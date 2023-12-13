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الفظائع تلاحق قاصرات الروهينجا

12/13/2023 2:19:56 PM
(MENAFN- Al Watan) تدفع الظروف المتدهورة في ميانمار ومخيمات اللاجئين في بنجلاديش المجاورة العشرات من فتيات الروهينجا القاصرات إلى ماليزيا للزواج المدبر مع رجال قد يسيئون إليهن بشكل متكرر، حسبما وجد تحقيق لوكالة AP في مقابلات مع 12 عروسًا شابة من الروهينجا وصلن إلى ماليزيا منذ عام 2022. كانت أصغرهن 13 عامًا. وقالت جميع الفتيات اللاتي قابلتهن الوكالة إنهن محتجزات كرهائن من قبل أزواجهن الذين نادرًا ما يسمحون لهن بالخروج. وقالت العديد منهن إنهن تعرضن للضرب والاغتصاب على أيدي المتاجرين ورجال آخرين أثناء الرحلة إلى ماليزيا، وقالت خمس إنهن تعرضن للإيذاء على أيدي أزواجهن. ونصف الفتيات حوامل أو لديهن أطفال بالفعل.
وتقول إحداهن، البالغة من العمر 16 عامًا، والتي لا تزال تطاردها ذكريات ميانمار، حيث شاهدت في عام 2017 الجنود يحرقون منزلها، ويغتصبون جيرانها، ويقتلون عمتها بالرصاص: ((كان هذا هو طريقي الوحيد للخروج)).
وتعد هذه الزيجات غير المرغوب فيها هي أحدث الفظائع التي ترتكب ضد فتيات الروهينجا: من الطفولة التي شابها العنف إلى الهجمات التي اغتصبتهن فيها قوات الأمن بشكل منهجي، إلى سنوات من الجوع في مخيمات اللاجئين البائسة في بنجلاديش.
إن اللامبالاة العالمية تجاه أزمة الروهينجا وسياسات الهجرة الصارمة لم تترك لهؤلاء الفتيات أي خيارات تقريبًا. وأطاح الجيش الذي هاجم الروهينجا بحكومة ميانمار في عام 2021، مما جعل أي عودة إلى الوطن عرضًا يهدد حياتهم.

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