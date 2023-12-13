افتتاح مجسم فلسطين تخليدا لعلاقات الأخوة والتضامن بين الشعبين التونسي والفلسطيني

MENAFN - Palestine News Network ) تونس/PNN/افتتح ممثل وزارة الخارجية التونسية، ومدير مدينة الثقافة، وسفير دولة فلسطين لدى تونس هايل الفاهوم، اليوم الأربعاء، مجسم فلسطين، في الساحة المقابلة لسفارة فلسطين بتونس، وذلك تعبيرا وتخليدا لعلاقات الأخوة والتضامن بين الشعبين التونسي والفلسطيني.

وقال الفاهوم، إن كل مكونات الشعب التونسي يترجمون اليوم وقوفهم لتثبيت الحق الفلسطيني من خلال هذا العمل الفني.

وأضاف، أن تونس تؤكد لنا كل يوم أنها في الخندق نفسه مع إخوتهم في فلسطين، وهو ما نلمسه عمليا من خلال تعاملنا مع كل أطياف هذا الشعب ومؤسساته الحكومية والخاصة.

من جانبه، أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية أن تونس تضع كل إمكانياتها لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق.



