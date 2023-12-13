الدرب تدشن أولى البطولات النسائية

(MENAFN
- Al Watan) أطلقت إدارة تعليم صبيا، ممثلة بمكتب تعليم الدرب، البطولة النسائية المدرسية الأولى على ملعب الصالة المغلقة بتحفيظ الدرب، والتقى مساء اليوم في المباراة الأولى فريق الرواد بمدرسة تحفيظ الدرب بفريق الهلال من متوسطة أبوالسداد، وانتهت بفوز الرواد بهدف مقابل لا شيء، وفي المباراة الثانية التقى فريق الأمل متوسطة الردحة وفريق الاتحاد مدرسة أبوالسداد، وانتهت بفوز الأمل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.
اهتمامات ومنجزات
أوضحت إدارة التعليم بصبيا أن البطولة تأتي ضمن اهتمامات ومنجزات النشاط الرياضي على مستوى الإدارة، حيث حصلت إدارة صبيا على المركز الأول على مستوى المملكة في التسجيل في كرة الطائرة، وبلغ عدد الفرق في المرحلة المتوسطة 72 فريقا وعدد اللاعبات 652 وبلغ عدد الفرق في المرحلة الثانوية 27 فريقا وعدد اللاعبات 216.
وحصلت على المركز الثاني في تسجيل كرة السلة وبلغ عدد الفرق في المرحلة المتوسطة 107 فرق وعدد اللاعبات 862، وبلغ عدد الفرق في المرحلة الثانوية 43 فريقا وعدد اللاعبات 281 ومجموع الفرق 150 فريقا ومجموع اللاعبات 1143، وبلغ عدد الفرق في المرحلة الابتدائية 233 فريقا وعدد اللاعبات 2487، وبلغ عدد الفرق في المرحلة المتوسطة 154 فريقا وعدد اللاعبات 1806، وبلغ عدد الفرق في المرحلة الثانوية 73 فريقا وعدد اللاعبات 944.
3 صالات رياضية
من منجزات مكتب تعليم الدرب وجود 3 صالات رياضية لكرة القدم، هي: صالة تحفيظ الدرب، صالة منشبة، صالة الردحة، وعدد الفرق المشاركة في كرة القدم للمرحلة الابتدائية 39 فريقا، والمرحلة المتوسطة 18 فريقا، والمرحلة الثانوية 11 فريقا، وكرة السلة للمرحلة المتوسطة 3 فرق، وللمرحلة الثانوية فريقان، وكرة الطائرة للمرحلة المتوسطة 6 فرق، وللمرحلة الثانوية فريق واحد، وصالات كرة السلة وكرة الطائرة تابعة لمكتب صبيا.
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