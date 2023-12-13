حملة للتبرع بالدم لقطاع غزة في العاصمة الأردنية

(MENAFN
- Palestine News Network )
عمّان/PNN/أطلقت النقابات المهنية في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، حملة للتبرع بالدم لصالح قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع بنك الدم.
وشارك نقابيون ومواطنون في الحملة التي جرت في العاصمة الأردنية عمان، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر.
وقال نقيب المهندسين رئيس مجلس النقباء أحمد سمارة الزعبي، إن الحملة تأتي لتلبية احتياجات قطاع غزة الطبية والصحية والمساهمة في إنقاذ حياة آلاف الجرحى في ظل النقص الشديد الذي يعانيه القطاع جراء العدوان الإسرائيلي الذي طال المستشفيات وسيارات الإسعاف والكوادر الطبية.
وقال، إن الدم الأردني طالما اختلط بالدم الفلسطيني وساهم في إنقاذ حياة الجرحى خلال الاعتداءات والحروب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على القطاع.
ولفت إلى أن النقابات المهنية والصحية على وجه الخصوص، تستعد لعقد مؤتمر دولي لدعم القطاع الصحي في غزة
في شباط المقبل، وذلك بالتعاون مع تجمع الأطباء الفلسطينين في أوروبا.
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