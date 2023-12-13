مزرعة ريفية تحتضن أطفال التوحد

(MENAFN
- Al Watan) رعى محافظ المجاردة المكلف، ثامر المرزوقي، مبادرة حملة لنجعلها خضراء في مزرعة غصن الريفية في قرية مملح، بحضور عدد من مدراء الإدارات الحكومية، ومشاركة جمعية أسر التوحد بالمجاردة، بإشراف جميلة الشهري، ومكتب الخدمات الزراعية والتنموية بالنماص، ومكتب التعليم بالمجاردة، وجمعية جسفت عسير، وعدد من أطفال التوحد وأسرهم.
وقال المرزوقي إن هذه الفئة غالية علينا جميعًا، أطفال التوحد يستحقون منا الدعم والتشجيع، وما هذه الفعالية التي حملت في مضمونها مبادرة المملكة العربية السعودية -السعودية الخضراء - لنجعلها خضراء، وأيضا حملة اليوم العالمي للإعاقة، بمشاركة مكتب التعليم وجسفت عسير، وجمعية أطفال التوحد في مزرعة غصن الريفية، التي تعد معلمًا بارزًا من معالم المجاردة السياحية.
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