترأس الهلال خلال الفترة من 1996 وحتى 2000
- حقق مع الزعيم كأس آسيا 2000
- توج معه بكأس المؤسس عام 2000
- يعد أحد المسهمين في إنشاء مدرسة الهلال
- لقب بكبير الهلاليين والرئيس الذهبي
- تولى رئاسة أعضاء شرف الزعيم من 2012 وحتى 2018

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