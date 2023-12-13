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برنامج للدعم الفني لرواد وقاء

12/13/2023 2:19:55 PM
(MENAFN- Al Watan) نظم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها ((وقاء))، برنامج الدعم الفني لرواد ((وقاء)) من القطاع الخاص في مجال الصحة الحيوانية، لخدمة تحصين الحيوانات، وتطهير مواقع الثروة الحيوانية بالمدينة المنورة.
ويهدف البرنامج إلى تقديم الدعم الفني للقطاع الخاص في الخدمات المتخصصة التي أطلقها المركز في مجالات الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها، لنقل المعرفة وتعزيز الخبرات المهنية والفنية وفق أفضل الممارسات العالمية في تقديم تلك الخدمات، مما يسهم في تمكين القطاع الخاص، وأيضا تعزيز كفاءته في دعم أنشطة المركز في مجالات الوقاية والمكافحة.
وناقش البرنامج المعايير القياسية التي يعتمدها المركز لتقديم خدمتي تحصين الحيوانات، وتطهير مواقع الثروة الحيوانية، واللتين تعتبران من أهم الإجراءات المتبعة لتعزيز الأمن الحيوي في المنشآت الحيوانية والبيطرية، وحماية الثروة الحيوانية من انتقال الأمراض المعدية والوبائية، ويسعى المركز إلى التوسع في تأهيل وترخيص مقدمي خدمات الوقاية والمكافحة في مناطق المملكة المختلفة.
يذكر أن مركز وقاء أطلق برنامجًا لتقديم الدعم الفني للقطاع الخاص لتحصين الحيوانات وتطهير مواقع الثروة الحيوانية بمناطق المملكة.

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