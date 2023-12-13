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بايدن بين العزل وضياع مصداقية أمريكا

12/13/2023 2:19:56 PM
(MENAFN- Al Watan) بينما يتعرض الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن لتحقيقات تشكك في نزاهته، وإساءته المحتملة للسلطة مع نجله هانتر، يواجه عزلة دولية لوقوفه مع الاحتلال الإسرائيلي، وقصفه المستمر غزة. من جهة أخرى، يرى خبراء أن بايدن إذا تخلف عن تمويل أوكرانيا فستضيع بذلك مصداقية الولايات المتحدة التي تعهد باستعادتها، وسيؤدي الفشل في الموافقة على تمويل جديد لها إلى تقويض ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للرئيس الديمقراطي، ويحول العزم الأمريكي إلى حكاية تحذيرية بشأن عدم الاستقرار الأمريكي.
سلوك الرئيس
ويضغط مجلس النواب نحو التصويت للسماح رسميا بالتحقيق في قضية عزل الرئيس جو بايدن، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه رئيس مجلس النواب مايك جونسون وفريق قيادته ضغوطًا متزايدة، لإظهار التقدم فيما أصبح تحقيقًا استمر عاما تقريبًا يتمحور حول المعاملات التجارية لأفراد عائلة بايدن. وبينما أثار تحقيق النواب تساؤلات أخلاقية، لم يظهر أي دليل على أن بايدن تصرف بشكل فاسد أو تلقى رشاوى في منصبه الحالي أو منصبه السابق كنائب للرئيس.
وقبل التصويت، وصف جونسون ذلك بأنه ((الخطوة الضرورية التالية))، معترفا أن هناك ((الكثير من الأشخاص الذين يشعرون بالإحباط، لأن هذا لم يتحرك بشكل أسرع)). لكن جونسون قال إنه يعتقد أن القرار سيحظى بموافقة مجلس النواب، و((سنكون في أفضل وضع للقيام بمسؤوليتنا الدستورية)).
تحقيق المساءلة
هو تحقيق في مخالفات محتملة من قِبل مسؤول فيدرالي مثل رئيس الولايات المتحدة أو مسؤولي مجلس الوزراء أو القضاة.
وأجرى الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقات صارمة مع بايدن وابنه هانتر، زاعمين أنهما متورطان في مخطط لاستغلال النفوذ منذ حصولهم على الأغلبية في مجلس النواب في يناير. ومن خلال إجراء تصويت في القاعة، فإن رئيس مجلس النواب، الذي تولى منصبه لمدة أقل من شهرين، سوف يسجل مؤتمره دعما لعملية عزل يمكن أن تؤدي إلى العقوبة النهائية للرئيس: العقوبة على ما يفعله الرئيس، ويصفها الدستور بأنها ((جرائم كبرى وجنح))، التي يمكن أن تؤدي إلى العزل من المنصب إذا تمت إدانته في محاكمة في مجلس الشيوخ. ومن شأن التصويت الناجح أن يضمن أيضًا أن يمتد التحقيق في قضية العزل إلى 2024 عندما يترشح بايدن لإعادة انتخابه، إذ يبدو أنه من المرجح أن يتنافس مع الرئيس السابق دونالد ترمب، الذي تم عزله مرتين خلال فترة وجوده في البيت الأبيض. ودفع ترمب الجمهوريين إلى التحرك بسرعة بشأن عزل بايدن كجزء من دعواته الأوسع للانتقام من أعدائه السياسيين.
دعم الكونجرس
ويكافح بايدن لتأمين دعم الكونجرس من أجل مواصلة المساعدة الأمريكية لأوكرانيا. وعلى الرغم من وعده مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا، فليس هناك ما يشير إلى وجود اتفاق بين الحزبين للحفاظ على تدفق الإمدادات مع اقتراب الحرب من عامها الثالث.
ويبدو أن الرحلة التي تم الترتيب لها على عجل إلى واشنطن من قِبل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك زيارته البيت الأبيض، لم تأت بنتائج سريعة، بينما المخاطر أعلى في أوكرانيا التي تواجه إمدادات متضائلة من قذائف المدفعية وذخائر الدفاع الجوي اللازمة لصد التقدم الروسي. وقال ماكس بيرجمان، المسؤول السابق في وزارة الخارجية، الذي يشغل الآن منصب مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية: ((لقد تجولوا، ليخبروا الجميع أن أمريكا يمكن الاعتماد عليها، لكن من الواضح أننا لسنا كذلك)). فالتأخير والمشهد العلني للمشاحنات السياسية في لحظة ذات عواقب جيوسياسية خطيرة يشجعان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويمكن أن يتردد صداهما في أماكن أخرى، حيث يعتمد الأمن على الضمانات الأمريكية.

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