جادو: نساء فلسطين يواجهن عملية تطهير عرقي وإبادة جماعية على مرأى العالم

MENAFN - Palestine News Network ) أديس أبابا/PNN/قالت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، إن نساء فلسطين وأطفالها يواجهون عملية تطهير عرقي، وإبادة جماعية، وتهجير قسري، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على مرأى العالم ومسمعه.

وأضافت جادو خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي لشبكات النساء الوسيطات، الذي يُعقد في مقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن عددا من النساء في قطاع غزة، أنجبن أطفالهن في ملاجئ تفتقر إلى شروط النظافة الأساسية، ويخضع بعضهن لعمليات قيصرية دون تخدير، في وقت لا يُسمح فيه بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقدمت جادو إحاطة للمشاركات حول معاناة شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وبالأخص في قطاع غزة، حيث يتعرض للفظائع والرعب المطلق من آلة الحرب الإسرائيلية، متحدثة عن انتهاكات الاحتلال والمستعمرين غير المسبوقة في الضفة الغربية.

ويأتي الاجتماع السنوي للتحالف العالمي لشبكات النساء الوسيطات، استكمالاً للجهود في تطبيق قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، الذي اعتُمد في تشرين الأول عام 2000، والذي يؤكد الدور المهم الذي تلعبه المرأة في منع الصراعات وإدارتها وحلها، وضرورة إشراك المرأة في مفاوضات وبناء وحفظ السلام، والعمليات الإنسانية.

وعلى هامش المشاركة، قدمت جادو إحاطة لرؤساء البعثات الدبلوماسية لدى إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، لمجريات الأحداث الراهنة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، عقدتها سفارة دولة فلسطين لدى إثيوبيا، بحضور ممثلي مجلس السفراء العرب، وسفراء الدول الإفريقية والأوروبية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.



