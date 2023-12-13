Wednesday, 13 December 2023 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مزرعة ريفية تحتضن أطفال التوحد

12/13/2023 2:19:56 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى محافظ المجاردة المكلف، ثامر المرزوقي، مبادرة حملة لنجعلها خضراء في مزرعة غصن الريفية في قرية مملح، بحضور عدد من مدراء الإدارات الحكومية، ومشاركة جمعية أسر التوحد بالمجاردة، بإشراف جميلة الشهري، ومكتب الخدمات الزراعية والتنموية بالنماص، ومكتب التعليم بالمجاردة، وجمعية جسفت عسير، وعدد من أطفال التوحد وأسرهم.
وقال المرزوقي إن هذه الفئة غالية علينا جميعًا، أطفال التوحد يستحقون منا الدعم والتشجيع، وما هذه الفعالية التي حملت في مضمونها مبادرة المملكة العربية السعودية -السعودية الخضراء - لنجعلها خضراء، وأيضا حملة اليوم العالمي للإعاقة، بمشاركة مكتب التعليم وجسفت عسير، وجمعية أطفال التوحد في مزرعة غصن الريفية، التي تعد معلمًا بارزًا من معالم المجاردة السياحية.

MENAFN13122023000089011017ID1107590113

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث