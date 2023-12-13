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جاسبر يتحول عاصفة من الفئة الثانية أثناء عبوره إستراليا

12/13/2023 2:19:56 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكر ستيفن مايلز نائب رئيس وزراء ولاية كوينزلاند إن قوة الإعصار الاستوائي جاسبر اشتدت وتحولت إلى عاصفة من الفئة الأولى على مقياس مؤلف من خمسة مستويات، قبل أن يصبح أول إعصار يضرب أستراليا في الموسم الحالي، وعبر جاسبر الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا كونه عاصفة من الفئة الثانية التي ضربت المنطقة ذات الكثافة السكانية المنخفضة برياح تصل سرعتها إلى 140 كلم في الساعة (87 ميلاً في الساعة).
الاحتماء
وقال مايلز للصحفيين في تاونسفيل مع اقتراب عين العاصفة من اليابسة ((الرسالة إلى سكان كيرنز ومن هم في منطقة التحذير هي الاحتماء الآن)).
وأضاف: ((الآن ليس الوقت المناسب للتحرك)).
ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات ولم يتم تقييم الأضرار بعد. وعبر الإعصار بالقرب من مجتمع السكان الأصليين في ووجال ووجال؟؟؟؟، على بعد 110 كلم (68 ميلاً) شمال كيرنز، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها 160 ألف نسمة. ويبلغ عدد سكان وجال وجال؟؟؟؟؟؟ 300 نسمة لكن لم يتضح على الفور عدد السكان الذين تم إجلاؤهم.
وتلقى المستجيبون للطوارئ 150 طلبًا للمساعدة قبل ساعات من وصول الإعصار إلى شاطئ كوينزلاند قادمًا من بحر المرجان. وقال مايلز إن الكهرباء انقطعت عن نحو 15 ألف منزل وشركة في مسار الإعصار.
وسافر مسافة 1100 كلم من برزبين عاصمة كوينزلاند إلى تاونسفيل؛ لذا سيكون أقرب لمعاينة الأضرار عندما تشرق الشمس يوم

الإجلاء
وقال مسؤولون إن أكثر من 90 شخصا غادروا منازلهم متجهين إلى مراكز الإجلاء وقالوا إن على سكان المناطق المنخفضة الواقعة في مسار الإعصار والذين لم يشعروا بالأمان أن يتحركوا مبكرا إلى مراكز الإجلاء قبل أن تتدهور الأوضاع.
وقالت خبيرة الأرصاد الجوية الحكومية لورا بوكي إن الفيضانات المفاجئة تشكل أكبر تهديد مع عبور جاسبر الساحل. ومن المتوقع أن تضعف الرياح بسرعة مع تحرك الإعصار نحو الداخل، إلا أن الأمطار الغزيرة قد تستمر لعدة أيام.
وأضافت: ((هناك خطر حدوث فيضانات نهرية بالإضافة إلى زيادة العواصف)). ((سنرى قدرا كبيرا من الضرر)).
وحث عمدة كيرنز تيري جيمس السكان على الاستعداد لمدة تصل إلى خمسة أيام بدون كهرباء. قائلا:"سيتم قطع الطرق. وأضاف أنه من المحتمل أن يتم قطع التيار الكهربائي".
بدأت الأشجار حول كيرنز في الانهيار بفعل رياح بلغت سرعتها 82 كلم في الساعة (51 ميلاً في الساعة) بحلول وقت مبكر من يوم الأربعاء.
كما تم إغلاق مطار كيرنز في وقت متأخر من يوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.
عاصفة أستراليا:
- عبر إعصار جاسبر الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا بوصفه عاصفة من الفئة الثانية
- تلقى المستجيبون للطوارئ 150 طلبًا للمساعدة قبل ساعات من وصول الإعصار
- الكهرباء انقطعت عن نحو 15 ألف منزل وشركة في مسار الإعصار
- أكثر من 90 شخصا غادروا منازلهم متجهين إلى مراكز الإجلاء
- هناك خطر حدوث فيضانات نهرية بالإضافة إلى زيادة العواصف
- سيتم قطع الطرق وقطع التيار الكهربائي

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