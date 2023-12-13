حملة للتبرع بالدم لقطاع غزة في العاصمة الأردنية

MENAFN - Palestine News Network ) عمّان/PNN/أطلقت النقابات المهنية في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، حملة للتبرع بالدم لصالح قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع بنك الدم.

وشارك نقابيون ومواطنون في الحملة التي جرت في العاصمة الأردنية عمان، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.

وقال نقيب المهندسين رئيس مجلس النقباء أحمد سمارة الزعبي، إن الحملة تأتي لتلبية احتياجات قطاع غزة الطبية والصحية والمساهمة في إنقاذ حياة آلاف الجرحى في ظل النقص الشديد الذي يعانيه القطاع جراء العدوان الإسرائيلي الذي طال المستشفيات وسيارات الإسعاف والكوادر الطبية.

وقال، إن الدم الأردني طالما اختلط بالدم الفلسطيني وساهم في إنقاذ حياة الجرحى خلال الاعتداءات والحروب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على القطاع.

ولفت إلى أن النقابات المهنية والصحية على وجه الخصوص، تستعد لعقد مؤتمر دولي لدعم القطاع الصحي في غزة

في شباط المقبل، وذلك بالتعاون مع تجمع الأطباء الفلسطينين في أوروبا.



