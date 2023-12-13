Wednesday, 13 December 2023 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حملة للتبرع بالدم لقطاع غزة في العاصمة الأردنية

12/13/2023 2:18:38 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) عمّان/PNN/أطلقت النقابات المهنية في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، حملة للتبرع بالدم لصالح قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع بنك الدم.

وشارك نقابيون ومواطنون في الحملة التي جرت في العاصمة الأردنية عمان، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.

وقال نقيب المهندسين رئيس مجلس النقباء أحمد سمارة الزعبي، إن الحملة تأتي لتلبية احتياجات قطاع غزة الطبية والصحية والمساهمة في إنقاذ حياة آلاف الجرحى في ظل النقص الشديد الذي يعانيه القطاع جراء العدوان الإسرائيلي الذي طال المستشفيات وسيارات الإسعاف والكوادر الطبية.

وقال، إن الدم الأردني طالما اختلط بالدم الفلسطيني وساهم في إنقاذ حياة الجرحى خلال الاعتداءات والحروب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

ولفت إلى أن النقابات المهنية والصحية على وجه الخصوص، تستعد لعقد مؤتمر دولي لدعم القطاع الصحي في غزة
في شباط المقبل، وذلك بالتعاون مع تجمع الأطباء الفلسطينين في أوروبا.


MENAFN13122023000205011050ID1107590109

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث