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الدرب تدشن أولى البطولات النسائية

12/13/2023 2:19:57 PM
(MENAFN- Al Watan) أطلقت إدارة تعليم صبيا، ممثلة بمكتب تعليم الدرب، البطولة النسائية المدرسية الأولى على ملعب الصالة المغلقة بتحفيظ الدرب، والتقى مساء اليوم في المباراة الأولى فريق الرواد بمدرسة تحفيظ الدرب بفريق الهلال من متوسطة أبوالسداد، وانتهت بفوز الرواد بهدف مقابل لا شيء، وفي المباراة الثانية التقى فريق الأمل متوسطة الردحة وفريق الاتحاد مدرسة أبوالسداد، وانتهت بفوز الأمل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
اهتمامات ومنجزات
أوضحت إدارة التعليم بصبيا أن البطولة تأتي ضمن اهتمامات ومنجزات النشاط الرياضي على مستوى الإدارة، حيث حصلت إدارة صبيا على المركز الأول على مستوى المملكة في التسجيل في كرة الطائرة، وبلغ عدد الفرق في المرحلة المتوسطة 72 فريقا وعدد اللاعبات 652 وبلغ عدد الفرق في المرحلة الثانوية 27 فريقا وعدد اللاعبات 216.
وحصلت على المركز الثاني في تسجيل كرة السلة وبلغ عدد الفرق في المرحلة المتوسطة 107 فرق وعدد اللاعبات 862، وبلغ عدد الفرق في المرحلة الثانوية 43 فريقا وعدد اللاعبات 281 ومجموع الفرق 150 فريقا ومجموع اللاعبات 1143، وبلغ عدد الفرق في المرحلة الابتدائية 233 فريقا وعدد اللاعبات 2487، وبلغ عدد الفرق في المرحلة المتوسطة 154 فريقا وعدد اللاعبات 1806، وبلغ عدد الفرق في المرحلة الثانوية 73 فريقا وعدد اللاعبات 944.
3 صالات رياضية
من منجزات مكتب تعليم الدرب وجود 3 صالات رياضية لكرة القدم، هي: صالة تحفيظ الدرب، صالة منشبة، صالة الردحة، وعدد الفرق المشاركة في كرة القدم للمرحلة الابتدائية 39 فريقا، والمرحلة المتوسطة 18 فريقا، والمرحلة الثانوية 11 فريقا، وكرة السلة للمرحلة المتوسطة 3 فرق، وللمرحلة الثانوية فريقان، وكرة الطائرة للمرحلة المتوسطة 6 فرق، وللمرحلة الثانوية فريق واحد، وصالات كرة السلة وكرة الطائرة تابعة لمكتب صبيا.

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