افتتاح مجسم فلسطين تخليدا لعلاقات الأخوة والتضامن بين الشعبين التونسي والفلسطيني

(MENAFN
- Palestine News Network )
تونس/PNN/افتتح ممثل وزارة الخارجية التونسية، ومدير مدينة الثقافة، وسفير دولة فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم، اليوم الأربعاء، مجسم فلسطين، في الساحة المقابلة لسفارة فلسطين بتونس، وذلك تعبيرا وتخليدا لعلاقات الأخوة والتضامن بين الشعبين التونسي والفلسطيني.
وقال الفاهوم، إن كل مكونات الشعب التونسي يترجمون اليوم وقوفهم لتثبيت الحق الفلسطيني من خلال هذا العمل الفني.
وأضاف، أن تونس تؤكد لنا كل يوم أنها في الخندق نفسه مع إخوتهم في فلسطين، وهو ما نلمسه عمليا من خلال تعاملنا مع كل أطياف هذا الشعب ومؤسساته الحكومية والخاصة.
من جانبه، أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية أن تونس تضع كل إمكانياتها لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق.
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